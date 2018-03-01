Партия «Яблоко» считает незаконной агитацией выступление Путина с посланием федеральному собранию
Об этом заявил зампред партии Николай Рыбаков. Он добавил, что «Яблоко» будет обратится в Центризбирком с требованием предоставить остальным кандидатом такую же возможность, чтобы представить свою программу. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что послание президента не нарушает законодательство о выборах. По ее словам, процедура абсолютно законна. Отвечая на вопрос журналистов, были ли признаки агитации в выступлении президента, Памфилова ответила: «Я не услышала».
Комментарии13
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abuvgrobu 01 марта 2018 | 22:35
А большинство народа России считают так называемую партию "Яблоко" и не партией вовсе, а сборищем паскудников, ненавидящих Россию и её население, но, тем не менее, страстно желающих жить за счёт этого населения, паразитируя на этой самой, ненавидимой ими России, но которому приблизиться хоть сколько-нибудь к кормушке никак не дают..
dmi3tum 01 марта 2018 | 22:44
abuvgrobu: сборищем паскудников, ненавидящих Россию и её население, но, тем не менее, страстно желающих жить за счёт этого населения, паразитируя на этой самой, ненавидимой ими России,////
Молодец, портянка. Здорово ты путинских дружбанов и всю едросню обрисовал, лучше не скажешь.
vor__mbh 01 марта 2018 | 22:51
Как бы лузеры тут не психовали, с натугой портя воздух,
а Путин ВВ - получит все 99,99999%% голосов российского народа!!!
Лузеры - скулить! ;-D
sergej17 01 марта 2018 | 23:03
vor__mbh: Самому то не позорно?
dedctolet 01 марта 2018 | 23:09
vor__mbh: может и получит,а вы все получите большую клизму,три раза в день,причём заслужено
malanoff 01 марта 2018 | 23:30
abuvgrobu: Речь не о партии Яблоко , Здесь речь о справедливости . Предоставить каждому кандидату в президенты возможность изложить свою программу перед телезрителями на всех каналах вс тем же временем , которое было у Путине. Иначе говно а не выборы. У портянок есть вопросы ?
dmi3tum 01 марта 2018 | 22:38
Да ну, какая тут агитация? Наоборот, Путин опять показал себя неадекватом, который не помнит, что он уже давно президент. Плюс этот бред про невиданные ракеты. Больной совсем.
maximiv969 01 марта 2018 | 22:40
Ещё бы она там чего-нибудь услышала. Смешно.
nikitin43 01 марта 2018 | 22:55
подумаешь на дурака питерского посмотрели , шут с своим любимыми колокольчиками , болтун . никогда ничего не исполнял , даже кокс не довёз.
dedctolet 01 марта 2018 | 23:06
И вот это болтливое недоразумение президент!?
Это по моему сумасшедший,и те которые хлопали тоже
rips3 01 марта 2018 | 23:09
А я считаю незаконным то, что немногочисленное сборище маргиналов, называлось партией..
И , что из за Явлинского способного набрать максимум 2% голосов, Путин должен перестать быть президентом ?
vinokur 01 марта 2018 | 23:24
Жалко Явлинского, не получается из него клоун. А Эллочка что же: "Не учите меня жить".
savvaruban 01 марта 2018 | 23:28
Ага, партия Яблоко что-то там считает в кои-то веки. Ножкой топнуть не забудьте, импотенты.