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21:02, 02 марта 2018

На завтрашний митинг в поддержку Владимира Путина аккредитовались более 400 журналистов

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов. Организаторы ожидают, что на акцию на стадионе «Лужники» придут более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключает участия в митинге самого Путина.

Комментарии

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ac_dc 02 марта 2018 | 21:09

Граждани! поддержите своего президента!
Без ней ему тяжело пройти выборную экзекуцию

danko_pudla 02 марта 2018 | 21:09

ac_dc: вот это правильно!!!

danko_pudla 02 марта 2018 | 21:12

ac_dc: тебя отзекутировали? Заметно!

ac_dc 02 марта 2018 | 21:15

danko_pudla:
Отвали троль.не мешай выражать чувство.
Глубокого удовлетворенья

danko_pudla 02 марта 2018 | 21:19

ac_dc: с членом в #-е? Выражай. Глубоко? Не мешаю.

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:32

ac_dc:
Тебя, путинскую прокладку, твой плешивый карлик, уже отымел во все щели?

astet 02 марта 2018 | 21:18

danko_pudla: считаем расходы Путина
на предвыборную кампанию?
100 тысяч человек по 500 рублей
это 5 миллионов.
А журналисты тоже за 500 рублей
или под страхом увольнения?

astet 02 марта 2018 | 21:21

astet: извините, господа, ошибся:
не в 5, а в 50 миллионов рублей
обойдётся стране завтрашний митинг
во славу незаменимого Путина!!!

(комментарий скрыт)

haldey 02 марта 2018 | 21:33

astet: Да ты что? Не судите по себе! Путина поддерживают бесплатно в отличии от ваших главарей продажных... Скока Америке обошлась революция на Украине? Вам не доплачивают ваши боссы, себе зажимают, им же тоже деньги госдеп отстегивает, а вам крохи перепадают))) Иди к хозяевам, тряси с них хотя бы печеньки, они козырные...

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:47

haldey:
Нам либералам, не гулять надо, а валить этого карлика, пока он Соединенные Штаты своими ракетами не закидал. Это же надо. Народ жил впроголодь, а этот субчик тайно увел десятки триллионов баксов, чтобы уничтожить Америку и занять ее место.

marina27 02 марта 2018 | 21:34

astet: Гулять так гулять!

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:50

marina27:
Нам либералам, не гулять надо, а валить этого карлика, пока он Соединенные Штаты своими ракетами не закидал. Это же надо. Народ жил впроголодь, а этот субчик тайно увел десятки триллионов баксов, чтобы уничтожить Америку и занять ее место.

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:41

astet:
Нам либеральной оппозиции надо быть по-активнее. Неплохо было бы пойти на этот их митинг и надавать этой путинской ватной протоплазме по ушам.

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:39

astet:
Наши американские товарищи подсчитали, что чтобы создать такие смертоносные ракеты, и 20% от ВВП на ОПК не хватит. Как минимум по подсчетам американских аналитиков на эти игрушки ушло 10 триллионов баксов. Есть версия, что Путин и его шпана держит 100 триллионов баксов в золотых слитках. И эти средства совсем не планируется пускать на пенсии, учителей, больницы..., все это пойдет на контрреволюции в Европе и возможно даже на массовые протесты и погромы в США.

ac_dc 02 марта 2018 | 21:11

ac_dc: Возможно он ЛИЧНО поприсутствует. У вас будет уникальная возможность полицезреть его живьем!!!!!!

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:44

ac_dc:
Вряд-ли. Наши американские партнеры давно за этим плешивым охотятся.
Помнит воблоглазый как с кремлевским агентом Кеннеди обошлись американские спецслужбы.

salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:30

ac_dc:
У этого плешивого только журналюг 400 голов, а к нам, на антипутинский митинг и 100 человек не пришло.
А как идти, если эти цепные псы режима калечат либеральную оппозицию, лучших сынов и дочерей России

advokat52 advokat 02 марта 2018 | 21:10

за деньги могут и похлопать

nanaryfour 02 марта 2018 | 21:16

На аккредитацию Сисяна 20!18 аккредитовались три журналиста - "Радио свобода", "Дождь", "Настоящее время".

cobakin 02 марта 2018 | 21:17

Вместимость Лужников тысяч 70, неужели народ не соберут на Газманова , Баскова и Киркорова глянуть ?
Еще и Крида записали в "патриоты".

ki000999 02 марта 2018 | 21:24

"журналистам" тоже по 500 рублей платят, или такса другая?

i_c_e 02 марта 2018 | 21:44

Интрига.юю Появится «Сам» или нет...
Думаю не появится. Эти 100 000 и так распропагандированы или оплачены. Нет смысла время тратить. А с другими — боязно встречаться, поэтому тоже нет.
Пусть уж лидер здоровье в покое поправляет. Ему ещё страну на себя на 6 лет взгромоздить в очередной раз надо. А иначе кто..?

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