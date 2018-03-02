На завтрашний митинг в поддержку Владимира Путина аккредитовались более 400 журналистов

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов. Организаторы ожидают, что на акцию на стадионе «Лужники» придут более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключает участия в митинге самого Путина.