Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам...

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойер. «Было очень неприятно наблюдать видеоанимацию с демонстрацией ядерного удара по Соединенным Штатам, — сообщила она на брифинге, — Мы не можем это рассматривать как поведение ответственного международного игрока», — добавила она.

В свою очередь, посольство России в Вашингтоне ответило на это, что речь в послании президента шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.