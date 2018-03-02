Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в роли чтеца в музыкальной постановке «Петя и волк» Сергея Прокофьева
Как передает Рейтер, спектакль показали в Елисейском дворце в Париже. Попасть туда можно было только по приглашениям. Среди зрителей были дети из малоимущих семей.
Комментарии3
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prorab1 02 марта 2018 | 21:11
На роль Пети , надо было Порошенко отправить.
velbkeirf1 02 марта 2018 | 21:31
prorab1:Красная шапочка-Тимошенко, бабушка- Хилари Клинтон а волк Путин выходит?
captainobvious 02 марта 2018 | 21:21
человек нашёл своё призвание...