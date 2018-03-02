Суд по срочным делам в Берлине принял решение о дальнейшем содержании Андрея Ковальчука под стражей

Суд по срочным делам в Берлине принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого в организованной торговле наркотиками Андрея Ковальчука под стражей. Он был задержан сегодня в Берлине в рамках ходатайства России о предоставлении правовой помощи.

После заслушивания Ковальчука для установления его личности берлинский судья издал приказ о дальнейшем содержании в тюрьме. Представитель прокуратуры земли Берлин разъяснил «Эху Москвы»,что российская сторона должна в течение 40 дней предоставить необходимые для экстрадиции документы. После этого судебная палата Берлина вынесет решение о выдаче, которое должно быть подтверждено федеральным ведомством юстиции в Бонне.

Однако важно и то, будет ли подозреваемый защищаться против экстрадиции, или нет. Обычно для решения о правомерности выдачи проверяется, существует ли просьба о правовой помощи, наказуемо ли это преступление в Германии, соблюдаются ли правовые стандарты в стране экстрадиции и нет ли там смертной казни.

Как ранее заявил адвокат Ковальчука, его подзащитный был техническим сотрудником российского посольства. Хотя подозреваемый имеет регистрацию в Берлине, его не выпустят под подписку о невыезде. По словам прокурора Мартина Штельтнера, освобождение под залог также исключено.

В Германии выдача под залог почти не практикуется. Поэтому Ковальчуку придется отсидеть в немецкой тюрьме все положенное время до выдачи его российским властям.