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Эксклюзив Эха 22:02, 02 марта 2018

На завтрашний митинг в поддержку Владимира Путина аккредитовались более 400 журналистов

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов. Организаторы ожидают, что на акцию на стадионе «Лужники» придут более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключает участия в митинге самого Путина.

Власти собирают как можно больше людей на предвыборные мероприятия, чтобы обеспечить наибольшую явку на голосовании. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Люди, которые отказываются идти на митинг по просьбе начальства, по большому счету, ничем не рискуют, добавил Сергей Смирнов.

Комментарии

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akademik_ugarov_56 02 марта 2018 | 22:07

Победа Народа! Победа России. Народная Власть, освобождение!
Возродим Россию. Народ за Путина!

sim202_ 02 марта 2018 | 22:13

akademik_ugarov_56:
Показушники. Тупой двуличный совок.
...трудящиеся в едином порыве...
бла-бла-бла...

semia 02 марта 2018 | 22:21

500 рублей на дороге не валяются , тем более при нынешней бедности, да и журналистам еще на работе приплатят.

alien_3 02 марта 2018 | 22:30

semia: За следующие 6 лет, эти 500 рублей вычтут из каждого в многократном размере. Так что внакладе останется угадайте кто?

vikwlad 02 марта 2018 | 22:40

"Песков не исключает участия в митинге самого Путина."
Не-а, не будет Путина на митинге. Побоится.

jidkov 02 марта 2018 | 22:42

Опять козлы стада баранов понагонят в утеху главному чабану...

pit_in_piter 02 марта 2018 | 22:14

akademik_ugarov_56: *Победа Народа! Победа России. Народная Власть, освобождение!
Возродим Россию. Народ за Путина! *
Слава КПСС! Слава Метревели!

s_talker002 02 марта 2018 | 22:27

pit_in_piter:
Вот ведь как продажные журналюги стелются под Власть.
Неужели кто из Эха тоже аккредитовался?

blahovdav 02 марта 2018 | 22:45

akademik_ugarov_56: Победа Народа! Победа России. Народная Власть, освобождение!
Возродим Россию. Народ за Путина! / Возродим Германию, народ за гитлера...Чем плешивый отличается от бесноватого???

basel812 02 марта 2018 | 22:13

Жаль, старушка Лени Рифеншталь не дожила. Отличное продолжение получилось бы.
"Triumph des Willens - 2"

jidkov 02 марта 2018 | 22:45

А факельные шествия под "дранг нах вест" будут?
Или пока ещё рано?...

gvs 02 марта 2018 | 22:13

Для представителей прессы под окнами жилых домов установили 400 туалетных кабинок )))

evgollius7 02 марта 2018 | 22:18

Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.

Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?

laotszy 02 марта 2018 | 22:24

evgollius7: Он их и потащил за собой, думаю,то мы их и видим ....

blahovdav 02 марта 2018 | 22:49

evgollius7: Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями? /// А может ли человечишко, который окружил себя ворами и бандитами, которые миллиардами грабят страну быть президентом???

eduard53 02 марта 2018 | 22:19

Клёвый вертухальный ход!
Ещё тыщонок 50-60 журнашлюшек подогнать, и аншлаг "Лужникам" гарантирован
и без областных бюджетников ,..

liquidsky__ 02 марта 2018 | 22:42

eduard53: Половина публики из журнашлюшек это на маршах навальных и немцовых обычно.

(комментарий скрыт)

jblack2 02 марта 2018 | 22:20

Поспорим, что прийдет народа в разы больше чем у всякой, всяких, ну вы поняли!..

mardian 02 марта 2018 | 22:25

Собрались бараны в кучу...Требуем новые ворота!

pepetz 02 марта 2018 | 22:26

На всех предыдущих запутингах в Мосинжпроекте по приказу должна была быть явка 30%. А в этот раз (по приказу) 100% + фото себя с избирательного участка 18.03 в отдел кадров.

alien_3 02 марта 2018 | 22:34

pepetz: КНДР уже совсем рядом.

lager23 02 марта 2018 | 22:28

Дурдом на выезде.....складывается впечатление, что граждане окончательно свихнулись и потеряли самостоятельное мышление, похоже триггером истерии стали полоумные речи сбрендившего подполковника о фантастических достижениях ВПК....

varigor 02 марта 2018 | 22:28

За Грудинина! Левый поворот нужен. Хватит с нас системы всевластия бабла, жадного эгоизма и несправедливости. Ни один буржуазный политик ничего по сути для простого народа не изменит. А все прозападные ещё и предатели. Уж лучше опять Путин, чем такие.

sulla663 02 марта 2018 | 22:46

200 т.р. предвыборного фонда кандидата в президенты Путина - сЁэкономлены. Ибо за явку заплатят работодатели 400 журналистов. Может нужно было больше журналистов аккредитовать? А в какой момент будут выдавать 500 рублей? Не обманут ли? Кто бы мог подумать, что стоимость "серебрянника" нынче 500/30=16.7 рублей! Даже батон хлеба не купить. Обнищали... подумал бы Иуда.

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