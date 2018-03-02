Владимир Мединский предлагает снять фильм о событиях на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Как передает ТАСС, министр культуры заявил, что это был первый случай, когда Олимпиада стала «монетой в большой политике», и об этом можно сделать политический триллер с элементами спортивной драмы.
Комментарии13
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vagrancy 02 марта 2018 | 21:06
Тогда надо с Сочи начинать. Вот где триллер с пробирками! :-)
uhovostro 02 марта 2018 | 21:08
vagrancy: /Владимир Мединский предлагает снять фильм../
А я предлагаю снять Владимира Мединского...
evgolius7 02 марта 2018 | 21:19
Теперь они 75 лет будут праздновать победу над немцами в хоккей...
nikitin43 02 марта 2018 | 21:19
uhovostro: он себя поди считает 29 панфиловцем наравне с нацлидером или пулемётчиком заградотряда.
glotze7 02 марта 2018 | 21:07
А режиссера обещает сразу после сьемки посадить?
sproter 02 марта 2018 | 21:07
Камеру ему в руки, пускай снимает, за свой счет.
sparky 02 марта 2018 | 21:38
sproter: Сценарий он наверняка уже дописывает. Снимать понятно будет МиГалков, а Мединский снимется в роли Алины Загитовой. И конечно все за свой счет, он начальник культурной прачечной, значит и денежки в ней все его.
fikus74 02 марта 2018 | 21:11
согласен работать статистом - писюкать в пробирки.
gvs 02 марта 2018 | 21:11
Рабочее название фильма: "Кривая струя" )))
fmsf Герман Лукашин 02 марта 2018 | 21:12
Он предлагает снять с проката?
waytothesun 02 марта 2018 | 21:22
Да-да, фильм необходим о Крушельницком и его товарищах-завистниках, подмешавших мельдоний.
Фильм должен заканчиваться сценой, где два фсбшника клянутся друг другу, отомстить за позор страны, но адресатом мести почему-то выбирают ЕС и США, наводни оные аргентинским коксом. Миссия невыполнима, герои гибнут в застенках Лубянки, как не оправдавшие высокое доверие. Все чувствительные плачут! Занавес!
Правда, талантливо?!
Дарю!
ihtamnet 02 марта 2018 | 21:23
Сколько миллиардов хочет, огласите пожалуйста.
ginbin_ 02 марта 2018 | 21:25
""Победа" над мельдонием" сценарий "историка", режиссер Мигалков?