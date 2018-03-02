Полиция Германии задержала главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука

В России его считают предполагаемым организатором поставок наркотика из Аргентины в Европу.

Задержание Ковальчука произошло в его доме в пригороде Берлина накануне вечером, сообщил «Эху Москвы» адвокат россиянина Владимир Жеребенков. По его словам, фигурант «кокаинового дела» не скрывался от полиции, а та, в свою очередь, обращалась с ним корректно. Несмотря на то, что выдачи Ковальчука добивается Россия, немецкие власти обещали не делать поспешных выводов и разобраться в ситуации, добавил адвокат.

При этом вопрос об экстрадиции задержанного может затянуться на несколько месяцев, утверждает информированный источник «Интерфакса». Напомним, Ковальчука обвиняют в налаживании канала поставок кокаина через российское посольство в Аргентине. Ранее там обнаружили почти 400 килограммов наркотика в 12 чемоданах. Ковальчук не признает своей вины и считает случившееся провокацией аргентинской полиции при участии американских спецслужб.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Ковальчук никогда не работал в посольстве России в Аргентине.