Специализированные сайты продолжают набирать платную массовку на митинг в поддержку Владимира Путина
Несмотря на поднятый шум в СМИ, специализированные сайты продолжают набирать платную массовку на митинг в поддержку Владимира Путина. Оплата за участие в акции обычно достигает 500 рублей. Тем временем в соцсетях появляются новые свидетельства того, что людей на митинг собирают по разнарядке.
Несколько университетов готовят специальные списки студентов, которые поедут на митинг-концерт в Лужниках. Некоторые из них, такие, как домодедовский филиал РосНОУ, планируют даже организованный выезд на автобусах. От желающих посетить акцию в некоторых ВУЗах требуют паспорт или предварительную регистрацию. А в Российском химико-технологическом университете на акцию, где вход объявлен свободным, распространяют билеты. Для их проверки, кстати, в одном из сообществ по поиску работы для студентов набирают волонтеров. О том, что места и даже целые сектора стадиона «Лужники» закреплены за отдельными организациями, говорят, например, сообщения представителей российских национальных землячеств. Так, для алтайцев уже выделено 20 мест в определенный сектор, о чем «Эху» рассказал пресс-секретарь алтайского полпреда в Москве Солтон Кыдыев.
Знают свои места на стадионе «Лужники» и представители партий «Родина» и «Великое Отечество». А от сотрудников одной из столичных автобаз, как пишет «Левый фронт», требуют обеспечить 100% явку на акцию.
Тем временем в телеэфире уже идет реклама митинга-концерта в поддержку Владимира Путина, который состоится в субботу. В столичной мэрии ранее сообщили, что акция согласована.
Комментарии38
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xoxlolox 02 марта 2018 | 09:09
Адресок сайта чирканите, клоуны прпагандонские , эхорасты !
evgolius7 02 марта 2018 | 09:12
xoxlolox:
Что 500 рубликов решил хапнуть на халяву?
Так Путина любишь?...за 500 рублей ....дешовка..
xoxlolox 02 марта 2018 | 09:13
evgolius7: Деньги не пахнут , и почему сразу нахаляву ?
patrik02 02 марта 2018 | 09:14
Специализированные сайты продолжают набирать платную массовку на митинг в поддержку Владимира Путина...
Хотя бы одну ссылку дали, в подтверждение своих слов, а то одна вода, вода, вода...
anticolonel 02 марта 2018 | 09:32
patrik02: На:
https://massovki.net/viewtopic.php?f=4&t=317465
patrik02 02 марта 2018 | 09:40
anticolonel:
Москва. Зритель. Оплачивается ⇒ Тема закрыта !!!3 марта митинг концерт в Лужниках в поддержку В.В.Путина. 500 руб.
Модератор: Олегъ
Что это за муйня?
anticolonel 02 марта 2018 | 09:43
patrik02: Это значит, вы опоздали на раздачу, дорогой товарищ.
patrik02 02 марта 2018 | 09:46
anticolonel:
Десять вакансий всего было? Ха-ха-ха. Это всё жидовские зихеря.
rampa 02 марта 2018 | 10:13
patrik02: позвони по указанным там телефонам. Потом расскажи о результате
anticolonel 02 марта 2018 | 09:29
evgolius7: Полагаю, что торг здесь не уместен, но Путина меньше чем за 550 я бы любить не стал.
ivorytower 02 марта 2018 | 09:34
anticolonel: Люби пеДю за 3 гривны в день.
ivorytower 02 марта 2018 | 09:32
evgolius7: /за 500 рублей ....дешовка.. /
Скаклобабуин, вспомни, как вы на майдауне за 3 гривны в день скакали. Хватает сейчас этих денег на коммуналку?
vezdehod 02 марта 2018 | 09:43
Задаром на такой ШАБАШ никто не придёт - поэтому используют "Кремлёвский фонд", но из него умудряются воровать.
dokolle 02 марта 2018 | 09:39
massovki.net
На интернет-форуме о заработке на съемках и промоакциях "Массовки" появилось объявление о платном наборе участников для митинга-концерта на столичном стадионе "Лужники" 3 марта в поддержку кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. В объявлении указано, что для участия в митинге "За сильную Россию" нужны мужчины и женщины от 20 до 55 лет. Сбор всех желающих назначен на 13:00 субботы, 3 марта, а концерт должен пройти с 14:00 до 15:00. При этом участие в мероприятии оплачивается в размере 500 рублей.
fr312 02 марта 2018 | 10:17
xoxlolox: ДЕРЖИ ПОРТЯНКА !: Москва. Политические массовки. Оплачивается
Организация политических массовок: митингов, акций, пикетов
Модератор: Огороднов Иван 337 Темы8015 Сообщения
Последнее сообщение3.03 митинг-концерт в Лужниках
tosya777 Перейти к последнему сообщению !!!!!!ВОТ СКРИН с сайта МАССОВКА НЕТ
proxit 02 марта 2018 | 09:12
Зачем платить по 500 рублей, когда можно привезти на автобусах?
Вата и портянки творят нехорошие провокации, желая опорочить капиталистическую власть в России.
ivorytower 02 марта 2018 | 09:36
proxit: /когда можно привезти на автобусах? /
У скаклобабуинов гораздо больший опыт по автобусам. Все мы помним, как 4 года назад свозили на автобусах в Куев онижедетей.
budweiser23 02 марта 2018 | 10:12
ivorytower: у вас, что психическая травма ....,обида титушки за януковича, или "хохлоботскую" пластинку заело?
Берите пример в Путена, вчера он показал всем путерастам истинный полёт разбушевавшейся возвышенной фантазии...
ivorytower 02 марта 2018 | 10:46
budweiser23: Хохлопитек, а у тебя что за травма на почве Путина и России? В котле контузило?
budweiser23 02 марта 2018 | 10:58
ivorytower: я понимаю что вам нечем,
но всё ж попробуйте понять...
gregor 02 марта 2018 | 09:20
Специализированные сайты продолжают набирать платную массовку на митинг в поддержку Владимира Путина
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Страна фейковая .
Путину мультики показывают из компьютерных игр .
Путин показывает мультики ,как ракеты падают на Америки .
Митинги сгоняют на лицемерные показательные мероприятия .
Колдобины вместо дорог
Террористы хамас ,террористы хизбалла и людоеды из островов Океании ,вместо друзей .
Очень "великая " страна ,аж .... самая " великая " .
Ни дорог ,ни друзей ... изгои с фейком .
repmvbx_y 02 марта 2018 | 09:22
gregor: Как ты жив то еще?
gregor 02 марта 2018 | 10:01
repmvbx_y:
Я не дурень ,в этом гадючнике присутствовать ,рядом с тобой .
repmvbx_y 02 марта 2018 | 10:03
gregor: Ха. Тогда,
1. Откуда ты это знаешь про дороги, показательные мероприятия?
2. Какое тебе дело до этого?
gregor 02 марта 2018 | 10:24
repmvbx_y:
А ты подумай мозгом ,может и догадаешься ?
И будет тебе и "ха " и " ху " .
А я знаю Историю России , и не собираюсь оставлять свою семью за колючей проволокой , без интернета , туалетной бумаги и жратвы .
А то ,что после выборов ,Путин сделает ,это не надо быть сильно умным ,это надо знать немного хотя бы ,историю России .
А дело мне до оставшихся друзей ,которые ещё сомневаются .что это возможно в 21 веке .
Наивные ,потому , как .
Менталитет большинства незыблем и не изменяем . Вечный ОДОБРЯМС и ничего боле .
Завтра Путин решит бомбить Воронеж ,и никто не выйдет на демонстрацию в защиту Воронежа .
Ну может быть в Москве 50 человек , в Петербурге 25 , в Хабаровске 4 человека выйдут ,а в самом Воронеже один выйдет на одиночный пикет ,но его сразу арестуют ,по просьбе большинства населения Воронежа .
Поэтому и нет в России ни дорог ,ни друзей .
А потому как сумасшедшие грозят всему адекватному Миру ,меня это беспокоит .
Попробуй сам подумать ,самостоятельно , желательно верхней головкой ,а не той ,которая висит на метр ниже . Хотя бы попытайся .
repmvbx_y 02 марта 2018 | 10:29
gregor: /А я знаю Историю России , и не собираюсь оставлять свою семью за колючей проволокой , без интернета , туалетной бумаги и жратвы ./
____________________
Опять страшилки.
____________________
/Менталитет большинства незыблем и не изменяем . Вечный ОДОБРЯМС и ничего боле .
Завтра Путин решит бомбить Воронеж ,и никто не выйдет на демонстрацию в защиту Воронежа /
_____________________
Так ты что же думаешь, не у тебя ОДОБРЯМС? точно такой же. Спрашивается, а чем ты лучше?
_________________________________
/Поэтому и нет в России ни дорог . /
_____________________________
А ты не ренкарнация Канта и Юма? Так мыслишь доказательно.
______________________________
/А дело мне до оставшихся друзей/
/Поэтому и нет в России ни дорог ,ни друзей ./
_______________________
И память у тебя отличная.
_________________________
/А потому как сумасшедшие грозят всему адекватному Миру ,меня это беспокоит . /
________________________
Адекватный мир? Как обычно без деталей. Жжентельмен верят на слово.
gregor 02 марта 2018 | 10:48
repmvbx_y:
Да я и не уговариваю ,отнюдь нет .
Просто я знаю на 100 % , что через год ,два приеду к тебе на гастроли , если ток на колючке вырубят для посещений иностранцев , то ты ,как обычно в истории России , будешь ходить рядом и выклянчивать у меня жвачку и джинсы .
Вот тогда и вспомнишь свои комменты .
Вряд ли будет тебе смешно ,как в данный момент . Так что .... одобрямсяй дальше и ори правильноеееее решееениеееееее ... "великий " ты наш ,до нЕльзя . Не даром все по команде в 1991 годы убегали ,как от прокажённых ... .
Такое "величие " , что быстрее бы забыть ,как сон кошмарный .
Свои земли на пашут , дорог не строят ,а только и думают как к соседу в огород залезть и нагадить . Менталитет ,однако ,ничего не поделаешь . Сам не ам и соседу не дам .
Единственно что заставлять не надо ,так друг на друга писать доносы . Во где менталитет ,ужас.
До встречи , скоро приеду жвачку дам и джинсы тебе подарю с журналом эротических картинок . Не помнящие родства ,потому ,как .
ivorytower 02 марта 2018 | 10:50
gregor: /А то ,что после выборов ,Путин сделает ,это не надо быть сильно умным/
Похоже, ты сильно тупой. Путин уже 18 лет у власти, а я все еще с интернетом, жратвой и туалетной бумагой. Проблемы начались после вмешательства пиндосов, есть такое, но только при чем тут пУТИН?
from_russia_with_boyaryshnik 02 марта 2018 | 09:34
gregor: Биомассу всё устраивает , стоя в говне она пытается нюхать розы :)))
ivorytower 02 марта 2018 | 09:38
gregor: /Страна фейковая . /
И новость фейковая. Есть ссылка на сайт, пропагандон?
ivorytower 02 марта 2018 | 09:40
gregor: /Террористы хамас ,террористы хизбалла и людоеды из островов Океании ,вместо друзей ./
Куда как лучше дружить с террористами из игил и людоедами из Саудовской Аравии, да, пропагандон?
marina27 02 марта 2018 | 09:29
В чём эксклюзив?
cobakin 02 марта 2018 | 09:35
Что то совсем Путина не ценят, за 500 рублей и пузырь водки нее купить.
ulagai 02 марта 2018 | 09:42
cobakin: ак раз на "путинку"хватит и на сырок "Дружба".
vargor 02 марта 2018 | 09:41
Почему не дали адреса сайтов? Потому что их нет? А продажную массовку либералы могут перекупить. Попробуте предложить больше пятиста рублей, что бы не ходили к Путину, а пришли к либералам. Получится?
fr312 02 марта 2018 | 10:20
vargor: Вот тебе идиот и скрин и адрес===: Москва. Политические массовки. Оплачивается
Организация политических массовок: митингов, акций, пикетов
Модератор: Огороднов Иван 337 Темы8015 Сообщения
Последнее сообщение3.03 митинг-концерт в Лужниках
tosya777 Перейти к последнему сообщению !!!!!!ВОТ СКРИН с сайта МАССОВКА НЕТ
ulagai 02 марта 2018 | 09:46
Это за какие то 500 руб,а то и просто так,надо мёрзнуть и изображать ликование.Может,пригласить северокорейцев?У них натуральней получится,и главное,с рыданиями.
dekadik 02 марта 2018 | 09:55
если раздавать бесплатно наше мороженное, то можно будет согнать на стадион пол Китая, они за него душу продадут.