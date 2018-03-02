Бывший глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон отказался принять руководство региональным правительством
Он предложил кандидатуру находящегося в испанской тюрьме руководителя общественной организации «Национальная каталонская ассамблея» Жорди Санчеса.
Ранее парламент Каталонии выразил доверие Карлесу Пучдемону как председателю правительства, подтвердил законность референдума о независимости, однако не признал провозглашение независимости, состоявшееся 27 октября.
Напомним, — Пучдемон находится в Бельгии, куда выехал после отстранения от должности главы женералитата.
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