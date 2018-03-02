«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря расторжение контракта с «Нафтогазом».

«Газпром» в ближайшее время не прекратит транзит газа через Украину, несмотря на заявления о немедленном расторжении контракта с «Нафтогазом». Об этом, как сообщает РБК, заявил официальный представитель российской госкомпании Сергей Куприянов. В свою очередь, источник издания отмечает, что для разрыва контракта требуется пройти через сложный юридический процесс, который займет довольно много времени.