Планы США повысить пошлины на ввоз стали и алюминия вызывают беспокойство Кремля...

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эта ситуация заслуживает самого пристального внимания. Мы знаем, что во многих европейских столицах уже была высказана крайняя обеспокоенность в связи с подобными решениями. Мы разделяем эту обеспокоенность и тщательно анализируем ситуацию, которая складывается в торговых отношениях после этого заявления. Это мера, которая направлена против многих стран».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о планах установить пошлины на импорт стали и алюминия на уровне 25 и 10% соответственно.

МВФ выразил обеспокоенность планами США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Как сообщает Рейтер со ссылкой на заявление финансовой организации, введение пошлин нанесет вред самой американской экономике. В Еврокомиссии также усматривают наличие серьезного риска глобальной торговой войны после введения США новых пошлин на ввоз алюминия и стали.