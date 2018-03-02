Спецпрокурор США Робер Мюллер может предъявить новые обвинения россиянам из-за кибератак
Как передает телеканал NВС, улики, достаточные для возбуждения дела уже есть, однако время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями.
В телерепортаже говорится, что обвинения будут предъявлены тем россиянам, которые, по данным американцев, вскрыли серверы Национального комитета Демократической партии и передали данные организации «Викиликс».
Комментарии14
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xoxlolox 02 марта 2018 | 09:35
Четаржу !))))Еще вчера одна пиндоская дура орала, что омерика готова отразить все атаки на свою недострану! Но тут Путин включил интернет своим хакерам и ...опять омерика дрищет в истерике!)
nikitin43 02 марта 2018 | 09:48
xoxlolox: америка отразила шпионскую кибератаку , но ответка будет публичная , как и положено сильной стране.
xoxlolox 02 марта 2018 | 09:50
nikitin43: Зачетно лизнул!) Беги в кассу 11.80 твои!)
tvitov66 02 марта 2018 | 09:53
xoxlolox: неужели ваш поВОР уже перекрасился и платит от имени госдепа?
ivorytower 02 марта 2018 | 10:32
nikitin43: /но ответка будет публичная /
Опять таранить сухогрузы будут?
shicotus_live 02 марта 2018 | 09:51
xoxlolox: Ну наконец то! А то я уже устал ждать хоть какой то конкретики.)) Все обвинения пока на уровне детского сада, рассчитанные на тупого американского обывателя и местных хомячков)) А тут должно быть четко и скучно. в 9.00 по мск хакер ФСБ лейтенант Иванов, получив задание от полковника Сидорова сел за комп и вмешался в американские выборы, написав в фейсбуке Клинтон - чмо! Да свидетеля, уборщица, спецагент ЦРУ и корзина с мусором, работающая на АНБ. Показания и фото прилагаются)))))
noxepy_1488 02 марта 2018 | 09:36
А я говорю - Немцовъ!!!
sg71 02 марта 2018 | 09:37
А когда предъявят прошлые улики?
А это подходящее время - перед самыми выборами в России? )) И кто, бл.., вмешивается. Ну ладно россиянам глубоко пох на заокеанских нытиков.
condor00 02 марта 2018 | 09:46
"...однако время для этого может быть обусловлено..." - Так кто вкладывает мощнейшие усилия в дальнейшее развитие Путина монстром?
ebyvenediktova 02 марта 2018 | 09:54
Мюллер Штирлицу: - Штирлиц я могу отсосать у вас не расстёгивая у вас ширинки.
Штирлиц: - Мюллер, а как вы это сделаете?
Мюллер: - попрошу русских хакеров взломать молнию вашей ширинки.
jblack2 02 марта 2018 | 10:02
Жили были три поросёнка Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф...
Но был и четвёртый поросенок. Он домик не строил, от злого волка не прятался. И звали его Нах-Нах...
Пора нам относится к подобный заявлениям и действиям враждебных сил адекватно их поступкам...
max3446 02 марта 2018 | 10:08
Жестокий троллинг: Посольство РФ в США призвало американцев придумать названия новому «оружию Путина»... Посольство РФ в США пригласило всех желающих принять участие в конкурсе по выбору названий для нового оружия.
volkov_25 02 марта 2018 | 10:48
Путин ну наложи ты хоть какие то санкции на эту Америку. Или ты думаешь их мультиками запугать до смерти.
compare 02 марта 2018 | 10:53
вот,"Мюллер"! он что,не смотрел "страшные мультики"?