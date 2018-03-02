Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам
Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойер. «Было очень неприятно наблюдать видеоанимацию с демонстрацией ядерного удара по Соединенным Штатам, — сообщила она на брифинге, — Мы не можем это рассматривать как поведение ответственного международного игрока», — добавила она.
В свою очередь, посольство России в Вашингтоне ответило на это, что речь в послании президента шла о стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Комментарии43
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ha12raz 02 марта 2018 | 08:51
Ликвидировали бы вклады дочки плешивого и гонка вооружений закончилась бы.
prostovanya 02 марта 2018 | 08:52
ha12raz: Да кто знает... Ведь, как известно, если крысе нечего терять...
patrik02 02 марта 2018 | 08:58
Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам...
Враньё, никаких договоров Россия не нарушает.
ostapbey 02 марта 2018 | 09:29
А не пора ли разместить в Украине ядреную бомбу??
А то и две..
Чтоб восстановить "статус-кво"
даже...
skulllll 02 марта 2018 | 09:38
ostapbey: И на Кубе парочку и в Венесуэле штук 5. Американцы будут счастливы. Статус-кво.
shicotus_live 02 марта 2018 | 09:08
ha12raz: Ликвидировали бы вклады дочки плешивого и гонка вооружений закончилась бы....
___________________________________________
А то они сами и не догадались))
А может быть нет никаких вкладов?)))
mogilev_ 02 марта 2018 | 09:13
shicotus_live: Может и Земля плоская на трех китах плавает.
shicotus_live 02 марта 2018 | 09:31
mogilev_: А ты эти триллионы путина и его дочек видел?))) или тебе о них "рассказали"?)))
skulllll 02 марта 2018 | 09:36
shicotus_live: Ну вы что? Это все знают. САААМ браудер об этом говорил)))
shicotus_live 02 марта 2018 | 09:47
skulllll: Ааа, ну если это сказал вор и убийца Браудер, тогда понятно)))
belovnikita 02 марта 2018 | 09:20
ha12raz: да и его самого. И дочек. И ту, которая тех дочек высрала. И весь этот поганый плешиво-воровской род, до последнего атома.
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:35
belovnikita: Ну вот и покажи пример - грохни весь свой поганый род неудачников!!!
antiboh 02 марта 2018 | 08:51
О какой ответ,- не попадают. А вопрос о поведении игрока?
Вот дожили,сейчас любая провокация и кирдык всем.Всем! И ради чего? Точнее -кого?
vlabumur 02 марта 2018 | 09:02
antiboh: кирдык всем.Всем! И ради чего? Точнее -кого?
++++++++++++++++++++++++++++
Своя жизнь копейка, а на чужую и вовсе наплевать. Уроды.
perestarok 02 марта 2018 | 09:15
vlabumur: "кирдык всем.Всем! И ради чего? Точнее -кого? "
Ради Рокфеллеров, Морганов.
alle_op 02 марта 2018 | 09:23
vlabumur: "Своя" жизнь у него заканчивается, так почему бы и Россию с собой в гроб не прихватить?
doberman83 02 марта 2018 | 10:24
antiboh: А вопрос о поведении игрока?
------------------------
А односторонний выход США из договора по ПРО?
pionerka Зинаида Сацкая 02 марта 2018 | 08:54
И мне, что-ль, пойти с Карелиным кулаками помахаться?
detul 02 марта 2018 | 08:56
Ну за что американцы боролись, на то и напоролись. Теперь единственная гарантия и защита от ядерного удара России - дети, капиталы и недвижимость уважаемых в России людей. Та часть детей, семей, капиталов и домов, что расположена в странах, считающих себя вероятной целью такого удара.
punyoshohlai 02 марта 2018 | 09:01
detul: уважаемых в России людей
Хороший сарказм
skulllll 02 марта 2018 | 08:59
Хомячки, вы как там? Ваших хозяев обидили, методички подвезли уже новые?)))))
sensei54 02 марта 2018 | 09:02
«Мы не можем это рассматривать как поведение ответственного международного игрока»
................................................................................
Видеоролики - это один из элементов комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий для душевнобольного.
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:13
sensei54: Вот и реабилитируйтесь с утра до вечера!
protiv777 02 марта 2018 | 09:03
Америкасы у хохлов научились: "А нас то за что?". За последние четверть века ра..херачили с десяток стран по всему миру, а угрозу один фиг представляет Россия.
rom8883 02 марта 2018 | 09:06
Путин ради своей рекламы выдал военные секреты.
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:10
rom8883: Честно предупредил...
perestarok 02 марта 2018 | 09:17
uporotyjukrop: "Честно предупредил..."
Вопрос, с какой целью?
ox1 02 марта 2018 | 10:26
perestarok: Дык ясно с какой, чтобы знали край и не падали. Нормально.
putin_itogy 02 марта 2018 | 09:11
Гопник из питерской подворотни,
полностью скопировав клип-аннимацию Северо-Корейского маньяка,
повторил её точь-в точь и транслировал на самом большом экране на весь мир.
Паранойя в разгаре, у старика обострившаяся шизофрения, усугублённая деменцией.
Трудно представить, что было бы если бы аналогичный примитивный мультфильм(как анимационные ракеты поражают территорию России, и особенно Москвы..) показал Трамп, на конгрессе Госдепа.
Какой визг предельной истерии, поднялся бы до небес, с потрясанием кулаками(Жириновского, и Слуцкого)) с принесённым ими в Госдуму автоматами Калашникова(сто пудов, так и было бы)))
С пеной у рта воровская клептократия, госдумОВЦЫ и совфедОВЦЫ, объявили бы всеобщую мобилизацию, призвав всех резервистов из запаса.
Правительство указом и объявлением ЧП, заморозила бы весь бюджет и банки, и отдав все деньги на Роспил, Шойгу и Наркомату обороны под контролем чекистов.
Ой, что было бы..!! ))
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:15
putin_itogy: Бред нести не надоело?
putin_itogy 02 марта 2018 | 09:20
uporotyjukrop: путину..?
Наверное теперь до смерти у него будет только обостряться.
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:25
putin_itogy: путину..?
____________
Если не обосрешьсч - можешь Путину нести!
doberman83 02 марта 2018 | 10:26
putin_itogy: показал Трамп, на конгрессе Госдепа.
А Рейган?
perestarok 02 марта 2018 | 09:11
"Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам"
А они не считают базы НАТО на границах России нарушением договора?
alle_op 02 марта 2018 | 09:34
perestarok: А если американцы скажут, а нечего вашим кораблям, лодкам и самолетам делать на нашей полвине океанов?
До чего же тупые портянки...
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:44
alle_op: Какая такая "их половина океанов"?
rico76 02 марта 2018 | 09:17
Ну, по сути новые ракеты сделали из американских авианосцев консервные банки!))
georg580 02 марта 2018 | 09:18
Это что же такое получается - США теперь "страна бензоколонка"?...
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:22
georg580: Скорее Свалка ненужного и устаревшего хлама
sasass 02 марта 2018 | 09:44
Разработать все можно , но построить ничего не возможно без современной промышленной базы....В России электронной и станкостроительной промышленности с огнем не найти , а без этого в условиях санкции ничего невозможно....
uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:46
sasass: Уже построено и будет строиться...
max3446 02 марта 2018 | 10:56
США купили у украинского «Завода Малышева» один танк «Оплот», сообщил изданию «Оборонно-промышленный курьер» источник в оборонно-промышленном комплексе Украины.
Поставка будет осуществляться через государственную компанию, занимающуюся спецэкспортом. Отмечается, что таким образом американская сторона знакомится с украинскими технологиями, в частности с перспективой покупки оружия.
Источник: http://rusvesna.su/news/1519939915
Под столом от смеха был. Но что это такое - США настолько немощные что сами танк сделать не в состоянии закупить большую партию или этот металлом в качестве мишени использовать собираются?
max3446 02 марта 2018 | 10:59
Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока, и в будущем эти затраты могут стать неподъемными для военного бюджета, заявил вице-адмирал Мэт Уинтер.
Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов, подчеркнул, что работа продолжается, однако чересчур высокая стоимость машины вызывает беспокойство.
«Цена снижается, однако она снижается недостаточно быстро», — цитирует военного газета The Washington Examiner.
Вице-адмирал предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется «неподъемным» для существующего бюджета программы.
И это при том, что этот американский ржавый хлам даже не летает по большому сету и уступает даже Су-53, не говоря уже про повелителя неба СУ-57