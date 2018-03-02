Вопрос об экстрадиции в Россию предполагаемого организатора «кокаинового дела» Андрея Ковальчука может затянуться на несколько месяцев. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Ранее от адвоката Ковальчука стало известно о его задержании минувшей ночью в Германии. С ходатайством о мере пресечения полицейские, по мнению адвоката, выйдут в немецкий суд на следующей неделе.

В России Ковальчук был объявлен в международный розыск и заочно арестован в рамках расследования так называемого «кокаинового дела».