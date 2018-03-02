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Эксклюзив Эха 10:00, 02 марта 2018

Полиция Германии задержала главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука

В России его считают предполагаемым организатором поставок наркотика из Аргентины в Европу.

Задержание Ковальчука произошло в его доме в пригороде Берлина накануне вечером, сообщил «Эху Москвы» адвокат россиянина Владимир Жеребенков. По его словам, фигурант «кокаинового дела» не скрывался от полиции, а та, в свою очередь, обращалась с ним корректно. Несмотря на то, что выдачи Ковальчука добивается Россия, немецкие власти обещали не делать поспешных выводов и разобраться в ситуации, добавил адвокат.

При этом вопрос об экстрадиции задержанного может затянуться на несколько месяцев, утверждает информированный источник «Интерфакса». Напомним, Ковальчука обвиняют в налаживании канала поставок кокаина через российское посольство в Аргентине. Ранее там обнаружили почти 400 килограммов наркотика в 12 чемоданах. Ковальчук не признает своей вины и считает случившееся провокацией аргентинской полиции при участии американских спецслужб.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Ковальчук никогда не работал в посольстве России в Аргентине.

Комментарии

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tvitov66 02 марта 2018 | 10:09

Адвокаты с обеих сторон потирают потные ручки, теперь не менее полугода к ним будут прилипать денюшки заработанные чужим "ратным" наркораспространительным трудом

nastawnik_dulo_w 02 марта 2018 | 10:10

... а что Светова?
Почему до сих пор не услашали ее призывы защитить наркодельца, как борца за демократию?

kottigr1 02 марта 2018 | 10:18

nastawnik_dulo_w: Всё правильно делает Путин !.. Лучше сдать одного, чем палить весь МИД.. А если и заговорит, то уйти как всегда в глухое отрицалово "ВЫФСЁВРЕТИ!"

dokolle 02 марта 2018 | 10:28

Со всех сторон мы слышим стоны...

vitaminoz 02 марта 2018 | 10:22

nastawnik_dulo_w: потому что этого ждут только тупые мудаки:)

evgolius7 02 марта 2018 | 10:23

Президент вор - звучит как-то не очень.
Президент убийца - совсем никак.
Зато президент наркобарон - это уже вполне солидно!

benin_papa__ 02 марта 2018 | 10:14

Никогда не работал, но посольство чемоданы Ковальчука принимало без проверки содержимого, на территории посольства хранило и через две границы без досмотра переправляло.
Я тоже так хочу...

(комментарий скрыт)

vaka257 02 марта 2018 | 10:16

Германия прячет свидетеля от случайной смерти...

vasya_von_smetankin 02 марта 2018 | 10:29

Фошысты опять мучают русского патриота!
За что сражались наши деды?!

ostapbey 02 марта 2018 | 10:37

аргентинской полиции при участии американских спецслужб.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Ковальчук никогда не работал в посольстве России в Аргентине??????....
Не МИД, а проходной двор..
В Аргентине КОКС не растет.. Поэтому не мог г-н Ковальчук работать в посольстве России в Аргентине.
А вот в КОЛУМБИИ мог работать.. Да и в ГОНДУРАСЕ тоже мог..
Даже..

pig0ment 02 марта 2018 | 10:44

Венедиктов - Тарантино . Эхо Москвы - Криминальное чтиво .

brandfa 02 марта 2018 | 10:51

Задержание Ковальчука произошло в его доме в пригороде Берлина
---
Я так понимаю, что если бывший (действующий) чиновник имеет свой дом в буржуйляндии, то он на 99% жулик. Впрочем, одного того, что они чиновник, уже достаточно ...

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