Сотруднику Минкульта, который послал СПЧ ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» объявлен выговор

Сотруднику Министерства культуры, который послал Совету по правам человека ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» объявлен строгий выговор. Об этом ТАСС сказал зам.министра культуры Сергей Обрывалин. Фамилию сотрудника, допустившего, как сказал Обрывалин, «халатность», он не назвал.

Напомним, — Минкульт в ответ на просьбу СПЧ предоставить копию снятого с проката фильма «Смерть Сталина», рекомендовал посмотреть его в соцсети Одноклассники и прикрепил соответствующую ссылку