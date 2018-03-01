Минкультуры объявило выговор своему сотруднику, отправившему в СПЧ ссылку на пиратскую версию фильма «Смерть Сталина»
В ведомстве сообщили, что в ходе подготовки письма была допущена халатность.
То, что к письму Минкультуры была приложена ссылка на пиратскую версию фильма «Смерть Сталина», в документе объяснялось отсутствием у ведомства цифровых копий картины. Их ранее запросил СПЧ для изучения фильма рабочей группой. Ссылка же, которая была указана в письме, ведет на нелегальную версию фильма в «Одноклассниках», которую уже посмотрели почти 50 тысяч человек. Замминистра культуры Сергей Обрывалин сообщил, что сотруднику, написавшему такое письмо, объявлен строгий выговор, но при этом документ был подписан его же именем. Напомним, Минкультуры лишило картину «Смерть Сталина» прокатного удостоверения в конце января за два дня до премьеры. По мнению ведомства, в фильме содержится информация, запрещенная к распространению в России. Некоторые чиновники же жаловались на глумление над советской историей.
Реакция СПЧ на инцидент пока неизвестна.
Комментарии9
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vlastimil_popogrebski 01 марта 2018 | 22:13
Ссылку в студию
stas_russkiy 01 марта 2018 | 22:17
vlastimil_popogrebski: "Ссылку в студию"
Вот Вам ответ "МинКульта" на сайте СПЧ. Там и ссылка есть:
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/4470/
stas_russkiy 01 марта 2018 | 22:19
Упс. Обманул... Заблокировал "одноклассники" это видео... Ищите на торрентах...
aleksandrfedorov 01 марта 2018 | 23:02
stas_russkiy: Сейчас проверил, и ссылка работает, (я открывал её через фригат).
stas_russkiy 01 марта 2018 | 23:08
aleksandrfedorov: "...ссылка работает..."
Да, работает. Без всяких обходов. А прошлый раз показывало сообщение о блокировке из-за авторских прав.
aleksandrfedorov 01 марта 2018 | 22:57
vlastimil_popogrebski: держи:
https://ok.ru/video/926960388651
aleksandrfedorov 01 марта 2018 | 22:59
vlastimil_popogrebski: Минкульт сообщает СПЧ, что для просмотра фильма необходимо обратиться к тому, у кого есть на него права, то есть к компании «Фольгафильм», у ведомства же копии нет. И далее Обрывалин пишет: «Указанный фильм находится в открытом, доступе и его можно посмотреть по ссылке https://ok.ru/video/926960388651». По указанной ссылке действительно можно посмотреть «Смерть Сталина» в любительском переводе на русский.
killbalafre 01 марта 2018 | 23:15
vlastimil_popogrebski: на кинозале есть даже с дубляжом, насколько я понял, с тем, что был в кинотеатре
vikwlad 01 марта 2018 | 22:16
Что такое СПЧ? Специализированная пожарная часть?