В Венесуэле объявлено о решении перенести президентские выборы на 20-е мая
Изначально планировалось провести их 22 апреля, однако власти решили совместить голосование с выборами в местные органы власти. Основными претендентами на победу называют действующего президента Николаса Мадуро и оппозиционного кандидата, бывшего губернатора Энри Фалькона
Многие оппозиционеры отказываются участвовать в выборах, считая, что голосование не будет честным.
Комментарии4
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pro_hanov 02 марта 2018 | 10:44
Надеюсь, что народ Венесуэлы сметёт Мадуро и выбросит его на помойку истории.
tvitov66 02 марта 2018 | 10:46
pro_hanov: в энергетических сверхдержавах нацЛидеров обычно меняют другими способами - Каддафи в курсе каким
ivorytower 02 марта 2018 | 10:57
tvitov66: /в энергетических сверхдержавах/
Неужели и трампампусика с королем Саудовсекой Аравии ждет черенкование?
ivorytower 02 марта 2018 | 10:55
pro_hanov: Кто о чем, а хохлопитекам лишь бы все сметать с лица земли. Убогие скаклобабуины без мозгов.