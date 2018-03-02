Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений найдут применение в гражданских отраслях
Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений, о которых он рассказывал в послании федеральному собранию, найдут применение в гражданских отраслях. По словам Путина, новейшие российские вооружения стали возможны благодаря современным материалам, которых нет у других стран.
Комментарии34
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tks 02 марта 2018 | 21:34
Сковородки из титана?
Все это уже "проходили" в СССР.
peshehonez 02 марта 2018 | 21:35
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди,
И Путин такой молодой (молоденький, молоденький, - аж до блевоты),
И юный Димон впереди!!!!!
evgolius7 02 марта 2018 | 21:40
Гонка это хорошо.
Западный ВПК работает на благо своих жителей, зарплаты, наука, социальные расходы .
А российский ВПК как припекёт то максимум что население получит это концлагер, трех разовое питание и "бабы ещё нарожают расходный ватный биомусор".
sedoff 02 марта 2018 | 21:50
evgolius7: Не, может и польза выйти! Это, ежели, например, Путин захочет на новой Калине, с ядерным двигателем прокатиться. Глядишь и улетит в туманную даль.... навсегда....
gordy 02 марта 2018 | 21:53
Самолёты с ядерным двигателем? Нет уж, после Вас!
taglit 02 марта 2018 | 21:58
gordy: помните? в Якутии сделали петуха? вот таких материалов в мире нате!
prutkov100 02 марта 2018 | 22:25
evgolius7: Наверное наладят производство чапельников из урана )))
ansata 02 марта 2018 | 22:07
tks: Скорее всего, у него был контакт с инопланетянами. Они ему и поведали.
fikus74 02 марта 2018 | 21:35
да скажите мне , что он курит или пьет. он же феерический дебил.
nitsahon 02 марта 2018 | 21:40
fikus74: государственная тайна...
но в общем нынешняя россия - отнюдь не Израиль и не США(и даже не СССР) - где технологии двойного назначения постепенно находили распространение в гражд.сфере..
так что ваша характеристика великого кормчего вполне соответсвтует действительности
wrongway1 02 марта 2018 | 21:51
fikus74: перед началом "послания" коксом так обдолбали присудствующих в зале. что они не воспринимали реальности...то и дело вскакивали с мест при виде мультиков..За трибуной джедай Пуцин иногда отхлёбывал неизвестное вещество из непрозрачного стаканчика, его уже 2 сутки плющит
ura_123 02 марта 2018 | 21:55
fikus74: Тут надысь новость была про Аргентинский гостинчик в 12 чемоданах...
Видать что-то до родины всё таки долетело бортом N-1 или самолётом Патрушева)))
put__out 02 марта 2018 | 22:35
fikus74: Да уж задрали Вы планку... Если страной руководит феерический дебил, то кто у него в подчинённых?...
Впрочем да....
pag22 02 марта 2018 | 21:40
... Когда нас в бой пошлет товарищ Путин
И маршал Шойгу в бой нас поведет! ........
Малой кровью, могучим ударом
Разгромим уничтожим врага!
yuriyp 02 марта 2018 | 21:42
Даешь "Сармату" на поля и фермы!
ura_123 02 марта 2018 | 21:58
yuriyp: Воронеж оставьте уже в покое!
;-)
put__out 02 марта 2018 | 22:37
yuriyp: Может все таки правильнее "сРамоту" ?...
waytothesun 02 марта 2018 | 21:43
Конечно, найдут! После испытаний, упавшие обломки от ракет будут собирать бабушки пенсионнерки, сдавать их в цветмет и покупать себе хлебушек. Так благодаря военным технологиям некоторые бабушки не умрут от голода и холода.
Спасибо, благодетель!
kunst54 02 марта 2018 | 21:45
- Ну как, Ваня, самогоночка?
- Первачок что надо,-- похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие
слезы. - Аж дух зашибает. Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин.
- Из дерьма, Ваня, со сдержанной гордостью сказал Гладышев.
Иван поперхнулся.
- Это как же? спросил он, отодвигаясь от стола.
- Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на
кило дерьма кило сахару...
wrongway1 02 марта 2018 | 21:46
в Маскву точно не муку направили.
bervalano 02 марта 2018 | 21:46
Бомбить Воронеж?
virgenu 02 марта 2018 | 21:50
Я отработал в оборонной отрасли (на заводах) 40 лет, эти сказки видел изнутри. Ничего хорошего для гражданки не было и нет. Если что и выпускали, то скверного качества и дорого. Причина проста: пироги печёт пирожник, а сапоги тачает сапожник.
rus215 02 марта 2018 | 22:15
virgenu: так он нас всех за идиотов держит 19 дет уже. мда
ura_123 02 марта 2018 | 21:53
"У нас есть такие приборы..! Но мы вам о них не расскажем.." (с)
Какой Петросян пропадает)))
wadalaz 02 марта 2018 | 21:55
budet bombit voronezh? )))
evgollius7 02 марта 2018 | 21:57
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
klegg 02 марта 2018 | 22:01
мозг вытек совсем у этого брежнева 21 века
mardian 02 марта 2018 | 22:01
Надежда умирает последней.Родина требует героев,п...да рожает дураков.
rus215 02 марта 2018 | 22:12
передайте императору ядерный пепел нам очень пригодится!
будем удобрять луну!
anatolr 02 марта 2018 | 22:25
Военное на гражданку, чтобы было легче бомбить Воронеж! :-)))
Anatoлий
curious69_ 02 марта 2018 | 22:26
Сейчас ДЕБИЛЫ во главе со своим вождём размечтаются о постановке на жёлтую ладу калину ЯДЕРНОЙ силовой установки ( двигателя) ,которого не существует в природе и ещё не будет существовать лет сто. Однако Путину обещали вечную жизнь , как и председателю Мао 1000 лет.
dmitri_m 02 марта 2018 | 22:27
Даешь ероплан на ядреной матери!!
put__out 02 марта 2018 | 22:29
Неуч и бездарность... В передовых странах, уже наоборот - гражданские, коммерческие и конкурирующие меж собой разработки берут на вооружение передовых армий мира.
forum_participant 02 марта 2018 | 22:30
Может для начала надо научиться продавать в ресторанах быстрого питания свои бутерброды с котлетой ? -)