Бывший глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон отказался принять руководство региональным правительством

Он предложил кандидатуру находящегося в испанской тюрьме руководителя общественной организации «Национальная каталонская ассамблея» Жорди Санчеса.

Ранее парламент Каталонии выразил доверие Карлесу Пучдемону как председателю правительства, подтвердил законность референдума о независимости, однако не признал провозглашение независимости, состоявшееся 27 октября.

Напомним, — Пучдемон находится в Бельгии, куда выехал после отстранения от должности главы женералитата.