В Германии минувшей ночью задержан Андрей Ковальчук Как сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков, немецкая полиция действовала по запросу Интерпола. В ближайшее время она обратится в суд с просьбой арестовать Ковальчука, после чего немецкие власти будут решать вопрос о его выдаче России.

Бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов рассказал, что отправлял в Россию чемоданы Ковальчука, упакованные как дипломатическая почта.

Коммерсант, ссылаясь на показания Абянова пишет, что багаж отправлялся с помощью военно-транспортной авиации в Москву через столицу Уругвая, Монтевидео