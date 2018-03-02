Российские и китайские ракеты будут упомянуты в числе угроз в обновленной стратегии США в области ПРО
Об этом со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне пишет «Вашингтон Пост». По сведениям издания, новую версию стратегии предполагается обнародовать в конце марта. В прежней версии внимание фокусировалось исключительно на противодействии ракетным угрозам со стороны стран-изгоев, таких как КНДР и Иран.
Комментарии10
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hastings 02 марта 2018 | 21:05
Трясутся, гады, при виде наших атомных конусов!
haldey 02 марта 2018 | 21:25
hastings: Мы лишили их мечты! Они хотели сделать из нас страну - бензоколонку((( Ну что, теперь мы их так заправили, что не мы им, а они нам кланяться будут при встрече, "хозяева мира" хреновы! Цак в нос закупайте, американские холуи...
pavelmistery 02 марта 2018 | 21:59
haldey: Читать вас весело )) Пишите ещё!
haldey 02 марта 2018 | 22:08
pavelmistery: Ну дык, повеселю))) Вам смешно станет, ухохочетесь...
neyexo 02 марта 2018 | 21:23
Очень хорошо, что в Китае убрали ограничение 2 сроками.
Теперь Китай точно загнется
cukker 02 марта 2018 | 21:31
да, обязательно упомяните. не забудьте добавить, что они кувыркаются и мешают спать Шендеровичу с Гольцем
peresvet73 02 марта 2018 | 21:35
Поскольку Россия и Китай - консолидированный враг США. И благодаря Путину - Китай Сибирью прирастает. То, для соблюдения паритета РФ-США, количество боеголовок в России должно сокращаться, пропорционально их увеличению в Китае.
polba 02 марта 2018 | 21:54
peresvet73: Вас опять обманули.
Острова на Амуре были переданы Китаю в соответствии с договором 1991 года, подписанным М.Горбачёвым и соглашении о границах 1994г., подписанным Б.Ельциным.
Их благодарите.
cheburembo 02 марта 2018 | 21:47
ну вот, раз появятся в стратегии, значит и на вооружении есть, не врал путен про ракеты на ядренном топливе, летают поди уже, но только низенько, чтоб не видно было, плюс по дну океана плавает, безпилотноя подлодка "Курск"
vlad_kondrat 02 марта 2018 | 21:50
Рано еще