Дональд Трамп продлил еще на год санкции в отношении России
Как сообщает Белый дом, речь идет об ограничительных мерах, связанных с ситуацией на Украине.
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Как сообщает Белый дом, речь идет об ограничительных мерах, связанных с ситуацией на Украине.
Комментарии46
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semia 02 марта 2018 | 21:34
Правильно сделал. А вообще Путин агент американского военно-промышленного комплекса. Теперь им столько бабок выделят
haldey 02 марта 2018 | 21:37
semia: Ну, напугал))) ежа голой задницей... Как теперь жить то? Даже и не знаю...
evgolius7 02 марта 2018 | 21:44
Ну создали супер-пупер-мега ракету и что?
Армат... застрял на Красной площади
Сармат....
Зная как летают наши ракеты мы понимаем куда они всё время летят...в океан.
Путин решил Океан напугать?
Озеро против Океана...круто!
Жаба из Озера....
pavelmistery 02 марта 2018 | 21:52
Нас никто не слушал. Послушайте сейчас (с) Путин
Что происходит, почему амеры не испугались нашей ракеты?!
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:56
pavelmistery:
На этот раз санкции еще мощнее ударят по обнищавшему народу. Теперь народ наверняка выйдет и сметет это преступный режим. И 86% ватно-колорадного населения не остановят десятки миллионов обнищавшего народа.
alien_3 02 марта 2018 | 22:44
salhomir__murza: Не так. Народ продолжит нищать и вымирать. Территория будет потихоньку заселяться китайцами.
tamtamoff 02 марта 2018 | 22:23
pavelmistery: Потому что все "это" - для внутреннего пользования.
natalia2108 02 марта 2018 | 22:38
evgolius7: Армат... застрял на Красной площади
Сармат....
Царь-пушка,царь-колокол,царь-танк,царь-ракета,царь-президент...
anatolr 02 марта 2018 | 22:09
haldey: А тебе-то чего неймется, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), сидишь в сорт_ре им. Вошьдя и сиди себе. А вот, например, Керимову (он вообще-то, якобы, сенатор), даже с миллиардами в Ницце, в пятизвездочной гостинице, по арестом, не до смеха - он тоже не знает как жить дальше.
Правда смешно?
Anatoлий
haldey 02 марта 2018 | 22:16
anatolr: Вы там все, любители смешков детсадовского уровня, соберитесь и к Навальному, он таких, с детскими мозгами, принимает и денег обещает! Уточку подарит, только не плачьте... Чем бы дитя не тешилось...
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:19
anatolr:
Смешно. Рашка-говняшка... Надо запомнить.
Люблю когда Россию всякими гадкими и мерзкими определениями награждают. Причем делают это сами же русские. Такого народа, так ненавидящего свою страну нет нигде в мире. Попробовал бы кто-то на Украине про Украину мерзость сказать, повесили бы как собаку. А в рашке, не удивлюсь, если и министр свою страну назовет как-то непотребно. Да Путин, развел ты демократию в своей стране, демократический произвол устроил. Не удивлюсь если Шендерович Путина черенком от лопаты изнасилует, как ливийские либералы с Каддафи поступили.
alehan00074 02 марта 2018 | 22:17
Трамп продлил еще на год санкции в отношении России:)))
//////////
Похоже вчерашний бахвальство ботоксного боевого петушка не произвело впечатление на Дональда:)). А вообще, шампанского, американский флаг и Симоняншу в студию!:)))
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:29
alehan00074:
Согласен. Долбануть надо Трампу по Москве ядерной дубиной, да так, чтобы радиация до Новосибирска дошла.
alien_3 02 марта 2018 | 22:38
haldey: Не так... Путин попытался напугать ежа ... мультиком. Не получилось. Получил иголок в жопу.
hunterhead 02 марта 2018 | 22:34
semia:
:-D
drezer 02 марта 2018 | 21:39
Продлевайте, продлевайте, всё равно Россия - в угоду "исключительным" не будет прогинаться и от своего курса отказываться. Так что обтекайте пиндосы вместе с вашими шестёрками - хохлами. Не видать вам Крым, Донбасса и Сирии.
solonko 02 марта 2018 | 21:41
drezer: А вам - нормальной жизни.
good_dobrai 02 марта 2018 | 21:46
solonko:
Спасибо за твой нам из .опы привет
Ты же живёшь уже там много лет.
anatolr 02 марта 2018 | 22:16
good_dobrai: О! Смешливый рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата). Запомни, заруби себе на носу, что твоя страна, что находится в Российской Педерации, носит креативное название Рашка-говняшка (#цитата).
И не поспоришь, САМ Министр культуры дал!!!
Anatoлий
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:27
anatolr:
Самозванец он а не министр. Если б в США кто про Америку так, то прямиком на электрический стул был-бы отправлен. А с этого как с гуся вода. Демократия это конечно хорошо, но не до беспредела же.
А стоило Шендеровичу назвать русских всего лишь генетическим мусором и протплазмой, так на него ватная биомасса как собака набросилась.
nestor199 02 марта 2018 | 21:59
solonko: А нормально это как?
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:04
nestor199:
А нормально, это когда украинцы не только вернут Крым и Донбасс, но и с помощью наших американских друзей освободят Кубань, Дон, Воронеж и Белгород.
sala_uronili 02 марта 2018 | 22:20
salhomir__murza: но и с помощью наших американских друзей ///
Каких друзей, монголоид хохляцкий ? ХОЗЯЕВ! Именно ХОЗЯЕВ, а не друзей, тупица ты лизаблюдная )))
Пиндосы вас используют - только как пушечное мясо против России и политических проституток. Поматросят вас, ущербных попрошаек, да выкинут отработанный материал. Так что не отвлекайся от кормушки, кастрюлеголовый шнырь :)
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:31
sala_uronili:
Читай откуда я. Я из города Мелекеса. На Украине был никогда. Но жду что славные сыны Степана Бандеры дойдут и до Волги, освободив от Путина славный город Мелекес.
sala_uronili 02 марта 2018 | 22:35
salhomir__murza:
"На Украине был никогда." ))) Оно и видно... школота чухонская :)
nestor199 02 марта 2018 | 22:23
salhomir__murza: Так освобождайте. Кто против? Дубовку, в Волгоградской области, основали выходцы из Малороссии. Есть села и и деревни, основанные переселенцами из Малороссии в Башкирии, в Оренбургской области, на Алтае, в Хабаровском крае, на Сахалине.
Освобождайте .............. :))))
ac_dc 02 марта 2018 | 22:23
salhomir__murza:
(Гапон? Азеф?)
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:33
ac_dc:
(Гапон? Азеф?)
---------------------
Бешбармак, карагёз.
alehan00074 02 марта 2018 | 22:47
salhomir__murza: кто о чем, а вшивый опять любимую мантру запел про "ни пяди земли врагу":) вроде 21 век за окном....дурдом:)))
anatolr 02 марта 2018 | 22:18
nestor199: //А нормально это как?// Тебе не понять, сколько не объясняй.
Лучше. с горя, выпей "Боярышнику" пополам с мельдонием (свободно продается в аптеках) - эта адская смесь помогает держаться на плаву, в Рашке-говняшке (#цитата)! :-)))
Anatoлий
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:59
solonko:
А вы думаете ватно-колорадную шпану остановит ненормальная жизнь? От ненормальной жизни эта протоплазма еще больше возненавидит Америку, бандеровцев и нажравшись боярышника пойдет громить и калечить либеральную оппозицию.
bervalano 02 марта 2018 | 21:48
drezer: а также Науру!
djuga 02 марта 2018 | 21:51
drezer: Так что обтекайте пиндосы... Не видать вам Крым, Донбасса...
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Это, конечно, перл!
Это сколько же ваты должно быть в голове, чтобы такое заявлять.
Я фигею, дорогая редакция!
vernan 02 марта 2018 | 21:56
djuga: Что он не так сказал, шароварник кастрюлеголовый?
anatolr 02 марта 2018 | 22:21
vernan: //Что он не так сказал...?//ВСЕ.
Все не так, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата). :-)))
Anatoлий
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:02
djuga:
Ничего. Мы эту ватную мразь и по-хлеще гнобим.
vit0nix 02 марта 2018 | 22:36
drezer: да а то они же только и хотели обустроить ранчо в Крыму или Донбассе, а вы Россияне продолжайте выкачивать из своих недр ресурсы и получать за них пиндоские бумажки
mardian 02 марта 2018 | 21:56
ТрмпНаш ! Ура-3 раза.
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:37
mardian:
Что путинская прокладка, хочешь уже и у Тпампа минет взять?
bono747 02 марта 2018 | 21:59
Блин, как жить то теперь? Экономика в клочья))) Ватники последних ежей доедают запивая боярышиком в мокшанских болотах))))
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:06
bono747:
А вы не дразните Америку, перестаньте противостоять демократии. И американцы дадут вам тушенку, теплую одежду, виски...
ac_dc 02 марта 2018 | 22:28
salhomir__murza:
(Не не Гапон. Обычный портос -баламут)
salhomir__murza 02 марта 2018 | 22:41
ac_dc:
Когда твоего плештвого вождя вынесут из Кремля, тебя и тебе подобных оправят в американскую клинику, на опыты, чтобы цивилизованному человечеству хоть какая-то польза была от тебя бесполезного вонючего ватника.
ac_dc 02 марта 2018 | 22:46
salhomir__murza:
НЕ дуркуй. У тебя ус отклеился
pit_in_piter 02 марта 2018 | 22:17
Трамп просто член Госдуры: только там кричали : "и мне санкций и мне!!!"
natalia2108 02 марта 2018 | 22:47
Послушайте,послушайте!Ну,вот,услышали.