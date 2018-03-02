Суд Свердловской области сегодня рассмотрит жалобу на приговор двух охотникам, чьи собаки загрызли ребенка

На апелляции настаивает семья погибшей девочки, поскольку считает наказание слишком мягким.

Трагедия произошла год назад. По данным следствия, Александр Фомин и Эдуард Канифин оставили своих охотничьих собак на площади у местного Дома культуры. Вскоре там нашли тело 7-летней девочки. Экспертиза выявила следы ДНК собак на одежде ребенка. Виновными в смерти девочки признали хозяев из-за того, что их животные находились на улице без присмотра, и судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Охотников приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, по решению Тавдинского районного суда каждый из них должен выплатить по 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации родственникам. Мама и тетя девочки недовольны условным сроком и настаивают на замене его на реальный. Кроме того, семья ребенка требует компенсацию в размере 3 миллиона рублей, пишет интернет-издание Znak.com.

По закону, за поведение и действия животных отвечают их хозяева.