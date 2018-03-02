Владимир Путин в интервью NBC назвал причиной новой гонки вооружений выход США из договора по ПРО...

Президент России рассказал об испытаниях новых видов ракет, некоторые из которых, по его словам, уже переданы армии.

Односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне – главная причина нового витка милитаризации. Так кандидат в российские президенты, идущий на свой четвертый срок, ответил на вопрос американской журналистки Меген Келли о причинах гонки вооружений. Россия успешно испытывает новейшие системы стратегического оружия и передает их в войска. Выдержки из эксклюзивного интервью американскому каналу NBC были показаны в его эфире накануне. Однозначного ответа на вопрос о том, есть ли у Москвы новые рабочие межконтинентальные баллистические ракеты, Путин не дает: «Каждая из наших систем имеет различную степень готовности».

Они требуют тонкой наладки и доводки. По словам Путина, «те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности занимаются пропагандой». А великим державам нужно совместно работать над защитой от террористов, а не создавать угрозы друг для друга. Путин уверенно сказал, что новые российские комплексы «легко обгоняют и обходят целую систему противоракетной обороны». Траты американского бюджета на ПРО, по оценкам Путина, напрасны. Накануне в послании Федеральному собранию президент объявил создаваемых и готовых системах вооружения как средстве побудить условный запад вести диалог с Москвой.

В американском госдепартаменте, комментируя заявления Путина о новых оружейных системах, сказали, что опечалены зрелищем «анимации, показывающую ядерную атаку на США». В Пентагоне заверили, что «американский народ может не сомневаться в полной готовности армии США».