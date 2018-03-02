Российские и китайские ракеты будут упомянуты в числе угроз в обновленной стратегии США в области ПРО

Об этом со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне пишет «Вашингтон Пост». По сведениям издания, новую версию стратегии предполагается обнародовать в конце марта. В прежней версии внимание фокусировалось исключительно на противодействии ракетным угрозам со стороны стран-изгоев, таких как КНДР и Иран.