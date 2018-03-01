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22:30, 01 марта 2018

В научном сообществе усомнились в заявлении президента о разработке новой ракеты с ядерной установкой

Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики Иван Моисеев, крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками не могут существовать в природе. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей, — отметил ученый. Он добавил, что в разработке есть один подобный двигатель, но он космический, никаких испытаний в 2017 году проводиться не могло. Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки.

Комментарии

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zhav 01 марта 2018 | 23:01

Боюсь что супер ядерная ракета будет на дровах .типа супер авианосца КУЗИ....

bl 01 марта 2018 | 23:03

Вот что значит речь неадеквата в полнолуние!
Мультики, которые сегодня иллюстрировали речь Путина, пугая супостата нашим суперновым сверхоружием - ракетой "Сармат" - находятся на... турецком канале в Youtube от... 2012 года!
УПС!..

jetsam 01 марта 2018 | 23:04

когда хрущев выступил с программой "догнать и перегнать америку" - американцы поверили, это было _близко_ к возможному - страна первого спутника, первого человека в космос...

сейчас же - нет того опережения в науке и образовании, растеряли и отстали.
китай догнал и перегнал давно. корея перегнала... тройка лет - вьетнам и иран перегонят...

так что - лучше сразу заявить - зеленые человечки с нами! - больше правды будет,..

ihor_syvoryj 01 марта 2018 | 23:05

На Манеже всё тот-же дряхлеющий клоун, не смешной, но жалкий.

alle_op 01 марта 2018 | 23:26

ihor_syvoryj: Клоун - профессия безвредная.
А этот клоун творит много бед и вреда людям России.

riots 01 марта 2018 | 23:07

Та ну. Может и Санта не существует ? Не может же Путин врать . Или может ?

leonidkluev 01 марта 2018 | 23:10

А еще нам обещал Путин мировую валюту рубль, ВВП в два раза, теперь правда уже говорит о 1,5 раза, достйные пенсии, обгоним по уровню жизни Португалию, мировой финансовый центр и еще много всего. Был на днях в Эмиратах в Дубае, был там как раз еще 18 лет назад. Вот там все это произошло, как сказал их эмир, бог мне дал власть и мне предлагали два пути, стать моим друзьям и родственникам членами клуба ФОРБС миллиардеров или повысить уровень жизни моего народа. Он выбрал второй и сам ездит за рулем на личном авто по городу. А попавшего на взятке госслужащего арестовывают, даже если он родственник , все отбирают, лишают пенсии и всю его семью высылают из страны. Там даже в мыслях ни у кого нет украсть деньги.

ly4_sveta 01 марта 2018 | 23:11

Черчилль однажды, по поводу вранья в СССР, сказал -
я думал, что умру от старости, а я умру от смеха.
Все повторяется - опять на весь мир позорище и смех.
Все те же грабли и все те же идиоты во власти.

marfa_1953 01 марта 2018 | 23:11

Никогда не было и вот опять (( ... соврал.

vinokur 01 марта 2018 | 23:18

Все-таки к путину (что бы это ни было) надо относиться серьезно. Суметь за 18 лет оболванить такое количество населения! -- нужно быть гением. Хотя материал, конечно, благодатный.

vebis 01 марта 2018 | 23:20

Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики Иван Моисеев, крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками не могут существовать в природе.
----
Ерунда! - раз пуйло сказал, значит такие ракеты есть и летают вовсю. Просто у такой ракеты ядерное топливо воистину ядрёное: работает на коксе-кокаине. Конечно, бороться с путинским оружием невозможно: они там все под наркотой (вместе с ракетами) и их траектории никому неизвестны, даже им самим.

gvv 01 марта 2018 | 23:26

Пригодный для таких задач ядерный двигатель - Протоны можно списывать в утиль.

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