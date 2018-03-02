Спецпрокурор США Робер Мюллер может предъявить новые обвинения россиянам из-за кибератак

Как передает телеканал NВС, улики, достаточные для возбуждения дела уже есть, однако время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями.

В телерепортаже говорится, что обвинения будут предъявлены тем россиянам, которые, по данным американцев, вскрыли серверы Национального комитета Демократической партии и передали данные организации «Викиликс».