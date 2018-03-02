Суд в Берлине арестовал Андрея Ковальчука по запросу России
Он обвиняется в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию. Ожидать экстрадиции в Россию он будет в тюрьме Моабит. Процедура экстрадиции, по прогнозам адвокатов, может занять до полугода.
Комментарии3
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balmont 02 марта 2018 | 21:14
Ни в коем случае не выдавать! РФ требует экстрадиции, чтобы не допустить объективного расследования. Это же второй Родченков!
nostradam 02 марта 2018 | 21:48
Хотят важного свидетеля убрать. Не выйдет, не выдадут.
physician 02 марта 2018 | 22:04
Убрать его было бы намного проще. Не исключено, что чел это понял и решил сам в Берлине сдаться. Теперь его уже не так просто "убрать"