Сотруднику Минкульта, который послал СПЧ ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» объявлен выговор
Сотруднику Министерства культуры, который послал Совету по правам человека ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» объявлен строгий выговор. Об этом ТАСС сказал зам.министра культуры Сергей Обрывалин. Фамилию сотрудника, допустившего, как сказал Обрывалин, «халатность», он не назвал.
Напомним, — Минкульт в ответ на просьбу СПЧ предоставить копию снятого с проката фильма «Смерть Сталина», рекомендовал посмотреть его в соцсети Одноклассники и прикрепил соответствующую ссылку
Комментарии3
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ha12raz 02 марта 2018 | 10:35
А ссылки есть, фильм качается.
Примитивная комедия с убогими персонажами.........вот почему нынешние убогие персонажи боятся фильма.
evgolius7 02 марта 2018 | 10:39
Господи...и вот такой хренью занят мозг чиновников...
Я не понимаю...разьве это новость?
max3446 02 марта 2018 | 10:45
На текущей неделе в интернетах глумятся над гибелью под Дамаском чуть ли не тысячи американских чевэкашников. "солдаты удачи" из США находятся под массированными бомбёжками авиации в псевдооппозиционном (а на самом деле, подавляюще исламистском) анклаве Восточная Гута.