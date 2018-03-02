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08:45, 02 марта 2018

Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойер. «Было очень неприятно наблюдать видеоанимацию с демонстрацией ядерного удара по Соединенным Штатам, — сообщила она на  брифинге, — Мы не можем это рассматривать как поведение ответственного международного игрока», — добавила она.
В свою очередь, посольство России в  Вашингтоне ответило на это, что речь в послании президента шла о  стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Комментарии

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ha12raz 02 марта 2018 | 08:51

Ликвидировали бы вклады дочки плешивого и гонка вооружений закончилась бы.

prostovanya 02 марта 2018 | 08:52

ha12raz: Да кто знает... Ведь, как известно, если крысе нечего терять...

patrik02 02 марта 2018 | 08:58

Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам...

Враньё, никаких договоров Россия не нарушает.

ostapbey 02 марта 2018 | 09:29

А не пора ли разместить в Украине ядреную бомбу??
А то и две..
Чтоб восстановить "статус-кво"
даже...

skulllll 02 марта 2018 | 09:38

ostapbey: И на Кубе парочку и в Венесуэле штук 5. Американцы будут счастливы. Статус-кво.

shicotus_live 02 марта 2018 | 09:08

ha12raz: Ликвидировали бы вклады дочки плешивого и гонка вооружений закончилась бы....
___________________________________________
А то они сами и не догадались))
А может быть нет никаких вкладов?)))

mogilev_ 02 марта 2018 | 09:13

shicotus_live: Может и Земля плоская на трех китах плавает.

shicotus_live 02 марта 2018 | 09:31

mogilev_: А ты эти триллионы путина и его дочек видел?))) или тебе о них "рассказали"?)))

skulllll 02 марта 2018 | 09:36

shicotus_live: Ну вы что? Это все знают. САААМ браудер об этом говорил)))

shicotus_live 02 марта 2018 | 09:47

skulllll: Ааа, ну если это сказал вор и убийца Браудер, тогда понятно)))

belovnikita 02 марта 2018 | 09:20

ha12raz: да и его самого. И дочек. И ту, которая тех дочек высрала. И весь этот поганый плешиво-воровской род, до последнего атома.

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:35

belovnikita: Ну вот и покажи пример - грохни весь свой поганый род неудачников!!!

antiboh 02 марта 2018 | 08:51

О какой ответ,- не попадают. А вопрос о поведении игрока?
Вот дожили,сейчас любая провокация и кирдык всем.Всем! И ради чего? Точнее -кого?

vlabumur 02 марта 2018 | 09:02

antiboh: кирдык всем.Всем! И ради чего? Точнее -кого?
++++++++++++++++++++++++++++
Своя жизнь копейка, а на чужую и вовсе наплевать. Уроды.

perestarok 02 марта 2018 | 09:15

vlabumur: "кирдык всем.Всем! И ради чего? Точнее -кого? "

Ради Рокфеллеров, Морганов.

alle_op 02 марта 2018 | 09:23

vlabumur: "Своя" жизнь у него заканчивается, так почему бы и Россию с собой в гроб не прихватить?

doberman83 02 марта 2018 | 10:24

antiboh: А вопрос о поведении игрока?
------------------------
А односторонний выход США из договора по ПРО?

pionerka Зинаида Сацкая 02 марта 2018 | 08:54

И мне, что-ль, пойти с Карелиным кулаками помахаться?

detul 02 марта 2018 | 08:56

Ну за что американцы боролись, на то и напоролись. Теперь единственная гарантия и защита от ядерного удара России - дети, капиталы и недвижимость уважаемых в России людей. Та часть детей, семей, капиталов и домов, что расположена в странах, считающих себя вероятной целью такого удара.

punyoshohlai 02 марта 2018 | 09:01

detul: уважаемых в России людей

Хороший сарказм

skulllll 02 марта 2018 | 08:59

Хомячки, вы как там? Ваших хозяев обидили, методички подвезли уже новые?)))))

sensei54 02 марта 2018 | 09:02

«Мы не можем это рассматривать как поведение ответственного международного игрока»
................................................................................
Видеоролики - это один из элементов комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий для душевнобольного.

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:13

sensei54: Вот и реабилитируйтесь с утра до вечера!

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protiv777 02 марта 2018 | 09:03

Америкасы у хохлов научились: "А нас то за что?". За последние четверть века ра..херачили с десяток стран по всему миру, а угрозу один фиг представляет Россия.

rom8883 02 марта 2018 | 09:06

Путин ради своей рекламы выдал военные секреты.

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:10

rom8883: Честно предупредил...

perestarok 02 марта 2018 | 09:17

uporotyjukrop: "Честно предупредил..."

Вопрос, с какой целью?

ox1 02 марта 2018 | 10:26

perestarok: Дык ясно с какой, чтобы знали край и не падали. Нормально.

putin_itogy 02 марта 2018 | 09:11

Гопник из питерской подворотни,
полностью скопировав клип-аннимацию Северо-Корейского маньяка,
повторил её точь-в точь и транслировал на самом большом экране на весь мир.
Паранойя в разгаре, у старика обострившаяся шизофрения, усугублённая деменцией.
Трудно представить, что было бы если бы аналогичный примитивный мультфильм(как анимационные ракеты поражают территорию России, и особенно Москвы..) показал Трамп, на конгрессе Госдепа.
Какой визг предельной истерии, поднялся бы до небес, с потрясанием кулаками(Жириновского, и Слуцкого)) с принесённым ими в Госдуму автоматами Калашникова(сто пудов, так и было бы)))
С пеной у рта воровская клептократия, госдумОВЦЫ и совфедОВЦЫ, объявили бы всеобщую мобилизацию, призвав всех резервистов из запаса.
Правительство указом и объявлением ЧП, заморозила бы весь бюджет и банки, и отдав все деньги на Роспил, Шойгу и Наркомату обороны под контролем чекистов.
Ой, что было бы..!! ))

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:15

putin_itogy: Бред нести не надоело?

putin_itogy 02 марта 2018 | 09:20

uporotyjukrop: путину..?
Наверное теперь до смерти у него будет только обостряться.

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:25

putin_itogy: путину..?
____________
Если не обосрешьсч - можешь Путину нести!

doberman83 02 марта 2018 | 10:26

putin_itogy: показал Трамп, на конгрессе Госдепа.
А Рейган?

perestarok 02 марта 2018 | 09:11

"Соединенные Штаты считают разработку Россией новых оружейных систем нарушением обязательств по договорам"

А они не считают базы НАТО на границах России нарушением договора?

alle_op 02 марта 2018 | 09:34

perestarok: А если американцы скажут, а нечего вашим кораблям, лодкам и самолетам делать на нашей полвине океанов?
До чего же тупые портянки...

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:44

alle_op: Какая такая "их половина океанов"?

rico76 02 марта 2018 | 09:17

Ну, по сути новые ракеты сделали из американских авианосцев консервные банки!))

georg580 02 марта 2018 | 09:18

Это что же такое получается - США теперь "страна бензоколонка"?...

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:22

georg580: Скорее Свалка ненужного и устаревшего хлама

sasass 02 марта 2018 | 09:44

Разработать все можно , но построить ничего не возможно без современной промышленной базы....В России электронной и станкостроительной промышленности с огнем не найти , а без этого в условиях санкции ничего невозможно....

uporotyjukrop 02 марта 2018 | 09:46

sasass: Уже построено и будет строиться...

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max3446 02 марта 2018 | 10:56

США купили у украинского «Завода Малышева» один танк «Оплот», сообщил изданию «Оборонно-промышленный курьер» источник в оборонно-промышленном комплексе Украины.
Поставка будет осуществляться через государственную компанию, занимающуюся спецэкспортом. Отмечается, что таким образом американская сторона знакомится с украинскими технологиями, в частности с перспективой покупки оружия.

Источник: http://rusvesna.su/news/1519939915

Под столом от смеха был. Но что это такое - США настолько немощные что сами танк сделать не в состоянии закупить большую партию или этот металлом в качестве мишени использовать собираются?

max3446 02 марта 2018 | 10:59

Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока, и в будущем эти затраты могут стать неподъемными для военного бюджета, заявил вице-адмирал Мэт Уинтер.
Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов, подчеркнул, что работа продолжается, однако чересчур высокая стоимость машины вызывает беспокойство.
«Цена снижается, однако она снижается недостаточно быстро», — цитирует военного газета The Washington Examiner.
Вице-адмирал предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется «неподъемным» для существующего бюджета программы.

И это при том, что этот американский ржавый хлам даже не летает по большому сету и уступает даже Су-53, не говоря уже про повелителя неба СУ-57

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