В Голливуде появилась окрашенная в золотой цвет статуя, изображающая известного продюсера Харви Вайнштейна

В Голливуде, за несколько дней до начала церемонии вручения премии Оскар, появилась окрашенная в золотой цвет статуя, изображающая известного продюсера Харви Вайнштейна.

Как пишет журнал Холливуд Репортер, Вайнштейн изображен в халате и сидящим на кровати. Один из авторов скульптуры, Джошуа Монро, заявил изданию, что этот «образ олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми».

Осенью прошлого года разразился скандал, когда несколько десятков женщин, в том числе, всемирно-знаменитые актрисы, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах.