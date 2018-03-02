Полиция Германии задержала главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука
В России его считают предполагаемым организатором поставок наркотика из Аргентины в Европу.
Задержание Ковальчука произошло в его доме в пригороде Берлина накануне вечером, сообщил «Эху Москвы» адвокат россиянина Владимир Жеребенков. По его словам, фигурант «кокаинового дела» не скрывался от полиции, а та, в свою очередь, обращалась с ним корректно. Несмотря на то, что выдачи Ковальчука добивается Россия, немецкие власти обещали не делать поспешных выводов и разобраться в ситуации, добавил адвокат.
При этом вопрос об экстрадиции задержанного может затянуться на несколько месяцев, утверждает информированный источник «Интерфакса». Напомним, Ковальчука обвиняют в налаживании канала поставок кокаина через российское посольство в Аргентине. Ранее там обнаружили почти 400 килограммов наркотика в 12 чемоданах. Ковальчук не признает своей вины и считает случившееся провокацией аргентинской полиции при участии американских спецслужб.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Ковальчук никогда не работал в посольстве России в Аргентине.
Комментарии12
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tvitov66 02 марта 2018 | 10:09
Адвокаты с обеих сторон потирают потные ручки, теперь не менее полугода к ним будут прилипать денюшки заработанные чужим "ратным" наркораспространительным трудом
nastawnik_dulo_w 02 марта 2018 | 10:10
... а что Светова?
Почему до сих пор не услашали ее призывы защитить наркодельца, как борца за демократию?
kottigr1 02 марта 2018 | 10:18
nastawnik_dulo_w: Всё правильно делает Путин !.. Лучше сдать одного, чем палить весь МИД.. А если и заговорит, то уйти как всегда в глухое отрицалово "ВЫФСЁВРЕТИ!"
dokolle 02 марта 2018 | 10:28
Со всех сторон мы слышим стоны...
vitaminoz 02 марта 2018 | 10:22
nastawnik_dulo_w: потому что этого ждут только тупые мудаки:)
evgolius7 02 марта 2018 | 10:23
Президент вор - звучит как-то не очень.
Президент убийца - совсем никак.
Зато президент наркобарон - это уже вполне солидно!
benin_papa__ 02 марта 2018 | 10:14
Никогда не работал, но посольство чемоданы Ковальчука принимало без проверки содержимого, на территории посольства хранило и через две границы без досмотра переправляло.
Я тоже так хочу...
vaka257 02 марта 2018 | 10:16
Германия прячет свидетеля от случайной смерти...
vasya_von_smetankin 02 марта 2018 | 10:29
Фошысты опять мучают русского патриота!
За что сражались наши деды?!
ostapbey 02 марта 2018 | 10:37
аргентинской полиции при участии американских спецслужб.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Ковальчук никогда не работал в посольстве России в Аргентине??????....
Не МИД, а проходной двор..
В Аргентине КОКС не растет.. Поэтому не мог г-н Ковальчук работать в посольстве России в Аргентине.
А вот в КОЛУМБИИ мог работать.. Да и в ГОНДУРАСЕ тоже мог..
Даже..
pig0ment 02 марта 2018 | 10:44
Венедиктов - Тарантино . Эхо Москвы - Криминальное чтиво .
brandfa 02 марта 2018 | 10:51
Задержание Ковальчука произошло в его доме в пригороде Берлина
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Я так понимаю, что если бывший (действующий) чиновник имеет свой дом в буржуйляндии, то он на 99% жулик. Впрочем, одного того, что они чиновник, уже достаточно ...