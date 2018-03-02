В Германии минувшей ночью задержан Андрей Ковальчук
В Германии минувшей ночью задержан Андрей Ковальчук Как сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков, немецкая полиция действовала по запросу Интерпола. В ближайшее время она обратится в суд с просьбой арестовать Ковальчука, после чего немецкие власти будут решать вопрос о его выдаче России.
Бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов рассказал, что отправлял в Россию чемоданы Ковальчука, упакованные как дипломатическая почта.
Коммерсант, ссылаясь на показания Абянова пишет, что багаж отправлялся с помощью военно-транспортной авиации в Москву через столицу Уругвая, Монтевидео
Комментарии5
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yuriyp 02 марта 2018 | 10:41
Караул! Впору вводить военное положение...
tvitov66 02 марта 2018 | 10:51
yuriyp: отнюдь - последние пара недель до недовыборов перестают быть томными!
dokolle 02 марта 2018 | 10:57
tvitov66: И даже немного напоминает какнкан.
Там та ра рам рам там тара рам там. ... парам пам то тарам пара рам — тотара рам ту тара рара там.
Отдать концы.
nitinol 02 марта 2018 | 10:56
Эхо, вы лучше пишите, что задержан назначенный стрелочником...
jetsam 02 марта 2018 | 10:57
это провокация вада. и мок приложил руку.
наши граждане кокаином не торгуют.
только наворованной нефтью, спертым газом и распилом бюджета.
нафига козе баян?