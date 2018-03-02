Структуры бизнесмена Евгения Пригожина в прошлом году потеряли большую часть заказов Минобороны

Об этом пишет издание «The Bell», которое проанализировало закупки ведомства. В прошлом году общий объем контрактов нескольких компаний, которые связывают с Пригожиным, составил менее миллиарда рублей.

Ранее объемы контрактов его предприятий с госструктурами и ведомствами исчислялись десятками миллиардов рублей в год.

Кроме того, компании бизнесмена ведут тяжбы с Минобороны за выплаты по уже заключенным контрактам.