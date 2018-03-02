Несмотря на поднятый шум в СМИ, специализированные сайты продолжают набирать платную массовку на митинг в поддержку Владимира Путина. Оплата за участие в акции обычно достигает 500 рублей. Тем временем в соцсетях появляются новые свидетельства того, что людей на митинг собирают по разнарядке.

Несколько университетов готовят специальные списки студентов, которые поедут на митинг-концерт в Лужниках. Некоторые из них, такие, как домодедовский филиал РосНОУ, планируют даже организованный выезд на автобусах. От желающих посетить акцию в некоторых ВУЗах требуют паспорт или предварительную регистрацию. А в Российском химико-технологическом университете на акцию, где вход объявлен свободным, распространяют билеты. Для их проверки, кстати, в одном из сообществ по поиску работы для студентов набирают волонтеров. О том, что места и даже целые сектора стадиона «Лужники» закреплены за отдельными организациями, говорят, например, сообщения представителей российских национальных землячеств. Так, для алтайцев уже выделено 20 мест в определенный сектор, о чем «Эху» рассказал пресс-секретарь алтайского полпреда в Москве Солтон Кыдыев.

Знают свои места на стадионе «Лужники» и представители партий «Родина» и «Великое Отечество». А от сотрудников одной из столичных автобаз, как пишет «Левый фронт», требуют обеспечить 100% явку на акцию.

Тем временем в телеэфире уже идет реклама митинга-концерта в поддержку Владимира Путина, который состоится в субботу. В столичной мэрии ранее сообщили, что акция согласована.