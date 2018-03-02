Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений найдут применение в гражданских отраслях

Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений, о которых он рассказывал в послании федеральному собранию, найдут применение в гражданских отраслях. По словам Путина, новейшие российские вооружения стали возможны благодаря современным материалам, которых нет у других стран.