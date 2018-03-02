Структуры бизнесмена Евгения Пригожина в прошлом году потеряли большую часть заказов Минобороны
Об этом пишет издание «The Bell», которое проанализировало закупки ведомства. В прошлом году общий объем контрактов нескольких компаний, которые связывают с Пригожиным, составил менее миллиарда рублей.
Ранее объемы контрактов его предприятий с госструктурами и ведомствами исчислялись десятками миллиардов рублей в год.
Кроме того, компании бизнесмена ведут тяжбы с Минобороны за выплаты по уже заключенным контрактам.
Комментарии12
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evgolius7 02 марта 2018 | 10:37
Ольгинские...вам трендец ...Вот американцы...покрошили вагнеровцев и получает Пригожин по самые помидоры...
Сушите сухари ольгинские...вашему долб...ству приходит закономерный конец.
danko_padlo 02 марта 2018 | 10:50
evgolius7: колопрась. Не сотрись.
vilingrad 02 марта 2018 | 10:56
danko_padlo: Богатые повара тоже плачут.
Когда директор упрямый дурак, во всем учреждении сотрудники бедные:)
ura_123 02 марта 2018 | 10:58
danko_padlo: Чё,кормовая база уменьшилась-подсократили ваших?
Мыкаются теперь возле мусорных контейнеров)))
midnightblues 02 марта 2018 | 10:40
Приятная новость
jacknichols 02 марта 2018 | 10:41
Патрик, на индексацию в этом году даже не надейся.
Видишь какие времена нелегкие настали. Не до вас сейчас повару.
yuriyp 02 марта 2018 | 10:43
Шойгу пригожина схарчует. А может пригожин шойгу...
tks 02 марта 2018 | 10:44
Кремлевский уродец получил отлуп? Неужели теперь не в фаворе? А когда ждать посадки этого прохиндея?
gvs 02 марта 2018 | 10:49
Ушел кормиться в Сирию )))
budweiser23 02 марта 2018 | 10:49
Пригожин как клещ насосался крови, и медленно откидывается набок..
venmud 02 марта 2018 | 10:50
"Мы своих не сдаем!", " Наши крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками не имеют аналогов в мире", "Благосостояние россиян неуклонно растет" и далее по списку.
alexeyn2 02 марта 2018 | 10:57
а если б они еще и все заказы департамента образования мэрии Москвы потеряли, может быть качество питания в некоторых школах Москвы улучшилось?