Следственный комитет продлил еще на полгода, до сентября, срок следствия по делу ЮКОСа
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. Ранее адвокат Сергей Бадамшин отметил, что дело ЮКОСа расследуется уже на протяжении двухсот месяцев. Дело возбуждено в отношении бывших руководителей и владельцев нефтяной компании о хищении активов у ЮКОСа, а также у государства и их последующей легализации.
Комментарии3
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svetalana 01 марта 2018 | 22:37
"Дело возбуждено в отношении бывших руководителей и владельцев нефтяной компании о хищении активов у ЮКОСа, а также у государства и их последующей легализации."
Какая проекция - классика! "Нынешние руководители страны и владельцы нефтяной компании Роснефть (заодно и Газпромнефть)" - и далее по тексту. Не там ищут-то расхитителей.
vor__mbh 01 марта 2018 | 22:41
Это важно довести до логического конца.
Два суда полностью доказали, что МБХ -Вор.
В третьем будет доказаны заказные убийства партнёров, конкурентов и чиновников!
Верим - уже скоро.
sproter 01 марта 2018 | 23:13
СК отличается от Насти Рыбки тем, что мундир надевают на рубашку с погонами, а не сразу на использованное тело.