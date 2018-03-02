Z Архив новостей новости
5 56 6 2763
21:30, 02 марта 2018

«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря расторжение контракта с «Нафтогазом»

«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря на заявления о немедленном расторжении контракта с «Нафтогазом». Об этом, как сообщает РБК, заявил официальный представитель российской госкомпании Сергей Куприянов. В свою очередь, источник издания отмечает, что для разрыва контракта требуется пройти через сложный юридический процесс, который займет довольно много времени.

Комментарии

56

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dobro_vam_v_dom 02 марта 2018 | 21:34

Аналитики Газпрома утверждают, что в конце года на Украине будет популярен танец "Кто не мёрзнет, тот москаль".

evgolius7 02 марта 2018 | 21:42

«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря расторжение контракта с «Нафтогазом».

То есть без контракта ...на халяву?
Ни фига себе многоходовка...
Ах...пуительно...

sala_uronili 02 марта 2018 | 21:44

Гороховый суп — официальный способ добычи газа в Хохлостане :)

savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 21:45



Ведь уже давно хохлы не покупают газ у агрессора, а так же не предоставляют агрессору транзит для обогащения агрессора.
Однако это всё были пустые слова.


sala_uronili 02 марта 2018 | 21:46

Хохол притаскивает домой зайца и говорит жене:
— На, зажарь мне его на сале.
— Так ведь нет у нас сала…
— Так зажарь его на масле.
— Нет у нас масла.
— Так зажарь мне его просто так!
— А—а, у нас и газа нет.
Хохол молча берет зайца и вышвыривает его в окно. Заяц вскакивает и кричит:
— Да здравствует свободный Хохлостан! ))

gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 21:59

Удилы ватные, вы прочли небольшую заметку?
И хоть что-то поняли?
К примеру, вот это: "для разрыва контракта требуется пройти через сложный юридический процесс, который займет довольно много времени".
Поясняю для микроцефалов - много времени это точно, что дольше, нежели до конца контракта.
То есть объявленное Грязьпромом о расторжении не более, чем пук в лужу, который радостно взялись нюхать портянки.
Что имеем за сутки в сухом остатке?
Во-первых, серьёзный удар по остаткам репутации Грязьпрома, причём в момент, когда решается судьба СП-2, без которого этот газосос можно будет фактически закрывать.
Во-вторых, это невыполнение решения арбитража, влекущая штрафные санкции.
В-третьих через сутки после попытки шантажа статус-кво восстановился, и получилось как в одном известном анеке про осадок остался.
В-четвёртых, этот эпизод есть очередное макание Путирашки носом в унитаз, коих до пародии на выборы ещё будет немерено, как и после пародии.
Ну что, клоуны ватные до вас дошло или ещё добавить?

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:03

gonduras_on_kolima: С понижением температуры в жилище у порашников начинает живее работать фантазия. Вы так греетесь?

gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:21

vulgaris_liberal: // С понижением температуры в жилище у порашников начинает живее работать фантазия. Вы так греетесь? //
У меня лично как было, так и есть.
По-рашники - это рашисты, удило?
За что ты так коллег по ватному цеху обзываешь?
Ещё раз, для мыслящих спинным мозгом: это был всего лишь гулкий пук Грязьпрома в лужу, причём в замёршую.
Чему ты радуешь, недоумок?
Практического выхлопа никакого, но посоны обоsрались по самое не могу.
Они уже стоят в позы просящей собачки и делают вид, что ничего не случилось.

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:28

gonduras_on_kolima: Порашниками теперь называют жителей порашкиной орды. По фамилии хохолбаши. Но есть в этом и сво

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:31

vulgaris_liberal: Но есть в этом и свои плюсы. Вот если бы при кровавом диктаторе тебе сказали, что твое место у параши - ты бы обиделся. А сегодня сочтешь за комплимент. Типа ты ужасно крут и твое место возле твоего президента :)

mlt1986m3 02 марта 2018 | 22:13

gonduras_on_kolima: А ты что , уверенно себе решил , что Россия будет отдавать Украине ресурсы , на выгоду от использования которых киевские бандеровцы будут вооружать свои банды ?
Ну вы , блин хохлы даете !
Думаете, мир существует под... вас ?

gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:27

mlt1986m3: // А ты что , уверенно себе решил , что Россия будет отдавать Украине ресурсы , на выгоду от использования которых киевские бандеровцы будут вооружать свои банды ? //
На фоне умной овчарки с таким глуповатым выхлопом ты смотришься просто убого.
Украина покупает газ, на который вооружает бандеровцев?
Ты хоть читаешь, что пишешь, клоун?
А вот путирашка на вырученные деньги лугандонских и сирийских ватников таки вооружает.
И обрати внимание – бандеровцы на своей териитории, в отличие от ватников.
Ну, и главное.
Есть контракт, удило ватное, плюс решения арбитража, которые украинская сторона выполняет. А вот Грязьпром попробовал побыковать, но потом понял, что будет намного хуже и через сутки вернул всё на место.
То есть и дальше «Россия будет отдавать Украине ресурсы , на выгоду от использования которых киевские бандеровцы будут вооружать свои банды».
Этот мир несправедливо устроен, особенно в отношении слабоумных – привыкай, портянка.

dickson_s 02 марта 2018 | 22:30

sala_uronili: evgolius7:
Сколько шавок на ветку выгнали. Видно бомбануло у коремлядей знатно после Стокгольмского суда.

А по теме - за отказ от выполнения договорного обязательства газпрому впаяют штрафы еще на несколько лярдов, хотя вато-пенсионерам не впервой спонсировать "Нацональное достояние".

estamp 02 марта 2018 | 21:57

Вообще-то, емнп, есть два отдельных контракта. На транзит и на продажу Украине

gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:17

estamp: // Вообще-то, емнп, есть два отдельных контракта. На транзит и на продажу Украине //
Вообще-то это один контракт, но поставки газа и его транзит - разумеется, разные пункты.
Прикол в том, что во время переговоров Грязьпром вовсю старался посадить Украину на свой газ, причём на невыгодных условиях тогдашней конъюнктуры, и потому сделал всё, чтобы с этого контракта походу соскочить было практически нереально.
И вот теперь великие стратеги вступили в своё же гуано и начали его хлебать.
Понты кинули, выскочили, как дурной из-за угла, но через сутки пришлось поджать хвост и сделать вид, что не очень-то и хотелось.
А заявку на покупку газа украинская сторона делала в рамках решения Стокгольмского арбитража, который обязал её покупать по 5 ярдов в год по контрактно-формульным ценам.
И вишенка на торт: Грязьпром кричал, что будет оспаривать против решения арбитража, но ещё один прикол в том, что арбитраж по определению есть вид суда с единственной и окончательной инстанцией. Нечто вроде трибунала, чтобы было ещё понятней.
И ещё маленький бонус: в Китае арестован глава фирмы, которая покупала акции Поцнефти, от которых отказывался катарский фонд. Знающие пиплы утверждают, что сделке конец - очередной нож в спину путирашковской углеводоРодине.

estamp 02 марта 2018 | 22:24

gonduras_on_kolima:
Не дуркуй!
1. Жто разные контракты.
2. ГП не кричал, чтт будет оспаривать. Нпйди цитату и если там сказано про "оспаривать" запости (с указанием на источник, разумеется). Если не сказано утрись. В идеале бы еще и извинись за брехню. Но от хомячков не надо ждать чрезмерного. Утрись молча.

gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:32

estamp: // ГП не кричал, чтт будет оспаривать. Нпйди цитату и если там сказано про "оспаривать" запости (с указанием на источник, разумеется). //
Да ты совсем больной на голову - это валяется в гугле просто на поверхности.
Вот цитата:
// Газпром намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража о выплате «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов компенсации за сокращение транзита газа через Украину в Европу. Об этом говорится в заявлении российской госкомпании, передаёт ТАСС. //
pnp.ru/politics/gazprom-budet-osparivat-reshenie-stokgolmskogo-arbitrazha.html
Источник выбирал обязательно высокодуховный и предельно важный.
Ежели шо - это официальный орган вашего зачуханного парламента.
Учи матчасть, подросток умственный!

savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 22:28

gonduras_on_kolima: Грязьпром вовсю старался посадить Украину на свой газ
-----------------
чё ты сказки тут рассказываешь? украина может купить газ в других местах, но там ДОРОЖЕ! а газ тот же, российский
вам самим перед майдаунами не стыдно? отрубили им вконтакт, а сами газ у агрессора покупаете и транзит ему осуществляете

gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:42

savushkinsky_troll: // чё ты сказки тут рассказываешь? украина может купить газ в других местах, но там ДОРОЖЕ! //
Удило ватное, тебе бесполезно пояснять как есть, потому прибегну к образным сравнениям.
Когда шли переговоры по тому самому контракту, на рынке был второй Айфон, а сейчас десятый.
Разница уже понятна, клоун?
Сланцевые нефть и газ только начинались, под хохот и глумление Поцнефти и Грязьпрома.
Путин, будущее Куйло, был уважаемым и авторитетным правителем, а РФ, будущая Путирашка - желанным партнёром Запада практически во всех сферах.

// отрубили им вконтакт, а сами газ у агрессора покупаете и транзит ему осуществляете //
Тугодум ватный, покупать у Грязьпрома по 5 ярдов кубов в год обязал арбитраж. Тот самый, который вздрючил вас на два с половиной ярда баксов.
А транзит мы осуществляем не агрессору, а Европе.
И да, клоун, научись выражать свои мысли на письме более-менее внятно, а то ощущение, что за столом в Ольгино сидит деbилковатый второклассник.

malanoff 02 марта 2018 | 21:59

evgolius7: Крики Миллера о немедленном рассторжении контракта с Нафтогазом ушли в ПУК.

m_doc 02 марта 2018 | 22:02

malanoff: Эт ты здря. Что называется, процесс пошёл.

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:45

dobro_vam_v_dom: А гимн переделают на ще не змерзла украина :)

mlt1986m3 02 марта 2018 | 22:07

dobro_vam_v_dom: Напротив , судя по местной свидомной традиции. - Кто мерзнет - тот москаль.

andy66 02 марта 2018 | 21:36

минуточку, если нет контракта - о каком транзите может идти речь? Насильное закачивание в украинскую трубу российского газа? ))) А Газпром в курсе, что он обязать ПЛАТИТЬ за транзит? А как платить если нет контракта?

captainobvious 02 марта 2018 | 21:43

andy66: контракт есть, и он действует до декабря 2019 года. Газпром не может его разорвать в одностороннем порядке (так же, как и Нафтогаз). Газпром всего лишь заявил о своем намерении контракт разорвать, для чего собирается обратиться опять же в Стокгольмский арбитраж. Не факт, что решение будет принято раньше, чем срок контракта истечет сам собою...

savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 21:47

captainobvious: 28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.

Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

solonko 02 марта 2018 | 22:29

savushkinsky_troll: "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики."

А вот это прямая ничем не прикрытая ложь.
Но даже если бы и так, то решение арбитража надо выполнять вне зависимости от того, нравится вам его аргументация или нет.

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:00

captainobvious: Можно в одностороннем порядке прекратить выполнять контракт. Собственно, отказ украинды оплачивать уже поставленный газ был именно тем случаем. И ничего, мир не перевернулся :)

captainobvious 02 марта 2018 | 22:05

vulgaris_liberal: вопрос то не об этом был, а о том, как прокачивать транзит, если контракт разорван? Ответ: контракт никто не разрывал, он есть.

savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 22:11

captainobvious: два контракта, один на транзит, второй на поставку газа украине, один контракт разорван, теперь хохлы начнут воровать транзитный газ, как всегда

nestor199 02 марта 2018 | 21:56

andy66: А кто Вам сказал, что контракта нет? Газпром исполняет свои обязательства до решения суда о расторжении контракта.

fekoff 02 марта 2018 | 21:39

вот уже и заднюю включили.

vise1 02 марта 2018 | 21:41

fekoff:
штрафные санкции остужают !

wrongway1 02 марта 2018 | 21:39

"Нафтогаз Украины" подписал с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiGсрочный контракт на поставку газа.
02.03.2018 PGNiG: pilne dostawy surowca dla Naftogazu
Naftogaz i Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo podpisaly kontrakt na pilne dostawy gazu, po tym jak Gazprom odmowil rozpoczecia dostaw na Ukraine. Decyzja Gazpromu nastapila dzien po wyroku Trybunalu Arbitrazowego w Sztokholmie w sporze Naftogaz-Gazprom.
http://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-pilne-dostawy-surowca-dla-naftogazu/newsGroupId/10184..

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:41

wrongway1: Поляки не упустят случая подзаработать на своих глупых соседях. Три шкуры с них снимут :)

m_doc 02 марта 2018 | 21:41

wrongway1: 60 млн кубов. Смех и слёзы.

solonko 02 марта 2018 | 21:47

m_doc: Не переживай ты так, мы на этом "смехе" и на этих "слезах" два года у Газпрома газ, вообще, не покупали, легко сможем и дальше.

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:50

solonko: Угу. Европейцы с удовольствием перепродавали вам российский газ, не забывая выставить вам счет за виртуальный транзит от биржи до границы

pol_55 02 марта 2018 | 22:04

vulgaris_liberal: Эти счета(маржа,и вирт.транзит) с лихвой покрывает *Газпром*платя за транзит до границы с Словакией.
2017й-93ярда м.куб.
2018й-110 по контракту
2019й-110 по котнракту иначе снова Сток и ярды зелени.

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:13

pol_55: Теоретически. А вы себестоимость прокачки объема газа знаете? Попробуйте посчитать прибыль от транзита и сравните со стоимостью виртуальной доставки.

m_doc 02 марта 2018 | 21:55

solonko: Чаво? Из-за вас переживать?!?!

solonko 02 марта 2018 | 21:43

Газпром решил назло бабушке отморозить не только уши, но и яйца. Хозяин - барин и дуракам закон не писан.
Мы, конечно, понимаем - великодержавная имперская фрустрация прихватила кремлевского карлика, но ничем помочь не можем.

velbkeirf1 02 марта 2018 | 22:04

solonko: Газпром:
- А у нас в квартире газ. А у вас?
Нафтогаз:

- А у нас огонь погас -
Это раз...
Грузовик привез дрова -
Это два...

nanaryfour 02 марта 2018 | 21:45

Короче, транзит в Европу идёт, если хохлы будут воровать для своих нужд пускай отчитываются. Северный поток -2 построят как и Крымский мост, пускай повесятся идиоты. За язык ни кто не тянул.

solonko 02 марта 2018 | 21:58

nanaryfour: 1. В Стокгольмском арбитраже "воровство газа Украиной" не подтвердилось, хватит на эту тему бредить, это может привести вас к необратимым психическим расстройствам. 2. После таких фокусов по "соблюдению" подписанных Газпромом контрактов с вами не то что Северный поток 2 строить не будут, но и от первого откажутся от греха подальше.

a8olduin 02 марта 2018 | 21:52

Что за государство? У шлюхи больше достоинства. Петя алканавт наверное скоро выступит с очередной речью остаточно прощевай немытая мы независимы.

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:54

a8olduin: Честно говоря, всегда было забавно слышать про немытых с территории, на которой горячую воду туземцам включают перед праздниками и выборами

snikkersnepper 02 марта 2018 | 21:53

"...«Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер в пятницу..."

И чем это отличается от высказывания Куприянова?

В очередной раз балдею от того, как "прогрессивные журналисты" опровергают ими же придуманные новости. Вон уже первые растения взошли с "заднюю включили". Этим людям вообще бессмысленно что-то объяснять.


ПС. И да - таки разрешите сомнения. Порошенко, который в январе рассказывает об окончательной энергетической независимсти страны и Порошенко, который в марте призывает ограничить теплоснабжение, потому что Газпром не продал газ - это точно один и тот же Порошенко?

solonko 02 марта 2018 | 22:06

snikkersnepper: "Нафтогаз" допустил ошибку, когда положился на "Газпром" в том, что тот с 1 марта впервые после двухлетнего перерыва поставит газ в Украину. Мы бы этот газ у вас и дальше не покупали, но Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" в 2018 и 2019 годах купить у "Газпрома" по 5 млрд. кубов газа. С 1-го март должны были начать, "Газпром" выставил счет на предоплату, "Нафтогаз" заплатил, "Газпром", вдруг, газ поставлять отказался. Теперь Украин нужно три - четыре дня для решения технических проблем, чтобы снова перейти на газ из собственных газохранилищь.

savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 22:14

solonko: Теперь Украин нужно три - четыре дня для решения технических проблем, чтобы снова перейти на газ из собственных газохранилищь
-----------------------
да,да, нажритесь сала и пердите, вот ваше газохранилище

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:17

solonko: Не все так просто. С декабря по конец февраля стороны вели переговоры о возобновлении закупок. Накануне было объявлено, что переговоры закончились ничем. И вдруг нафтогаз переводит предоплату. С чего бы это?

solonko 02 марта 2018 | 22:21

vulgaris_liberal: С чего бы это было Газпрому выставлять счет на предоплату?

vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:23

solonko: Он каждый месяц выставлял. Привычка :)

shura813 02 марта 2018 | 22:05

Портянки вы пролетели! Последняя новость-мадам Меркель после разговора с Трампом сказала, после выступления сумасшедшего путина забудьте о северном потоке 2! Вова агент запада!

mardian 02 марта 2018 | 22:36

Всё к чему прикасается Путин превращается в дерьмо.Посмотрите стоимость Газпрома.

volkov_25 02 марта 2018 | 22:50

как минимум еще пять лет газпром не сможет обеспечить все контракты с Европой без ГТС Украины. А если Европа не даст построить СП-2 тогда вааще никак. Даже если Миллера за ноги подвесить. все равно никак.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 6298 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 298 6 6542 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 262 6 6825 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Новости

Конфликтная ситуация между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» вызывает опасения у Еврокомиссии Еврокомиссия призывает обе стороны найти немедленные пути разрешения спорной ситуации в соответствии с решением Стокгольмского арбитража…

5 156 6 6540
Новости

Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не предусматривает расторжения в одностороннем порядке Во всяком случае, так утверждает президент Украины Петр Порошенко…

5 80 6 5533
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 354 6 25441 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 140 6 11105 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Новости

Хезер Нойерт: Речь Путина перед федеральным собранием показала, что Россия не соблюдает международные договорённости Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Хезер Нойерт…

5 90 6 7267
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 116 6 9572 11:53
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 96 6 8253 27.02
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 204 6 18108 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 185 6 16433 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

+ Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть…

5 442 6 43183 01.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Приглашаем всех латышей в гости в Чечню Интересуюсь, как можно въехать в Латвию, минуя кордоны. Дело в том, что визит в Латвию был целью всей моей жизни. И теперь Сейм Латвии сообщает, что мне запрещён въезд…

5 89 6 8922 26.02
Kлатвия, чечня, власть, события
Блоги

Путин заявляет, что Россия разрабатывает ядерные вооружения, способные преодолевать средства ПРО Речь, по мнению аналитиков, представляла собой веху в усилении российско-американской напряжённости, несравнимую ни с чем, с тех пор как четыре года назад разгорелся российско-украинский кризис…

5 269 6 27367 08:43
Kпутин, политика, рф, вооружение, сша, события
Новости

«Газпром» немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа Об этом сообщил глава правления «Газпрома» Алексей Миллер…

5 111 6 11740

Популярное за неделю

Новости

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» к Павлу Грудинину Сделка 10-летней давности признана недействительной…

5 35 6 27671
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 196 6 183447 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 96 6 8253 27.02
Блоги

Елена Коренева актриса

Зачем комментировать такую ерунду и расстраивать Лию? Лия не могла говорить о своей ненависти к победе наших хоккеистов на Олимпийских играх и ждать и желать, когда, наконец, их поймают на употреблении мельдония. Лия так не разговаривает и не мыслит…

5 605 6 309632 25.02
Kобщество, ахеджакова, спорт, сми, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Горы аргентинского кокаина Горы аргентинского кокаина Согласитесь, что история с Аргентинским кокаином, который через посольство России доставлялся в Европу, захватывает дух!..

5 132 6 138842 27.02
8читать ;смотреть
Kаргентина, рф, наркотики, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6735518
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3322542

Сегодня в эфире