«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря расторжение контракта с «Нафтогазом»
«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря на заявления о немедленном расторжении контракта с «Нафтогазом». Об этом, как сообщает РБК, заявил официальный представитель российской госкомпании Сергей Куприянов. В свою очередь, источник издания отмечает, что для разрыва контракта требуется пройти через сложный юридический процесс, который займет довольно много времени.
Комментарии56
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dobro_vam_v_dom 02 марта 2018 | 21:34
Аналитики Газпрома утверждают, что в конце года на Украине будет популярен танец "Кто не мёрзнет, тот москаль".
evgolius7 02 марта 2018 | 21:42
«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря расторжение контракта с «Нафтогазом».
То есть без контракта ...на халяву?
Ни фига себе многоходовка...
Ах...пуительно...
sala_uronili 02 марта 2018 | 21:44
Гороховый суп — официальный способ добычи газа в Хохлостане :)
savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 21:45
Ведь уже давно хохлы не покупают газ у агрессора, а так же не предоставляют агрессору транзит для обогащения агрессора.
Однако это всё были пустые слова.
sala_uronili 02 марта 2018 | 21:46
Хохол притаскивает домой зайца и говорит жене:
— На, зажарь мне его на сале.
— Так ведь нет у нас сала…
— Так зажарь его на масле.
— Нет у нас масла.
— Так зажарь мне его просто так!
— А—а, у нас и газа нет.
Хохол молча берет зайца и вышвыривает его в окно. Заяц вскакивает и кричит:
— Да здравствует свободный Хохлостан! ))
gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 21:59
Удилы ватные, вы прочли небольшую заметку?
И хоть что-то поняли?
К примеру, вот это: "для разрыва контракта требуется пройти через сложный юридический процесс, который займет довольно много времени".
Поясняю для микроцефалов - много времени это точно, что дольше, нежели до конца контракта.
То есть объявленное Грязьпромом о расторжении не более, чем пук в лужу, который радостно взялись нюхать портянки.
Что имеем за сутки в сухом остатке?
Во-первых, серьёзный удар по остаткам репутации Грязьпрома, причём в момент, когда решается судьба СП-2, без которого этот газосос можно будет фактически закрывать.
Во-вторых, это невыполнение решения арбитража, влекущая штрафные санкции.
В-третьих через сутки после попытки шантажа статус-кво восстановился, и получилось как в одном известном анеке про осадок остался.
В-четвёртых, этот эпизод есть очередное макание Путирашки носом в унитаз, коих до пародии на выборы ещё будет немерено, как и после пародии.
Ну что, клоуны ватные до вас дошло или ещё добавить?
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:03
gonduras_on_kolima: С понижением температуры в жилище у порашников начинает живее работать фантазия. Вы так греетесь?
gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:21
vulgaris_liberal: // С понижением температуры в жилище у порашников начинает живее работать фантазия. Вы так греетесь? //
У меня лично как было, так и есть.
По-рашники - это рашисты, удило?
За что ты так коллег по ватному цеху обзываешь?
Ещё раз, для мыслящих спинным мозгом: это был всего лишь гулкий пук Грязьпрома в лужу, причём в замёршую.
Чему ты радуешь, недоумок?
Практического выхлопа никакого, но посоны обоsрались по самое не могу.
Они уже стоят в позы просящей собачки и делают вид, что ничего не случилось.
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:28
gonduras_on_kolima: Порашниками теперь называют жителей порашкиной орды. По фамилии хохолбаши. Но есть в этом и сво
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:31
vulgaris_liberal: Но есть в этом и свои плюсы. Вот если бы при кровавом диктаторе тебе сказали, что твое место у параши - ты бы обиделся. А сегодня сочтешь за комплимент. Типа ты ужасно крут и твое место возле твоего президента :)
mlt1986m3 02 марта 2018 | 22:13
gonduras_on_kolima: А ты что , уверенно себе решил , что Россия будет отдавать Украине ресурсы , на выгоду от использования которых киевские бандеровцы будут вооружать свои банды ?
Ну вы , блин хохлы даете !
Думаете, мир существует под... вас ?
gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:27
mlt1986m3: // А ты что , уверенно себе решил , что Россия будет отдавать Украине ресурсы , на выгоду от использования которых киевские бандеровцы будут вооружать свои банды ? //
На фоне умной овчарки с таким глуповатым выхлопом ты смотришься просто убого.
Украина покупает газ, на который вооружает бандеровцев?
Ты хоть читаешь, что пишешь, клоун?
А вот путирашка на вырученные деньги лугандонских и сирийских ватников таки вооружает.
И обрати внимание – бандеровцы на своей териитории, в отличие от ватников.
Ну, и главное.
Есть контракт, удило ватное, плюс решения арбитража, которые украинская сторона выполняет. А вот Грязьпром попробовал побыковать, но потом понял, что будет намного хуже и через сутки вернул всё на место.
То есть и дальше «Россия будет отдавать Украине ресурсы , на выгоду от использования которых киевские бандеровцы будут вооружать свои банды».
Этот мир несправедливо устроен, особенно в отношении слабоумных – привыкай, портянка.
dickson_s 02 марта 2018 | 22:30
sala_uronili: evgolius7:
Сколько шавок на ветку выгнали. Видно бомбануло у коремлядей знатно после Стокгольмского суда.
А по теме - за отказ от выполнения договорного обязательства газпрому впаяют штрафы еще на несколько лярдов, хотя вато-пенсионерам не впервой спонсировать "Нацональное достояние".
estamp 02 марта 2018 | 21:57
Вообще-то, емнп, есть два отдельных контракта. На транзит и на продажу Украине
gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:17
estamp: // Вообще-то, емнп, есть два отдельных контракта. На транзит и на продажу Украине //
Вообще-то это один контракт, но поставки газа и его транзит - разумеется, разные пункты.
Прикол в том, что во время переговоров Грязьпром вовсю старался посадить Украину на свой газ, причём на невыгодных условиях тогдашней конъюнктуры, и потому сделал всё, чтобы с этого контракта походу соскочить было практически нереально.
И вот теперь великие стратеги вступили в своё же гуано и начали его хлебать.
Понты кинули, выскочили, как дурной из-за угла, но через сутки пришлось поджать хвост и сделать вид, что не очень-то и хотелось.
А заявку на покупку газа украинская сторона делала в рамках решения Стокгольмского арбитража, который обязал её покупать по 5 ярдов в год по контрактно-формульным ценам.
И вишенка на торт: Грязьпром кричал, что будет оспаривать против решения арбитража, но ещё один прикол в том, что арбитраж по определению есть вид суда с единственной и окончательной инстанцией. Нечто вроде трибунала, чтобы было ещё понятней.
И ещё маленький бонус: в Китае арестован глава фирмы, которая покупала акции Поцнефти, от которых отказывался катарский фонд. Знающие пиплы утверждают, что сделке конец - очередной нож в спину путирашковской углеводоРодине.
estamp 02 марта 2018 | 22:24
gonduras_on_kolima:
Не дуркуй!
1. Жто разные контракты.
2. ГП не кричал, чтт будет оспаривать. Нпйди цитату и если там сказано про "оспаривать" запости (с указанием на источник, разумеется). Если не сказано утрись. В идеале бы еще и извинись за брехню. Но от хомячков не надо ждать чрезмерного. Утрись молча.
gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:32
estamp: // ГП не кричал, чтт будет оспаривать. Нпйди цитату и если там сказано про "оспаривать" запости (с указанием на источник, разумеется). //
Да ты совсем больной на голову - это валяется в гугле просто на поверхности.
Вот цитата:
// Газпром намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража о выплате «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов компенсации за сокращение транзита газа через Украину в Европу. Об этом говорится в заявлении российской госкомпании, передаёт ТАСС. //
pnp.ru/politics/gazprom-budet-osparivat-reshenie-stokgolmskogo-arbitrazha.html
Источник выбирал обязательно высокодуховный и предельно важный.
Ежели шо - это официальный орган вашего зачуханного парламента.
Учи матчасть, подросток умственный!
savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 22:28
gonduras_on_kolima: Грязьпром вовсю старался посадить Украину на свой газ
-----------------
чё ты сказки тут рассказываешь? украина может купить газ в других местах, но там ДОРОЖЕ! а газ тот же, российский
вам самим перед майдаунами не стыдно? отрубили им вконтакт, а сами газ у агрессора покупаете и транзит ему осуществляете
gonduras_on_kolima 02 марта 2018 | 22:42
savushkinsky_troll: // чё ты сказки тут рассказываешь? украина может купить газ в других местах, но там ДОРОЖЕ! //
Удило ватное, тебе бесполезно пояснять как есть, потому прибегну к образным сравнениям.
Когда шли переговоры по тому самому контракту, на рынке был второй Айфон, а сейчас десятый.
Разница уже понятна, клоун?
Сланцевые нефть и газ только начинались, под хохот и глумление Поцнефти и Грязьпрома.
Путин, будущее Куйло, был уважаемым и авторитетным правителем, а РФ, будущая Путирашка - желанным партнёром Запада практически во всех сферах.
// отрубили им вконтакт, а сами газ у агрессора покупаете и транзит ему осуществляете //
Тугодум ватный, покупать у Грязьпрома по 5 ярдов кубов в год обязал арбитраж. Тот самый, который вздрючил вас на два с половиной ярда баксов.
А транзит мы осуществляем не агрессору, а Европе.
И да, клоун, научись выражать свои мысли на письме более-менее внятно, а то ощущение, что за столом в Ольгино сидит деbилковатый второклассник.
malanoff 02 марта 2018 | 21:59
evgolius7: Крики Миллера о немедленном рассторжении контракта с Нафтогазом ушли в ПУК.
m_doc 02 марта 2018 | 22:02
malanoff: Эт ты здря. Что называется, процесс пошёл.
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:45
dobro_vam_v_dom: А гимн переделают на ще не змерзла украина :)
mlt1986m3 02 марта 2018 | 22:07
dobro_vam_v_dom: Напротив , судя по местной свидомной традиции. - Кто мерзнет - тот москаль.
andy66 02 марта 2018 | 21:36
минуточку, если нет контракта - о каком транзите может идти речь? Насильное закачивание в украинскую трубу российского газа? ))) А Газпром в курсе, что он обязать ПЛАТИТЬ за транзит? А как платить если нет контракта?
captainobvious 02 марта 2018 | 21:43
andy66: контракт есть, и он действует до декабря 2019 года. Газпром не может его разорвать в одностороннем порядке (так же, как и Нафтогаз). Газпром всего лишь заявил о своем намерении контракт разорвать, для чего собирается обратиться опять же в Стокгольмский арбитраж. Не факт, что решение будет принято раньше, чем срок контракта истечет сам собою...
savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 21:47
captainobvious: 28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже. Арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.
1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. "Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", - сказал Медведев.
Ранее в пятницу глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
solonko 02 марта 2018 | 22:29
savushkinsky_troll: "Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики."
А вот это прямая ничем не прикрытая ложь.
Но даже если бы и так, то решение арбитража надо выполнять вне зависимости от того, нравится вам его аргументация или нет.
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:00
captainobvious: Можно в одностороннем порядке прекратить выполнять контракт. Собственно, отказ украинды оплачивать уже поставленный газ был именно тем случаем. И ничего, мир не перевернулся :)
captainobvious 02 марта 2018 | 22:05
vulgaris_liberal: вопрос то не об этом был, а о том, как прокачивать транзит, если контракт разорван? Ответ: контракт никто не разрывал, он есть.
savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 22:11
captainobvious: два контракта, один на транзит, второй на поставку газа украине, один контракт разорван, теперь хохлы начнут воровать транзитный газ, как всегда
nestor199 02 марта 2018 | 21:56
andy66: А кто Вам сказал, что контракта нет? Газпром исполняет свои обязательства до решения суда о расторжении контракта.
fekoff 02 марта 2018 | 21:39
вот уже и заднюю включили.
vise1 02 марта 2018 | 21:41
fekoff:
штрафные санкции остужают !
wrongway1 02 марта 2018 | 21:39
"Нафтогаз Украины" подписал с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiGсрочный контракт на поставку газа.
02.03.2018 PGNiG: pilne dostawy surowca dla Naftogazu
Naftogaz i Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo podpisaly kontrakt na pilne dostawy gazu, po tym jak Gazprom odmowil rozpoczecia dostaw na Ukraine. Decyzja Gazpromu nastapila dzien po wyroku Trybunalu Arbitrazowego w Sztokholmie w sporze Naftogaz-Gazprom.
http://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-pilne-dostawy-surowca-dla-naftogazu/newsGroupId/10184..
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:41
wrongway1: Поляки не упустят случая подзаработать на своих глупых соседях. Три шкуры с них снимут :)
m_doc 02 марта 2018 | 21:41
wrongway1: 60 млн кубов. Смех и слёзы.
solonko 02 марта 2018 | 21:47
m_doc: Не переживай ты так, мы на этом "смехе" и на этих "слезах" два года у Газпрома газ, вообще, не покупали, легко сможем и дальше.
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:50
solonko: Угу. Европейцы с удовольствием перепродавали вам российский газ, не забывая выставить вам счет за виртуальный транзит от биржи до границы
pol_55 02 марта 2018 | 22:04
vulgaris_liberal: Эти счета(маржа,и вирт.транзит) с лихвой покрывает *Газпром*платя за транзит до границы с Словакией.
2017й-93ярда м.куб.
2018й-110 по контракту
2019й-110 по котнракту иначе снова Сток и ярды зелени.
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:13
pol_55: Теоретически. А вы себестоимость прокачки объема газа знаете? Попробуйте посчитать прибыль от транзита и сравните со стоимостью виртуальной доставки.
m_doc 02 марта 2018 | 21:55
solonko: Чаво? Из-за вас переживать?!?!
solonko 02 марта 2018 | 21:43
Газпром решил назло бабушке отморозить не только уши, но и яйца. Хозяин - барин и дуракам закон не писан.
Мы, конечно, понимаем - великодержавная имперская фрустрация прихватила кремлевского карлика, но ничем помочь не можем.
velbkeirf1 02 марта 2018 | 22:04
solonko: Газпром:
- А у нас в квартире газ. А у вас?
Нафтогаз:
- А у нас огонь погас -
Это раз...
Грузовик привез дрова -
Это два...
nanaryfour 02 марта 2018 | 21:45
Короче, транзит в Европу идёт, если хохлы будут воровать для своих нужд пускай отчитываются. Северный поток -2 построят как и Крымский мост, пускай повесятся идиоты. За язык ни кто не тянул.
solonko 02 марта 2018 | 21:58
nanaryfour: 1. В Стокгольмском арбитраже "воровство газа Украиной" не подтвердилось, хватит на эту тему бредить, это может привести вас к необратимым психическим расстройствам. 2. После таких фокусов по "соблюдению" подписанных Газпромом контрактов с вами не то что Северный поток 2 строить не будут, но и от первого откажутся от греха подальше.
a8olduin 02 марта 2018 | 21:52
Что за государство? У шлюхи больше достоинства. Петя алканавт наверное скоро выступит с очередной речью остаточно прощевай немытая мы независимы.
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 21:54
a8olduin: Честно говоря, всегда было забавно слышать про немытых с территории, на которой горячую воду туземцам включают перед праздниками и выборами
snikkersnepper 02 марта 2018 | 21:53
"...«Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа, заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер в пятницу..."
И чем это отличается от высказывания Куприянова?
В очередной раз балдею от того, как "прогрессивные журналисты" опровергают ими же придуманные новости. Вон уже первые растения взошли с "заднюю включили". Этим людям вообще бессмысленно что-то объяснять.
ПС. И да - таки разрешите сомнения. Порошенко, который в январе рассказывает об окончательной энергетической независимсти страны и Порошенко, который в марте призывает ограничить теплоснабжение, потому что Газпром не продал газ - это точно один и тот же Порошенко?
solonko 02 марта 2018 | 22:06
snikkersnepper: "Нафтогаз" допустил ошибку, когда положился на "Газпром" в том, что тот с 1 марта впервые после двухлетнего перерыва поставит газ в Украину. Мы бы этот газ у вас и дальше не покупали, но Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" в 2018 и 2019 годах купить у "Газпрома" по 5 млрд. кубов газа. С 1-го март должны были начать, "Газпром" выставил счет на предоплату, "Нафтогаз" заплатил, "Газпром", вдруг, газ поставлять отказался. Теперь Украин нужно три - четыре дня для решения технических проблем, чтобы снова перейти на газ из собственных газохранилищь.
savushkinsky_troll 02 марта 2018 | 22:14
solonko: Теперь Украин нужно три - четыре дня для решения технических проблем, чтобы снова перейти на газ из собственных газохранилищь
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да,да, нажритесь сала и пердите, вот ваше газохранилище
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:17
solonko: Не все так просто. С декабря по конец февраля стороны вели переговоры о возобновлении закупок. Накануне было объявлено, что переговоры закончились ничем. И вдруг нафтогаз переводит предоплату. С чего бы это?
solonko 02 марта 2018 | 22:21
vulgaris_liberal: С чего бы это было Газпрому выставлять счет на предоплату?
vulgaris_liberal 02 марта 2018 | 22:23
solonko: Он каждый месяц выставлял. Привычка :)
shura813 02 марта 2018 | 22:05
Портянки вы пролетели! Последняя новость-мадам Меркель после разговора с Трампом сказала, после выступления сумасшедшего путина забудьте о северном потоке 2! Вова агент запада!
mardian 02 марта 2018 | 22:36
Всё к чему прикасается Путин превращается в дерьмо.Посмотрите стоимость Газпрома.
volkov_25 02 марта 2018 | 22:50
как минимум еще пять лет газпром не сможет обеспечить все контракты с Европой без ГТС Украины. А если Европа не даст построить СП-2 тогда вааще никак. Даже если Миллера за ноги подвесить. все равно никак.