Следственный комитет продлил еще на полгода, до сентября, срок следствия по делу ЮКОСа

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Ранее адвокат Сергей Бадамшин отметил, что дело ЮКОСа расследуется уже на протяжении двухсот месяцев. Дело возбуждено в отношении бывших руководителей и владельцев нефтяной компании о хищении активов у ЮКОСа, а также у государства и их последующей легализации.