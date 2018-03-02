Членов семьи президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера могут снять с постов в Белом доме

По информации издания «Дедлайн», такое решение якобы принял сам Дональд Трамп. Издание отмечает, что у Трампа есть возражения против политики, проводимой его зятем. Ранее Иванка Трамп, Джаред Кушнер и еще ряд советников были понижены в статусе.