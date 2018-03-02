Сотруднику Минкульта, который послал СПЧ ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» объявлен выговор
Сотруднику Минкульта, который послал Совету по правам человека ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» объявлен строгий выговор. Об этом ТАСС сказал зам.министра культуры Сергей Обрывалин. Фамилию сотрудника, допустившего, как сказал Обрывалин, «халатность», он не назвал.
Напомним, — Минкульт в ответ на просьбу СПЧ предоставить копию снятого с проката фильма «Смерть Сталина», рекомендовал посмотреть его в соцсети Одноклассники и прикрепил соответствующую ссылку
Комментарии1
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rampa 02 марта 2018 | 08:55
и чё? Теперь этот фильм разрешат смотреть простым смертным? Хочу своими глазами убедиться, что фильм дрянь и смотреть его не надо )))