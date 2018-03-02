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21:30, 02 марта 2018

Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений найдут применение в гражданских отраслях

Владимир Путин надеется, что разработки в новых видах вооружений, о которых он рассказывал в послании федеральному собранию, найдут применение в гражданских отраслях. По словам Путина, новейшие российские вооружения стали возможны благодаря современным материалам, которых нет у других стран.

Комментарии

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tks 02 марта 2018 | 21:34

Сковородки из титана?
Все это уже "проходили" в СССР.

peshehonez 02 марта 2018 | 21:35


И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди,

И Путин такой молодой (молоденький, молоденький, - аж до блевоты),

И юный Димон впереди!!!!!

evgolius7 02 марта 2018 | 21:40

Гонка это хорошо.
Западный ВПК работает на благо своих жителей, зарплаты, наука, социальные расходы .
А российский ВПК как припекёт то максимум что население получит это концлагер, трех разовое питание и "бабы ещё нарожают расходный ватный биомусор".

sedoff 02 марта 2018 | 21:50

evgolius7: Не, может и польза выйти! Это, ежели, например, Путин захочет на новой Калине, с ядерным двигателем прокатиться. Глядишь и улетит в туманную даль.... навсегда....

gordy 02 марта 2018 | 21:53

Самолёты с ядерным двигателем? Нет уж, после Вас!

taglit 02 марта 2018 | 21:58

gordy: помните? в Якутии сделали петуха? вот таких материалов в мире нате!

prutkov100 02 марта 2018 | 22:25

evgolius7: Наверное наладят производство чапельников из урана )))

ansata 02 марта 2018 | 22:07

tks: Скорее всего, у него был контакт с инопланетянами. Они ему и поведали.

fikus74 02 марта 2018 | 21:35

да скажите мне , что он курит или пьет. он же феерический дебил.

nitsahon 02 марта 2018 | 21:40

fikus74: государственная тайна...
но в общем нынешняя россия - отнюдь не Израиль и не США(и даже не СССР) - где технологии двойного назначения постепенно находили распространение в гражд.сфере..
так что ваша характеристика великого кормчего вполне соответсвтует действительности

wrongway1 02 марта 2018 | 21:51

fikus74: перед началом "послания" коксом так обдолбали присудствующих в зале. что они не воспринимали реальности...то и дело вскакивали с мест при виде мультиков..За трибуной джедай Пуцин иногда отхлёбывал неизвестное вещество из непрозрачного стаканчика, его уже 2 сутки плющит

ura_123 02 марта 2018 | 21:55

fikus74: Тут надысь новость была про Аргентинский гостинчик в 12 чемоданах...
Видать что-то до родины всё таки долетело бортом N-1 или самолётом Патрушева)))

put__out 02 марта 2018 | 22:35

fikus74: Да уж задрали Вы планку... Если страной руководит феерический дебил, то кто у него в подчинённых?...
Впрочем да....

pag22 02 марта 2018 | 21:40

... Когда нас в бой пошлет товарищ Путин
И маршал Шойгу в бой нас поведет! ........
Малой кровью, могучим ударом
Разгромим уничтожим врага!

yuriyp 02 марта 2018 | 21:42

Даешь "Сармату" на поля и фермы!

ura_123 02 марта 2018 | 21:58

yuriyp: Воронеж оставьте уже в покое!
;-)

put__out 02 марта 2018 | 22:37

yuriyp: Может все таки правильнее "сРамоту" ?...

waytothesun 02 марта 2018 | 21:43

Конечно, найдут! После испытаний, упавшие обломки от ракет будут собирать бабушки пенсионнерки, сдавать их в цветмет и покупать себе хлебушек. Так благодаря военным технологиям некоторые бабушки не умрут от голода и холода.
Спасибо, благодетель!

kunst54 02 марта 2018 | 21:45

- Ну как, Ваня, самогоночка?
- Первачок что надо,-- похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие
слезы. - Аж дух зашибает. Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин.
- Из дерьма, Ваня, со сдержанной гордостью сказал Гладышев.
Иван поперхнулся.
- Это как же? спросил он, отодвигаясь от стола.
- Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на
кило дерьма кило сахару...

wrongway1 02 марта 2018 | 21:46

в Маскву точно не муку направили.

bervalano 02 марта 2018 | 21:46

Бомбить Воронеж?

virgenu 02 марта 2018 | 21:50

Я отработал в оборонной отрасли (на заводах) 40 лет, эти сказки видел изнутри. Ничего хорошего для гражданки не было и нет. Если что и выпускали, то скверного качества и дорого. Причина проста: пироги печёт пирожник, а сапоги тачает сапожник.

rus215 02 марта 2018 | 22:15

virgenu: так он нас всех за идиотов держит 19 дет уже. мда

ura_123 02 марта 2018 | 21:53

"У нас есть такие приборы..! Но мы вам о них не расскажем.." (с)
Какой Петросян пропадает)))

wadalaz 02 марта 2018 | 21:55

budet bombit voronezh? )))

evgollius7 02 марта 2018 | 21:57

Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.

Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?

klegg 02 марта 2018 | 22:01

мозг вытек совсем у этого брежнева 21 века

mardian 02 марта 2018 | 22:01

Надежда умирает последней.Родина требует героев,п...да рожает дураков.

(комментарий скрыт)

rus215 02 марта 2018 | 22:12

передайте императору ядерный пепел нам очень пригодится!
будем удобрять луну!

anatolr 02 марта 2018 | 22:25

Военное на гражданку, чтобы было легче бомбить Воронеж! :-)))

Anatoлий

curious69_ 02 марта 2018 | 22:26

Сейчас ДЕБИЛЫ во главе со своим вождём размечтаются о постановке на жёлтую ладу калину ЯДЕРНОЙ силовой установки ( двигателя) ,которого не существует в природе и ещё не будет существовать лет сто. Однако Путину обещали вечную жизнь , как и председателю Мао 1000 лет.

dmitri_m 02 марта 2018 | 22:27

Даешь ероплан на ядреной матери!!

put__out 02 марта 2018 | 22:29

Неуч и бездарность... В передовых странах, уже наоборот - гражданские, коммерческие и конкурирующие меж собой разработки берут на вооружение передовых армий мира.

forum_participant 02 марта 2018 | 22:30

Может для начала надо научиться продавать в ресторанах быстрого питания свои бутерброды с котлетой ? -)

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