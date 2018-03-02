Правительство подготовило законопроект о запрете высаживать из транспорта на мороз школьников без билета
Об этом сообщил зам.министра транспорта Николай Асаул.
Поводом для соответствующего депутатского запроса в Кабинет министров стал один из многочисленных случаев, когда водители высаживали на мороз безбилетных детей.
Комментарии17
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russkie_za_sverjenie 02 марта 2018 | 09:35
Школота, ясно вам?)))) При минусе можете ездить бесплатно))))))
platonnekafrin 02 марта 2018 | 09:39
Правительство очень страдает заботой - озабоченное оно правительство наше. Теперь вот дети эти безбилетные и высаженные на мороз. Вот чо тут делать? Морозы что ли запретить или билеты, или детей?
anticolonel 02 марта 2018 | 10:22
platonnekafrin: Ясно же написано, что делать - продавать билет, после этого можно высаживать.
evgolius7 02 марта 2018 | 10:33
Будни великой державы...
Ребят...закон оказывается надо принять ... ах...пуительно....
world_nail 02 марта 2018 | 09:46
А йобаное правительство не хотит сделать закон "проезд школьников бесплатный".
income 02 марта 2018 | 09:53
Сначала правительство своими налогами, постановлениями, приказами, письмами, регламентами, практиками, правилами, нормами... оберёт родителей этих школьников до нитки, что те не могут детям денег дать, а затем через школьников продолжит обирать транспортные компании. Не?
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:57
И наказание соответствующее, вплоть до лишения лицензии! Ибо барыги должны знать свое место.
podwodnik 02 марта 2018 | 09:57
Страна победившего ядерного гиперзвука в яичнице запрещает высаживать детишек на мороз? А сами высокодуховные и скрепные граждане, ломящиеся в очередях к мощам, согреть замёрзшую крохотулю не могут? Им Закон для милосердия нужен? Если речь про бессердечные и проамериканские 14%, то рядом с ними всегда есть пять патриотов на одного :).
orein51 02 марта 2018 | 10:09
дурь так и прёт, так и прёт...
kochar 02 марта 2018 | 10:14
О чём мы вообще говорим, это же дурдом.
Что значит высадить ребёнка? И для этой скотины надо что то придумывать?
Водителя на мороз и голым-вот и вся инструкция!
Развели базар в правительстве, больше нечем заняться.
bravethinker 02 марта 2018 | 10:50
kochar: А вот в загнивающей Америке детей возят на отдельных автобусах в школу совершенно бесплатно и без всяких законов...
miropajic 02 марта 2018 | 10:17
Тут не законы надо принимать, а людей мыслить учить по другому!! Надо как то более человечным быть, тем более к детям!! Дурное государство!!
income 02 марта 2018 | 10:21
Закон, конечно же, нужен не детям: их, кто захочет, и без закона согреет. Но вот незадача, про пожилых людей забыли, про инвалидов, про выпивших (их и с деньгами в транспорт не пустят, каким бы ни был мороз), наконец, просто про людей, потерявших кошельки... А вот на метро ребенок в мороз не уедет: его ведь высаживать нельзя, а не впускать - можно.
max3446 02 марта 2018 | 10:22
Россия не заплатила €33 млн за членство в Совете Европы из мести за то, что её лишили права голоса в ПАСЕ после «аннексии» Крыма.
Об этом пишет немецкий журнал Focus Online.
В результате международный институт вынужден экономить буквально на всём, от переводчиков до бумаги и чистки ковров, и некоторые парламентарии считают это шантажом со стороны Москвы.
Совет Европы выполняет много важных задач — защищает права человека, подаёт иски против государств, обеспечивает переговоры между враждующими странами, — однако этот институт рискует оказаться без средств, пишет немецкий журнал Focus Online. Как отмечает автор статьи, причиной тому — «политическая борьба с Россией».
47 стран-участников должны были перевести треть членского взноса за 2018 год до среды, однако платёж от России не был осуществлён, сообщается в статье.
Таким образом, Россия «задолжала Совету 33 миллиона евро», что составляет примерно десятую часть его годового бюджета, поясняет издание.
По словам председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, Россия никогда не прерывала диалога с Советом Европы, однако, поскольку сейчас она лишена возможности участвовать в принятии решений совета, в Москве сочли справедливым не вносить взнос.
Соответственно, в российском бюджете на 2018 год расходы на Совет Европы не предусматривались. В 2017 году Россия также заморозила свои платежи, напоминает издание.
Красиво Россия нищебродов из Европы нагибает. Но почему украина которая так требовала лишить нас голоса, не платит эти взносы теперь?
shmuel63 02 марта 2018 | 10:29
А как в законопроекте определен "мороз"? Сколько это градусов?
vladimirnn 02 марта 2018 | 10:29
А стариков со старушками можно? Женщин с детьми, тоже можно? Школьников нельзя. Тупые, хотят на каждый чих закон написать, и никому в голову не идет, что многое связано с нормами этики и морали. Это нужно воспитывать в обществе не ежедневным враньем, а ежедневной правдой пусть иногда и горькой.
leon_46 02 марта 2018 | 10:35
Закон явно не доработан. Нужно еще указать, при какой температуре нельзя высаживать, а при какой - можно.