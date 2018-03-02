На завтрашний митинг в поддержку Владимира Путина аккредитовались более 400 журналистов
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Андрей Кондрашов. Организаторы ожидают, что на акцию на стадионе «Лужники» придут более 100 тысяч человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключает участия в митинге самого Путина.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ac_dc 02 марта 2018 | 21:09
Граждани! поддержите своего президента!
Без ней ему тяжело пройти выборную экзекуцию
danko_pudla 02 марта 2018 | 21:09
ac_dc: вот это правильно!!!
danko_pudla 02 марта 2018 | 21:12
ac_dc: тебя отзекутировали? Заметно!
ac_dc 02 марта 2018 | 21:15
danko_pudla:
Отвали троль.не мешай выражать чувство.
Глубокого удовлетворенья
danko_pudla 02 марта 2018 | 21:19
ac_dc: с членом в #-е? Выражай. Глубоко? Не мешаю.
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:32
ac_dc:
Тебя, путинскую прокладку, твой плешивый карлик, уже отымел во все щели?
astet 02 марта 2018 | 21:18
danko_pudla: считаем расходы Путина
на предвыборную кампанию?
100 тысяч человек по 500 рублей
это 5 миллионов.
А журналисты тоже за 500 рублей
или под страхом увольнения?
astet 02 марта 2018 | 21:21
astet: извините, господа, ошибся:
не в 5, а в 50 миллионов рублей
обойдётся стране завтрашний митинг
во славу незаменимого Путина!!!
haldey 02 марта 2018 | 21:33
astet: Да ты что? Не судите по себе! Путина поддерживают бесплатно в отличии от ваших главарей продажных... Скока Америке обошлась революция на Украине? Вам не доплачивают ваши боссы, себе зажимают, им же тоже деньги госдеп отстегивает, а вам крохи перепадают))) Иди к хозяевам, тряси с них хотя бы печеньки, они козырные...
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:47
haldey:
Нам либералам, не гулять надо, а валить этого карлика, пока он Соединенные Штаты своими ракетами не закидал. Это же надо. Народ жил впроголодь, а этот субчик тайно увел десятки триллионов баксов, чтобы уничтожить Америку и занять ее место.
marina27 02 марта 2018 | 21:34
astet: Гулять так гулять!
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:50
marina27:
Нам либералам, не гулять надо, а валить этого карлика, пока он Соединенные Штаты своими ракетами не закидал. Это же надо. Народ жил впроголодь, а этот субчик тайно увел десятки триллионов баксов, чтобы уничтожить Америку и занять ее место.
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:41
astet:
Нам либеральной оппозиции надо быть по-активнее. Неплохо было бы пойти на этот их митинг и надавать этой путинской ватной протоплазме по ушам.
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:39
astet:
Наши американские товарищи подсчитали, что чтобы создать такие смертоносные ракеты, и 20% от ВВП на ОПК не хватит. Как минимум по подсчетам американских аналитиков на эти игрушки ушло 10 триллионов баксов. Есть версия, что Путин и его шпана держит 100 триллионов баксов в золотых слитках. И эти средства совсем не планируется пускать на пенсии, учителей, больницы..., все это пойдет на контрреволюции в Европе и возможно даже на массовые протесты и погромы в США.
ac_dc 02 марта 2018 | 21:11
ac_dc: Возможно он ЛИЧНО поприсутствует. У вас будет уникальная возможность полицезреть его живьем!!!!!!
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:44
ac_dc:
Вряд-ли. Наши американские партнеры давно за этим плешивым охотятся.
Помнит воблоглазый как с кремлевским агентом Кеннеди обошлись американские спецслужбы.
salhomir__murza 02 марта 2018 | 21:30
ac_dc:
У этого плешивого только журналюг 400 голов, а к нам, на антипутинский митинг и 100 человек не пришло.
А как идти, если эти цепные псы режима калечат либеральную оппозицию, лучших сынов и дочерей России
advokat52 advokat 02 марта 2018 | 21:10
за деньги могут и похлопать
nanaryfour 02 марта 2018 | 21:16
На аккредитацию Сисяна 20!18 аккредитовались три журналиста - "Радио свобода", "Дождь", "Настоящее время".
cobakin 02 марта 2018 | 21:17
Вместимость Лужников тысяч 70, неужели народ не соберут на Газманова , Баскова и Киркорова глянуть ?
Еще и Крида записали в "патриоты".
ki000999 02 марта 2018 | 21:24
"журналистам" тоже по 500 рублей платят, или такса другая?
i_c_e 02 марта 2018 | 21:44
Интрига.юю Появится «Сам» или нет...
Думаю не появится. Эти 100 000 и так распропагандированы или оплачены. Нет смысла время тратить. А с другими — боязно встречаться, поэтому тоже нет.
Пусть уж лидер здоровье в покое поправляет. Ему ещё страну на себя на 6 лет взгромоздить в очередной раз надо. А иначе кто..?