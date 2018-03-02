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10:02, 02 марта 2018

По меньшей мере 25 сотрудников Таганрогского авиационного завода попали в больницы — у них отравление таллием

Его концентрация у некоторых превышает норму в 150 раз. Примечательно, что на самом производстве токсичный металл не используется.

История, которая тянет на детективный сценарий, произошла в Ростовской области еще в ноябре, однако известно о ней стало лишь сейчас. Два с половиной десятка офисных сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса — в основном, работники юридического и экономического отделов, — попали в больницы с похожими симптомами. Сильнее всего, как пишет «Коммерсант», пострадал ведущий инженер предприятия Константин Колесников. С жалобами на острые боли в животе его госпитализировали в городскую больницу, спустя несколько дней у пациента выпали волосы, затем он потерял способность самостоятельно передвигаться.

Анализ показал отравление таллием. В январе Колесников пережил остановку сердца, однако врачам удалось его спасти. Сейчас инженер проходит лечение в столичном институте Склифосовского. Всего в стационарах Таганрога, Ростова и Москвы находятся 17 сотрудников авиазавода, еще 7 лечатся амбулаторно. Некоторые специалисты считают, что их отравили, при этом кто это мог сделать — предположить не берутся. На предприятии таллий не используют, поэтому руководство завода отказывается расценивать случившееся как несчастный случай, и, соответственно, выплачивать компенсацию пострадавшим.

В управлении СК по Ростовской области утверждают, что о случившемся следователям ничего не известно.

Комментарии

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mikhail_spb_ 02 марта 2018 | 10:05


Может, офицер Полевой проводил испытание нового препарата, который ему выдали на замену полония?

tvitov66 02 марта 2018 | 10:11

mikhail_spb_: а ведь именно они и могли ковать Родине суперсовременное оружие возмездия!

evgolius7 02 марта 2018 | 10:27

Наверное из талия.... полоний делали....
Переборщили ... граната не того калибра....

mordvinyka_zabiyka 02 марта 2018 | 10:43

tvitov66: mikhail_spb_:
я свою Натилию узнаю по таллию

allasc 02 марта 2018 | 10:06

русский добрый традиций... отравить ближнего....

tvitov66 02 марта 2018 | 10:14

allasc: или стырить технический спирт ... а ведь говорила им мама в детстве - не суй в рот чо непоподя!

stas_russkiy 02 марта 2018 | 10:16

Август 2017
https://www.kommersant.ru/doc/3397314
Юристы не смогли отстоять 6,726 млрд руб.

"Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны РФ к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева о взыскании 6,726 млрд руб..."

Ноябрь 2017
https://echo.msk.ru/news/2157890-echo.html
Похоже, решили подчистить концы вышеуказанных 6,726 млрд руб.

"...в основном, работники юридического и экономического отделов..."

al101_2 02 марта 2018 | 10:18

В управлении СК по Ростовской области утверждают, что о случившемся следователям ничего не известно.©
Канешна, некогда следователям диверсиями заниматься, им надо с навальными бороться и плакаты с путенами охранять!

volkov_25 02 марта 2018 | 10:44

Как раз в это время в Таганроге видели Лугового.

ostapbey 02 марта 2018 | 10:54

Откуда берутся крысы в автомобиле, и чем это грозит

Обо всех теплых и сухих местах автомобиля знают не только автовладельцы и пассажиры, но и «безбилетные» соседи - крысы и мыши. Борьба с ними приобрела сегодня первостепенное значение, ведь от этого может зависеть безопасность передвижения транспортного средства. В поисках тепла и места проживания эти грызуны с легкостью проникают в подкапотное пространство автомобиля через различные технологические отверстия.




Любимым лакомством подкапотных крыс является изоляция электропроводки с тонкими медными проводами. Не брезгуют они и резино-техническими изделиями – с удовольствием попробуют перегрызть тормозные шланги.

ostapbey 02 марта 2018 | 10:45

кто грызет электрические провода в самолетах???
ГРЫЗУНЫ??
а как с этим грызуном бороться??
ХА!!!!
Как действует крысиный яд?
ZelenPlaneta.ru›krysy-i-myshi/krysinyj-yad.html
Препараты на основе таллия и свинца обладают высокой токсичностью. У грызуна они вызывают ухудшение работы нервной системы, выпадение шерсти и в ... Считается, что средство отлично подходит именно для борьбы с крысами.

w49 02 марта 2018 | 10:53

Лет 35 назад читал в газете как одна сука-посудомойщица в школьном буфете так детишек травила. В солонки на столах талий подсыпала и ... наблюдала.

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