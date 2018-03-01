Минкультуры объявило выговор своему сотруднику, отправившему в СПЧ ссылку на пиратскую версию фильма «Смерть Сталина»

В ведомстве сообщили, что в ходе подготовки письма была допущена халатность.

То, что к письму Минкультуры была приложена ссылка на пиратскую версию фильма «Смерть Сталина», в документе объяснялось отсутствием у ведомства цифровых копий картины. Их ранее запросил СПЧ для изучения фильма рабочей группой. Ссылка же, которая была указана в письме, ведет на нелегальную версию фильма в «Одноклассниках», которую уже посмотрели почти 50 тысяч человек. Замминистра культуры Сергей Обрывалин сообщил, что сотруднику, написавшему такое письмо, объявлен строгий выговор, но при этом документ был подписан его же именем. Напомним, Минкультуры лишило картину «Смерть Сталина» прокатного удостоверения в конце января за два дня до премьеры. По мнению ведомства, в фильме содержится информация, запрещенная к распространению в России. Некоторые чиновники же жаловались на глумление над советской историей.

Реакция СПЧ на инцидент пока неизвестна.