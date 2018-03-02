В Киргизии местную милицию собираются переименовать в полицию
Такими планами поделился премьер-министр республики Сапар Исаков. По его словам, милиция это «милитаристская авторитарная военизированная структура, которая ориентирована на процесс статистики», а вот полиция это «правоохранительный орган, задачей которого является коммуникация с гражданским обществом и гражданами».
Напомним, — в России милиция была переименована в полицию семь лет назад, 1 марта 2011 года.
Комментарии5
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oleg_andreevich 02 марта 2018 | 08:56
Вот оно что! Все дело в названии. Тогда переименуйте милицию в мишек Гами. Будет круто.
opponent70 02 марта 2018 | 08:58
Ментов, как не называй, хоть в рашке, хоть в Киргизии, они всё-равно остаются погаными мусорами!
ugas 02 марта 2018 | 09:36
opponent70: Да еще и становятся полицаями.
rom8883 02 марта 2018 | 09:10
И сразу тогда милиционеры станут цивилизоваными полицейскими как в Германии или США. В России что-то не получилось.
И киргизы, очевидно, останутся киргизами.
world_nail 02 марта 2018 | 09:28
Раньше, "в проклятой, всеми ненавидимой Пиндосии", неуважаемая милиция в народе была мусарня, ща така же неуважаемая полиция - псарня.