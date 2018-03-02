Суд по срочным делам в Берлине принял решение о дальнейшем содержании Андрея Ковальчука под стражей
Суд по срочным делам в Берлине принял решение о дальнейшем содержании подозреваемого в организованной торговле наркотиками Андрея Ковальчука под стражей. Он был задержан сегодня в Берлине в рамках ходатайства России о предоставлении правовой помощи.
После заслушивания Ковальчука для установления его личности берлинский судья издал приказ о дальнейшем содержании в тюрьме. Представитель прокуратуры земли Берлин разъяснил «Эху Москвы»,что российская сторона должна в течение 40 дней предоставить необходимые для экстрадиции документы. После этого судебная палата Берлина вынесет решение о выдаче, которое должно быть подтверждено федеральным ведомством юстиции в Бонне.
Однако важно и то, будет ли подозреваемый защищаться против экстрадиции, или нет. Обычно для решения о правомерности выдачи проверяется, существует ли просьба о правовой помощи, наказуемо ли это преступление в Германии, соблюдаются ли правовые стандарты в стране экстрадиции и нет ли там смертной казни.
Как ранее заявил адвокат Ковальчука, его подзащитный был техническим сотрудником российского посольства. Хотя подозреваемый имеет регистрацию в Берлине, его не выпустят под подписку о невыезде. По словам прокурора Мартина Штельтнера, освобождение под залог также исключено.
В Германии выдача под залог почти не практикуется. Поэтому Ковальчуку придется отсидеть в немецкой тюрьме все положенное время до выдачи его российским властям.
Комментарии7
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olegleon 02 марта 2018 | 22:04
"российская сторона должна в течение 40 дней предоставить необходимые для экстрадиции документы."
т.е. почти 400 кг муки?
brandfa 02 марта 2018 | 22:06
Теперь раскрутят его по полной в обмен на убежище ... и всплывёт много нового, того что итак плавает в изобилии.
evgollius7 02 марта 2018 | 22:21
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
preo 02 марта 2018 | 22:34
evgollius7: Впечатление, что Вы - бот. Независимо от темы - один текст. Аспирин не пробовали?
pepetz 02 марта 2018 | 22:36
evgollius7:
Поскольку это заявление не в прокуратуру, позвольте плюнуть в ваши выпученные глазки.
balmont 02 марта 2018 | 22:39
evgollius7: Возраст согласия - 16 лет, про каких педофилов вы говорите? Лучше учите ТТХ!
preo 02 марта 2018 | 22:38
Так и до инфаркта недалеко. Или змея какая укусит. Недолго ему осталось похоже. Торговцы смертью не имеют права на жизнь. Особенно в тюрьме.