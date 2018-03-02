По меньшей мере 25 сотрудников Таганрогского авиационного завода попали в больницы — у них отравление таллием

Его концентрация у некоторых превышает норму в 150 раз. Примечательно, что на самом производстве токсичный металл не используется.

История, которая тянет на детективный сценарий, произошла в Ростовской области еще в ноябре, однако известно о ней стало лишь сейчас. Два с половиной десятка офисных сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса — в основном, работники юридического и экономического отделов, — попали в больницы с похожими симптомами. Сильнее всего, как пишет «Коммерсант», пострадал ведущий инженер предприятия Константин Колесников. С жалобами на острые боли в животе его госпитализировали в городскую больницу, спустя несколько дней у пациента выпали волосы, затем он потерял способность самостоятельно передвигаться.

Анализ показал отравление таллием. В январе Колесников пережил остановку сердца, однако врачам удалось его спасти. Сейчас инженер проходит лечение в столичном институте Склифосовского. Всего в стационарах Таганрога, Ростова и Москвы находятся 17 сотрудников авиазавода, еще 7 лечатся амбулаторно. Некоторые специалисты считают, что их отравили, при этом кто это мог сделать — предположить не берутся. На предприятии таллий не используют, поэтому руководство завода отказывается расценивать случившееся как несчастный случай, и, соответственно, выплачивать компенсацию пострадавшим.

В управлении СК по Ростовской области утверждают, что о случившемся следователям ничего не известно.