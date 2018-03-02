В Киргизии местную милицию собираются переименовать в полицию

Такими планами поделился премьер-министр республики Сапар Исаков. По его словам, милиция это «милитаристская авторитарная военизированная структура, которая ориентирована на процесс статистики», а вот полиция это «правоохранительный орган, задачей которого является коммуникация с гражданским обществом и гражданами».

Напомним, — в России милиция была переименована в полицию семь лет назад, 1 марта 2011 года.