В Венесуэле объявлено о решении перенести президентские выборы на 20-е мая

Изначально планировалось провести их 22 апреля, однако власти решили совместить голосование с выборами в местные органы власти. Основными претендентами на победу называют действующего президента Николаса Мадуро и оппозиционного кандидата, бывшего губернатора Энри Фалькона

Многие оппозиционеры отказываются участвовать в выборах, считая, что голосование не будет честным.