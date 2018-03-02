В Германии минувшей ночью задержан Андрей Ковальчук
В России его подозревают в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию. Как сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков, немецкая полиция действовала по запросу Интерпола. В ближайшее время она обратится в суд с просьбой арестовать Ковальчука, после чего немецкие власти будут решать вопрос о его выдаче России.
Бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов рассказал, что отправлял в Россию чемоданы Ковальчука, упакованные как дипломатическая почта.
Коммерсант, ссылаясь на показания Абянова пишет, что багаж отправлялся с помощью военно-транспортной авиации в Москву через столицу Уругвая, Монтевидео
Комментарии20
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proxit 02 марта 2018 | 09:03
Кокаин - это топливо для креативного класса.
Совкам и вате не остановить Россию на пути освоения Западных ценностей.
johnbmw Евгений Большаков 02 марта 2018 | 09:06
судя по вчерашнему "выступлению" пу запас кокса в Кремле вполне достаточный создан ...
proxit 02 марта 2018 | 09:10
johnbmw:
Как бы вы - вата и портянки не завидовали богатым и успешным - Россия выбрала свой Европейский путь.
patrik02 02 марта 2018 | 09:11
В Германии минувшей ночью задержан Андрей Ковальчук, в России его подозревают в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию...
Да что же такое, как теперь будет работать штаб К.Собчак?
shoorah 02 марта 2018 | 09:28
patrik02: У дураков Собчак МИДом заведует)) Жги дальше, сестра Редчел на подходе.
patrik02 02 марта 2018 | 09:37
shoorah:
МИДом заведует С.Лавров, но вот покупателем бодяженного кокаина из Аргентины, был как раз таки поджидованные хипстеры из сторонников либерализма.
raffal 02 марта 2018 | 10:30
patrik02:
То есть, продавец наркотиков - наркодилер это МИД России? Везде и всегда покупатель наркоты был жертвой, а преступником, по одной из самых тяжких статей УК, был наркоторговец - торговец смертью. .
johnbmw Евгений Большаков 02 марта 2018 | 09:13
proxit: это Вы кому (вата и портянки), извините, сказали??? :-() ... как-то давно не замечал что бы я хоть кому то завидовал :-))
proxit 02 марта 2018 | 09:26
johnbmw:
Зависть у вас - ваты и портянок - вторая натура.
Вы даже не замечаете своей животной зависти и ненависти к богатым и успешным и к их запасам кокаина, которые помогают им креативить, зарабатывать деньги, чтобы по европейски гуманно содержать престарелых совков, выплачивая им советские пенсии от несуществующего, уничтоженного вами - ватой и портянками- социального государства.
johnbmw Евгений Большаков 02 марта 2018 | 09:42
proxit: продолжайте оставаться в своём заблуждении ... это Ваше СВЯТОЕ право!!! :-))
irinakingsize1 02 марта 2018 | 09:54
proxit: портяныч, ты б эту тему не муссировал слишком.Просто тихонбко ночью под оделом набери в поисковике:"кали, Питер,Малышевская группировка,Тамбовское ОПГ,наркотрафик" и не рассказывай тут про западные ценности-они уже давно твои. А судя по тому, что Россия заняла 1-е место по употреблению героина, так вы вообще впереди планеты всей. И когда, блин,еще боярить успевают.... Так что, не стони
rom8883 02 марта 2018 | 09:04
Там он "запоёт". Домой уже, конечно, не вернётся.
gregor 02 марта 2018 | 09:06
В Германии минувшей ночью задержан Андрей Ковальчук
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Он такой же организатор ,как и организатор убийства Немцова ,некий шофёр ,одного из бандитов .
Потому ,как организовать поставки кокса сотнями килограмм ,через секретные почты посольские , могут только высшие чины ФСБ и высшие чины в Кремле .
moderator_super 02 марта 2018 | 09:10
gregor:
а кто потребляет этот кокс ? афганцы , индийцы , китайцы ? у кого бабло есть на этот порошочек , у креативного класса ?
kaminas 02 марта 2018 | 09:27
moderator_super:
Да ...... у креативного ...и что ?
На всех друзей и их детей кремлёвских не хватит .
Поэтому что ?
punyoshohlai 02 марта 2018 | 09:11
Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет! (с)
sjuzanna 02 марта 2018 | 09:23
Оперативно сработали. "Утром в газете - вечером в куплете"!
marina27 02 марта 2018 | 09:35
Кокаиновый завхоз )))
sasass 02 марта 2018 | 09:38
Опять все свалят на стрелочника...
irinakingsize1 02 марта 2018 | 10:01
Чтобы понять, что означает словосочетание "богатая фантазия", надо вдуматься в обвинение Ковальчуком американских спецслужб в провокации.
Вот в россиюшке порядочные менты какой-нить малюсенький пакетик аккуратно в карман или где-нить на тумбочку положат и всё-все довольны. А эти уроды по полтонны невинному человеку подбросили тихонько, что он даже сам не заметил. Охренели совсем. И еще повязали и никаких отступных.