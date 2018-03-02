Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у коммерческого банка «Алжан» из Махачкалы
По величине активов на начало года этот банк занимал 521-е место.
По данным ЦБ, банк потерял ликвидность и способность своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, а также допускал нарушение требований федерального закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 02 марта 2018 | 10:17
Состояние богатейших 500 людей мира за три дня в общей сложности составило около $128 млрд, при этом около $55 млрд приходятся на американцев из-за падения фондового рынка США, пишет Bloomberg со ссылкой на свой рейтинг.
Больше всего уменьшилось состояние миллиардера, главы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета — на $3,74 млрд и основателя Facebook Марка Цукерберга — на $3,71 млрд.
Фондовый рынок продолжает падать третий день подряд. В итоге состояние основателей Alphabet Ларри Пейджа и Сергея Брина сократилось примерно на $3 млрд для каждого, а владельца сети магазинов Zara Амансио Ортеги — на $2,5 млрд.
Индекс широкого рынка S&P 500, куда входят акции крупнейших компаний США, в четверг упал на 1,3%, а промышленный индекс Dow Jones — на 420 пунктов после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести импортные пошлины на иностранные алюминий и сталь.
За три дня торгов с 27 февраля по 1 марта индекс Dow Jones снизился с максимума в 25800 до отметки 24608, падение составило почти 2100 пунктов.
Максимальное за всю свою историю дневное падение промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал на торгах 5-го февраля, потеряв почти 1200 пунктов. Тогда совокупные потери миллиардеров за день составили около $114 млрд.