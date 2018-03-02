Владимир Путин в интервью NBC назвал причиной новой гонки вооружений выход США из договора по ПРО
Президент России рассказал об испытаниях новых видов ракет, некоторые из которых, по его словам, уже переданы армии.
Односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне – главная причина нового витка милитаризации. Так кандидат в российские президенты, идущий на свой четвертый срок, ответил на вопрос американской журналистки Меген Келли о причинах гонки вооружений. Россия успешно испытывает новейшие системы стратегического оружия и передает их в войска. Выдержки из эксклюзивного интервью американскому каналу NBC были показаны в его эфире накануне. Однозначного ответа на вопрос о том, есть ли у Москвы новые рабочие межконтинентальные баллистические ракеты, Путин не дает: «Каждая из наших систем имеет различную степень готовности».
Они требуют тонкой наладки и доводки. По словам Путина, «те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности занимаются пропагандой». А великим державам нужно совместно работать над защитой от террористов, а не создавать угрозы друг для друга. Путин уверенно сказал, что новые российские комплексы «легко обгоняют и обходят целую систему противоракетной обороны». Траты американского бюджета на ПРО, по оценкам Путина, напрасны. Накануне в послании Федеральному собранию президент объявил создаваемых и готовых системах вооружения как средстве побудить условный запад вести диалог с Москвой.
В американском госдепартаменте, комментируя заявления Путина о новых оружейных системах, сказали, что опечалены зрелищем «анимации, показывающую ядерную атаку на США». В Пентагоне заверили, что «американский народ может не сомневаться в полной готовности армии США».
Комментарии35
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johnbmw Евгений Большаков 02 марта 2018 | 09:03
Грешно смеяться над Больным пу ... :-((
evgolius7 02 марта 2018 | 09:07
А наш Пу начал истерить не хило....
Он думал что ему позволят творит всё, что он хочет...
Как всегда многоходово лохонулся....
patrik02 02 марта 2018 | 09:17
Владимир Путин в интервью NBC назвал причиной новой гонки вооружений выход США из договора по ПРО...
Америка должна понести наказание, из-за вмешательства в президентские выборы в России.
evgolius7 02 марта 2018 | 09:18
patrik02:
Трампу перевели послание лысого.
— Яке безглузде самогубство,– меланхолично заметил Трамп после прочтения.
patrik02 02 марта 2018 | 09:21
Украина будет наказана, из-за поставок вооружения из США - в каждую украинскую семью по цинковому гробу.
oldpartizan 02 марта 2018 | 09:31
дедушка не ослеп, дедушка ох.....ел.
угробить такую страну. печально.
tvitov66 02 марта 2018 | 09:35
"Владимир Путин в интервью NBC назвал причиной новой гонки вооружений" - а чего они песком кидались?
ivorytower 02 марта 2018 | 09:42
evgolius7: /лысого./
Трампампусик сам лысину париком прикрывает, убогий лохлол.
echo_shar 02 марта 2018 | 10:32
evgolius7: patrik02:
Россия правильно реагирует на заявления Обамы на генассамблее ООН, вроде этого:
"Миру угрожают Эбола, Россия и терроризм".
Эболу нужно что? Победить!
Террористов нужно что? Уничтожить!
Получается, что и Россию нужно уничтожить!
Когда такие заявления делают Ыны, можно посмеяться, но Обамка же представлял серьезную, мощную страну. На кой было так безответственно трепать языком??
vezdehod 02 марта 2018 | 09:38
У царя батюшки окончательно съехала крыша... Зачем было сразу давать интервью NBC. когда он так прекрасно показал им все картинки. об их "уничтожении".?
vlabumur 02 марта 2018 | 09:17
johnbmw: «Дурак – не болезнь,а должность.
Назначьте меня президентом– я тоже буду дурак».(с)
vaka257 02 марта 2018 | 09:53
johnbmw: Пугать американцев оружием, это как пугать Apple Йотофоном, а Голливуд фильмами Михалкова.
xoxlolox 02 марта 2018 | 09:06
Ну все , теперь весь день местная демшиза и хохлотроли ,будут рвать пуканы с криками - вывсеврети !)
johnbmw Евгений Большаков 02 марта 2018 | 09:08
назовите ваш % достоверности вчерашнего закоса пу ... ;-))
mitja_76 02 марта 2018 | 09:13
xoxlolox: Это называется не "вывсеврете", а "я знаю, что вы знаете, что я вру, а вы знаете, что я знаю, что вы знаете..."
shicotus_live 02 марта 2018 | 09:41
mitja_76: С утреца прочитал подборку инопрессы. Очень любопытно. Ведущие издания либо просто повторят Путина либо кричат о новой гонке вооружений. А вообщем пауза)) И что забавно. Нет никаких мнений "экспертов", которые говорят. что все это блеф. Есть только крики американских генералов, мол, дайте нам миллиарды, и мы отразим угрозу))
Похоже, ребята задумались)))
mitja_76 02 марта 2018 | 09:55
shicotus_live: Ничего удивительного. Я бы на их месте тоже задумался.
Только не о том, какие там у Путина ракеты - старые или новые (это не имеет никакого значения, поскольку для США даже и одна боеголовка взорвавшаяся на их территории - неприемлемый ущерб), а о том, адекватен-таки Путин, или не очень. И в соответствии с этим вырабатывать линию поведения.
shicotus_live 02 марта 2018 | 09:59
mitja_76: А в чем ты увидел неадекватность?
Ну да. наша обронка умудрилась сделать глобальный прорыв. потратив на него в сотни раз меньше, чем тратят американцы на обычные вооружения. И это новое оружие начисто исключает малейшую возможность первого глобального удара, как ядерного, так и не ядерного, которым грезили американцы.
Нормальное дело.
from_russia_with_boyaryshnik 02 марта 2018 | 09:06
Товарищи! голосуем за кандидата путина ! Больше оскатинивания , разложения и дебилизации
ivorytower 02 марта 2018 | 09:44
from_russia_with_boyaryshnik: Хохлопитек, ты голосовать не будешь. Тебя не приглашали.
mikhail_spb_ 02 марта 2018 | 09:10
Обиженный на весь мир нацдилер ищет виновников своей обиды.
tite2 02 марта 2018 | 09:12
На горизонте нарисовалась Человек-ракета2
vilingrad 02 марта 2018 | 09:17
Флаг в руки, Вовка! Гонка вооружений как марафон- слабый и больной сдохнет поямо на трассе:) Но пацаны-чекисты историю не знают.
bratec_kot 02 марта 2018 | 09:30
vilingrad:
Все они знают.Только по причине своей тупости и самомнения надеются объ.. ть законы мироздания. Типа до этого все дураки были, а у нас то вот получится...
sibirjk75 02 марта 2018 | 09:36
vilingrad: если бы гонка ...,тогда хоть какой-то шанс был бы увидеть конец этой шайки, а ведь опять одни понты рассчитанные на вату ! Вы посмотрите на этих клоунов в зале ,самозабвенно слушающих вождя и хлопающих в ладоши )),посмотрите на их одухотворенные рожи ,там интеллекта ноль ,только подобострастие , какая с ними гонка ...только распил !
alo0000 02 марта 2018 | 09:19
В свое время Андропов тоже обещал ассиметричный ответ америкосам на ПРО. Ненадолго хватило. А по экономике -очередные "майские" басни.
zvital 02 марта 2018 | 09:21
Нет сомнений - в Кремле засел опасный маньяк. До вчерашнего дня он представлял угрозу только для России, а теперь превратился в угрозу для всего мира.
alle_op 02 марта 2018 | 10:05
zvital: Да нет... Для мира этот маньяк слаб, мир будет жить.
А вот Россию он хочет с собой в гроб забрать.
И придурочные портянки рады что сдохнут из-за больног о.
bratec_kot 02 марта 2018 | 09:24
Ну если это крылатые ракеты на термоядерном топливе и робот "Федя" с таксой-водолазом "Кусто", то США грозит только одна смерть - от смеха))))
ostanovka 02 марта 2018 | 09:31
Рашкин истерический визг и струи кипящего электролита, которым рашня непрерывно обдает свои коленки, от избытка патриотизма, уже вызывают брезгливость
marina27 02 марта 2018 | 09:38
Я Водяной, я Водяной, никто не водится со мной.....
svirepyi_gary 02 марта 2018 | 09:39
ФАНТОМАС
Да, это я – ФАНТОМАС.
С помощью профессора Лефевра я завершил работу над новым оружием, которым ужасну мир.
СКОРО ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ………БУДЕТ У МОИХ НОГ….
Ха…Ха….Ха….
ruderpost 02 марта 2018 | 09:56
речь горячолюбимого меня так воодушевила. что я взяв лопату пошёл отбрасывать снег расчищать дорогу для иномарок которые не могут ездить по нашим дорогам. не дай бог с кем что случиться -скорая не проедет. а машин с гипер моторами у нас нет
velbkeirf1 02 марта 2018 | 10:03
Ждемс истерик Конгресса США по поводу расходов бюджета на поддержку банановых республик типа Украины вместо укрепления собственной обороноспособности
echo_shar 02 марта 2018 | 10:27
Американский народ может не сомневаться в полной готовности армия США к устранению последствий ядерного удара возмездия со стороны России!
Морские пехотинцы Будут восстанавливать города, обеспечивать порядок и бороться с мародерством на улицах.