Членов семьи президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера могут снять с постов в Белом доме
По информации издания «Дедлайн», такое решение якобы принял сам Дональд Трамп. Издание отмечает, что у Трампа есть возражения против политики, проводимой его зятем. Ранее Иванка Трамп, Джаред Кушнер и еще ряд советников были понижены в статусе.
Комментарии4
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semia 02 марта 2018 | 21:36
А Путин уже 19 лет у власти,а мы даже членов его семьи не знаем. Слухи только о трех нахалятах от Кабаевой
lincolnmkx 02 марта 2018 | 21:39
Поцеватые, "снять с поста ", можно часового, а а всё остальное, это "увольнение" !
timwlad63 02 марта 2018 | 21:47
Членов семьи президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера могут снять с постов в Белом доме
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Ну да,члены семьи начинают править от имени президента ,то есть хвост начинает вилять собакой ,и в этом и есть кризис в идеологии системы о котором и написал господин Игорь Чубайс.
Это может привести и к революции.
evgollius7 02 марта 2018 | 21:55
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?