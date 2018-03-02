Планы США повысить пошлины на ввоз стали и алюминия вызывают беспокойство Кремля
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания. Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями. Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления. Это мера, которая направлена против многих стран».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах установить пошлины на импорт стали и алюминия на уровне 25 и 10% соответственно.
МВФ выразил обеспокоенность планами США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Как сообщает Рейтер со ссылкой на заявление финансовой организации, введение пошлин нанесет вред самой американской экономике. В Еврокомиссии также усматривают наличие серьезного риска глобальной торговой войны после введения США новых пошлин на ввоз алюминия и стали.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prutkov100 02 марта 2018 | 22:06
Планы США повысить пошлины на ввоз стали и алюминия вызывают беспокойство Кремля...
А , вы им вчерашний мультик покажите ))))
olegleon 02 марта 2018 | 22:11
prutkov100: если повысят, то им мультик покажут Китай, ЕС и Россия вместе
prutkov100 02 марта 2018 | 22:16
olegleon: Тебе долбоклюю покажут документальный фильм во всех магазинах и бензоколонках страны уже после 18 марта . Готовься к просмотру своего кошелька , на наличие его содержимого .
liberal_rodinu_predal 02 марта 2018 | 22:21
prutkov100: так у нас с 14 года полки пустые, в магазинах и дорожать нечему
shicotus_live 02 марта 2018 | 22:44
Планы США повысить пошлины на ввоз стали и алюминия вызывают беспокойство Кремля...
____________________________________
Я хренею, как эхо подает информацию)))
Если Кремль "обеспокоен", то ЕС просто в ярости и думает не начать ли всерьез торговую войну с США))
olegleon 02 марта 2018 | 22:49
prutkov100: опять украинские мрии? так почитай, что по поводу пошлин сказал канадский премьер и представители ЕС, которые продают в США более 80%.
если не знаешь где, то помогу тебе: http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43264200
homevine 02 марта 2018 | 22:31
olegleon: Надежды юношу питают......
blahovdav 02 марта 2018 | 22:32
olegleon: 22:11
если повысят, то им мультик покажут Китай, ЕС и Россия вместе/// Какая забота у путлеровских свинок о благополучии штатов???
mayk18 02 марта 2018 | 22:43
olegleon: Зачем России показвать Трампу голый зад?
Ведь от всех действий США-Россия все крепчее и крепчее а зад все голее и голее
serhio_25__ 02 марта 2018 | 22:12
prutkov100: "" В Еврокомиссии также усматривают наличие серьезного риска глобальной торговой войны после введения США новых пошлин на ввоз алюминия и стали. "" - ЕС надо показать мультик США?
evgollius7 02 марта 2018 | 22:16
prutkov100: вонючка , "братской" сшп кулаком пригрозила даже "девушка" канада
sala_uronili 02 марта 2018 | 22:11
Евросоюз обеспокоен куда больше - чем Кремль, и уже пригрозили СШП ответными мерами. Но об это "Эху Мацы" - предпочитает молчать...
vlad_kondrat 02 марта 2018 | 22:19
sala_uronili: По сообщениям Моссада, Вовэлэ Поцин (он же Владимир Путин) приступил к последней фазе разрушения Раши, он просто напросто будет бомбить все что за МКАДом.
prutkov100 02 марта 2018 | 22:19
sala_uronili: Может ты назовешь гигантов поставки стали и алюминия из Европы ?
mayk18 02 марта 2018 | 22:47
sala_uronili: Пригрозили СШП ответными мерами...
Ага-они еще раньше Трампа , продлили пользительные санкции против ПФ(ПутФеди)
trans 02 марта 2018 | 22:11
Песков, у тебя же жена гражданка США, так что продавишь через свои каналы.
nitsahon 02 марта 2018 | 22:13
да Россия в общем то почти не экспортирует в США ни сталь, ни алюминий...
так что Песков,конечно, может сколь угодно сильно беспокоиться...но ударит сия мера скорее по др.странам(азиатским,латиноамериканским и т.д.)
mardian 02 марта 2018 | 22:15
А дочка Лаврова поддерживает пошлины.
vlad_kondrat 02 марта 2018 | 22:17
Оказывется одной новости о повышении тарифа на алюминий достаточно чтобы все эти мультяшки-говняшки оказались легендой о Нарайяме то бишь дешевой порнухой.
cite 02 марта 2018 | 22:18
Европа и сша здесь напоминают противников за шахматной доской, а путляндия - хулигана, который хочет перевернуть доску, дескать я круче всех, учитывайте мое мнение об игре.
laotszy 02 марта 2018 | 22:18
Не тем Путин озабочен-его забота должна быть о том, как долго еще смогут американские города существовать до его удара по ним.
delovoy_podolsk 02 марта 2018 | 22:19
Кто же теперь купит у российских сталелитейщиков столько железа? Наш внутренний рынок не выпускает столько стального и железного. Своего станкостроения у нас нет - ни большого ни малого... Если только блины для штанг в качалки спорт клубов в которые ходят силовики начать печатать? Осилим ли? Сложноватая конструкция... Надо думать.
estamp 02 марта 2018 | 22:42
delovoy_podolsk: Фииии какой глупый хомячек! Нп способен даже погугдить простую статистику.
Россия производит, примерно, 70 млн.т. стали. Экспортирует, не только в Штаты, 20-25. Ну да, трудности со збытом появятся
Для сравнения, Украина производит 25, экспортирует 24
ivanov356 02 марта 2018 | 22:20
А что,озёрцы и сейчас прут алюминий?
viribus_unitis 02 марта 2018 | 22:33
Расскажите мне про свободную конкуренцию и рыночную экономику, пожалуйста.
nestor199 02 марта 2018 | 22:41
viribus_unitis: Около 70% ВВП США это услуги - т.е. реальный сектор экономики США угроблен. Можно по-разному относиться к Трампу, но он действительно пытается воссоздать промышленность в США.
stas_russkiy 02 марта 2018 | 22:37
Каждый "защищает" свой рынок и "наказывает" своих жителей по разному - один запрещает своему народу есть импортные качественные и дешёвые продукты питания и давит бульдозерами то, что "просочилось". Другой не позволяет ввозить в свою страну сырьё дешевле, чем производится в его стране. Российские поставщики стали в США гонят её туда в полтора раза дешевле, потому, что могут позволить платить своим рабам ровно столько, чтобы те не подохли с голоду.
ac_dc 02 марта 2018 | 22:44
Импортозамещение.
Чего ж суетиться то?