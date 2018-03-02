Движение транспорта у стадиона «Лужники» в Москве завтра будет ограничено
Ряд улиц перекроют с 8-ми утра до 7-ми вечера, а с ноля часов 3-го марта будет ограничено парковочное пространство. Завтра в «Лужниках» будет проходить митинг-концерт в поддержку Владимира Путина на выборах президента.
Комментарии8
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tks 02 марта 2018 | 21:42
Праздник блевоты бледной букашки.
marineru 02 марта 2018 | 21:47
Путинг не ограничивает свободу граждан в беспрепятственном проходе....
Ну да, у нас законы в одну сторону только работают.
Всё во имя человека, всё для блага человека. И я даже знаю фамилию этого человека.
alo0000 02 марта 2018 | 21:49
"Я не люблю манежи и арены, на них ми не меняют по рублю!" Соловьевские дебилоиды собираются?
alo0000 02 марта 2018 | 21:51
alo0000: мильон
evgollius7 02 марта 2018 | 21:52
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
stas_russkiy 02 марта 2018 | 22:02
Массовый и организованный минет плешивому фюреру.
snagging 02 марта 2018 | 22:04
Сгонять стадо это уже не актуально, но видимо им так понравилось делать путинги периода 2012 года, что удержаться не могут. Да, нет ни радости, ни восторга у большинства, что Россия снова в безисходности от Путина и воспринимают это, как должное, что лучше жить с грыжей, чем с геморроем, или наоборот, кому что нравится, но то что сейчас происходит это болезнь всей политической системы страны.
orein51 02 марта 2018 | 22:05
а чо не вся столица?