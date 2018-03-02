По меньшей мере 15 человек стали жертвами вылазки боевиков в столице Буркина-Фасо Уагадугу

Как передает «Ассошиэйтед Пресс», семеро погибших это сотрудники сил безопасности, еще восемь – боевики-исламисты. В армии Буркина-Фасо утверждают, что в результате нападений пострадали не менее 90 человек.

Сегодня неустановленные боевики напали на посольство Франции в Уагадугу и штаб военного командования.