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09:30, 02 марта 2018

Вопрос об экстрадиции в Россию предполагаемого организатора «кокаинового дела» Андрея Ковальчука может затянуться

Вопрос об экстрадиции в Россию предполагаемого организатора «кокаинового дела» Андрея Ковальчука может затянуться на несколько месяцев. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Ранее от адвоката Ковальчука стало известно о его задержании минувшей ночью в Германии. С ходатайством о мере пресечения полицейские, по мнению адвоката, выйдут в немецкий суд на следующей неделе.
В России Ковальчук был объявлен в международный розыск и заочно арестован в рамках расследования так называемого «кокаинового дела».

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 02 марта 2018 | 09:33

Мне смешны пиндосы, так гордящиеся своими президентами. За сколько лет ни один из них не догадался поставлять наркотики в страну с помощью дипломатической почты!

patrik02 02 марта 2018 | 09:42

Вопрос об экстрадиции в Россию предполагаемого организатора «кокаинового дела» Андрея Ковальчука может затянуться...

Если товар у него конфисковали, то зачем Ковальчука сюда экстрадировать, без кокаина он здесь на хер никому не нужен.

nikolaysatin 02 марта 2018 | 10:44

patrik02: его необходимо экстрадировать в Аргентину, чтобы там с ним разбирались и судили!

tvitov66 02 марта 2018 | 09:45

russkie_za_sverjenie: наверняка нечто подобное история знает - тут лилиПУтик однозначно не изобрел лысапед ... только было это в IIV - IIIV веках прошлого тысячелетия

putin_itogy 02 марта 2018 | 09:34

У чекистов созрел их обычный план, всё повесить на Ковальчука,
а потом "шарфик".
Чистые руки, холодная голова,
думают и делают..))

arabmot 02 марта 2018 | 10:31

putin_itogy: Думаю, что до чекистов, с ним БНД и ЦРУ сначала поработают, после чего он чекистам на хрен не нужен будет.

apels 02 марта 2018 | 09:35

Жизнь его теперь стоит не дорого.

tvitov66 02 марта 2018 | 09:47

apels: как раз наоборот - адвокаты с обеих сторон потирают потные ручки, теперь не менее полугода к ним будут прилипать денюшки заработанные чужим "ратным" трудом

from_russia_with_boyaryshnik 02 марта 2018 | 09:46

Ковальчук слишком много знает , немцам не стоит его выдавать, наоборот глубоко спрятать. А там и кокаиновая дорожка потянется в Мордор с выходом на настоящих фигурантов.

sasass 02 марта 2018 | 09:47

В Россию его нельзя - не доедет до границы....

neon999 02 марта 2018 | 09:58

Если он из спецслужб, то "розыск" его в России - лишь способ предотвратить его выдачу
в другие страны. Мол, "самим нужен", - а если выдадут в Россию - то сразу отпустят. А потом втихаря замочат, на всякий случай, чтоб не сболтнул чего-нибудь про своих высоких кураторов.

kleinmoskovit 02 марта 2018 | 09:59

Не передавать никому и не выпускать никуда, пока не раскроет все связи-явки-адреса. Необходимо также проверить на связи с коррумпироваными политиками ХДС-ХСС. Непонятно, кто и как финансирует христианских демократов в Германии, имеющих крепкие подпольные связи с так называемыми "политиками" из РФ.

kuporos68 02 марта 2018 | 10:00

Был такой прокурор в Московской области , который на вопрос об экстрадициии из Польши, заявил следующее; «Если что,всех сдам». Долго на Родину не отпускали. Прокатило.

ansata 02 марта 2018 | 10:35

Службы там снимут с него все, что им надо, потом может и отпустят. Но все одно-он не жилец.

moncegorskyi 02 марта 2018 | 10:35

Вот такой фрукт интересен американцам, а не "рыбка". Думаю, может так повернуться, что оного экстрадируют в США по запросу их судов. Ведь сколько раз , куда и кому эта высококачественная "мука" переправлялась знает этот господин наверняка.

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