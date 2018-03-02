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10:03, 02 марта 2018

Суд Свердловской области сегодня рассмотрит жалобу на приговор двух охотникам, чьи собаки загрызли ребенка

На апелляции настаивает семья погибшей девочки, поскольку считает наказание слишком мягким.

Трагедия произошла год назад. По данным следствия, Александр Фомин и Эдуард Канифин оставили своих охотничьих собак на площади у местного Дома культуры. Вскоре там нашли тело 7-летней девочки. Экспертиза выявила следы ДНК собак на одежде ребенка. Виновными в смерти девочки признали хозяев из-за того, что их животные находились на улице без присмотра, и судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Охотников приговорили к 1,5 годам ограничения свободы, по решению Тавдинского районного суда каждый из них должен выплатить по 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации родственникам. Мама и тетя девочки недовольны условным сроком и настаивают на замене его на реальный. Кроме того, семья ребенка требует компенсацию в размере 3 миллиона рублей, пишет интернет-издание Znak.com.

По закону, за поведение и действия животных отвечают их хозяева.

Комментарии

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mikhail_spb_ 02 марта 2018 | 10:07


Ужасно, когда живодёры являются ещё и агрессивными собачниками.
От них страдают и гибнут не только звери, но и люди.
По десяточке бы им выписать - вполне по заслугам.

russkie_za_sverjenie 02 марта 2018 | 10:12

mikhail_spb_: ВЕЛКАМ В РУССКИЙ МИР!!!

crazy_frog 02 марта 2018 | 10:37

russkie_za_sverjenie: Нахер ты тут не нужен.

a_111111 02 марта 2018 | 10:30

mikhail_spb_: охотники народ специфичный, это как-то совсем не по мне. Как и натаскивание собак на добычу...

liberal_vulgaris 02 марта 2018 | 10:41

mikhail_spb_: Тяжело с любым наглым и хамоватым меньшинством. Педики хотят свой парад, наплевав на мнение окружающих, а некрофилы из секты любителей немцова требуют памятник на мосту для своих оргий.

akk48 02 марта 2018 | 10:11

если бы у судьи . собаки загрызли ребенка . не думаю что приговор был бы таким,

a_111111 02 марта 2018 | 10:33

akk48: при этом собак они усыпили, а ведь виноваты не собаки... их бы вместо собак....

kleinmoskovit 02 марта 2018 | 10:23

Даже собаки стали вести себя по-путински.

irinakingsize1 02 марта 2018 | 10:27

Вот до тех пор пока собачники будут безнаказанно вслух угрожать:"Да я за свою собаку сам кому угодно глотку перегрызу", их собаки и будут перегрызать глотки людям.
Ценность жизни животного давно уже превзошла ценность жизни самого человека. Это трындец!

wojskowy Марек Качоровски 02 марта 2018 | 10:33

Вот поэтому на Западе без намордника и поводка с собаками не гуляют, есть конечно нарушители, но до первого штрафа. В США вы вообще, имея оружие, имеете право застрелить собаку даже если она гуляет с хозяином, если она проявит в отношение вас агрессивные действия. Достаточно что рванёт в вашу сторону и залает. А поскольку вы не знаете удержит её хозяин или нет, право застрелить пса у вас есть.

pushok1971 02 марта 2018 | 10:34

Вот столько, в глазах родителей, стоит жизнь их ребёнка...

punyoshohlai 02 марта 2018 | 10:43

pushok1971:
Ты написал глупость.
Наши законы не позволяют родителям уничтожить собачников и их семьи.

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