По меньшей мере 15 человек стали жертвами вылазки боевиков в столице Буркина-Фасо Уагадугу
Как передает «Ассошиэйтед Пресс», семеро погибших это сотрудники сил безопасности, еще восемь – боевики-исламисты. В армии Буркина-Фасо утверждают, что в результате нападений пострадали не менее 90 человек.
Сегодня неустановленные боевики напали на посольство Франции в Уагадугу и штаб военного командования.
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