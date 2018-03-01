Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Леонида Слуцкого
Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Она была одной из трех журналисток, которые ранее анонимно сообщали о домогательствах депутата. Дарья Жук добавила, что отправила официальное письмо на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.
Ранее комиссия Госдумы по этике отказалась проверять поведение депутата Слуцкого. Как заявил глава Комиссии Отари Аршба, пока не поступило ни одного официального заявления, а анонимные заявления не разбираются и не обсуждаются.
Комментарии21
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liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:10
Если так дальше пойдет, то женечка альбац обвинит в домогательствах баркашова, а навальный вспомнит как хитрый усманов зажал его в темном углу после суда и... отпустил
malanoff 01 марта 2018 | 22:21
liberal_vulgaris: А почему ты ничего не сказал о Пескове ? Боишься , что он тебе больно сделает ? А то перечислил безобидных Альбац и Навального , гонимых властью. Ты трусяра.
liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:25
malanoff: У пескова красивая жена и выглядит он полностью довольным жизнью. А вот в глазах у альбац, навального, гозмана и т.д. легко читается неудовлетворенность и боль от пережитого унижения
gригорьич 01 марта 2018 | 22:32
liberal_vulgaris: У пескова красивая жена
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Кому и кобыла невеста (с). Впрочем, прогиб засчитан - получи у повара 11.80 в тугриках
liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:40
gригорьич: кобыла-невеста это вы на собчак намекаете? Аккуратней, разбогатевшие деревенщины, как правило, злопамятны и мстительны
shicotus_live 01 марта 2018 | 22:34
Какой то странный вкус у Слуцкого. Почему то он домогался исключительно к оппозиционным журналисткам)))
liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:43
shicotus_live: Кто первый вспомнит фамилию "латынина" :)
kotvinder2 01 марта 2018 | 22:25
malanoff: А чё, кто-то отымел Пескова? Прикольно, расскажи как дело было))
malanoff 01 марта 2018 | 22:30
kotvinder2: " А чё, кто-то отымел Пескова? "
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Включи мозг.
svetalana 01 марта 2018 | 22:17
А что, просто по сусалам отвесить нельзя было? Обязательно весь мир надо оповестить?
echoist 01 марта 2018 | 22:19
svetalana: Депутат имеет неприкосновенные сусала. За "отвесить" можно и срок заполучить.
moderator_super 01 марта 2018 | 22:34
echoist:
Жукова исполняет , Котрикадзе бэк-вокал !
"Но долго вспоминала их руки под пальтом.
Руки под пальтом, том, том, руки под пальтом,
А руки под пальтом, руки под пальтом."
abuvgrobu 01 марта 2018 | 22:18
Ну, вот..Становится более или менее понятно, откуда ноги растут. Весь этот информационный повод от начала и до конца придуман журнализдами слякоти с их, естественно, участием.. А что, больше как к журнализдкам слякоти, Слуцкому пристать было не к кому ? Оне являются самыми обаятельными и привлекательными, что ли ? Смех да и только..
malanoff 01 марта 2018 | 22:26
abuvgrobu: Журналистки сопротивлялись Слуцкому , а ты явно не сопротивлялся , тебе это нравилось . По морде твоей видно.
abuvgrobu 01 марта 2018 | 22:30
malanoff: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают выдумки журнализдок слякоти. Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))
isnowanaarene 01 марта 2018 | 22:31
abuvgrobu: Не знаю про Дарью Жук, но то, для Слуцкого взять за уши молодую девку и обслюнявить в порядке вещей, это точно. Наблюдал неоднократно.
svetalana 01 марта 2018 | 22:41
isnowanaarene: "Наблюдал неоднократно." - на телефончик снимали? Тоже мне, мужики... Слабо за девушку заступиться было, да? Мелкота!
rico76 01 марта 2018 | 22:23
Ну, все.... у баб обострение перед 8 марта.
nikvol 01 марта 2018 | 22:30
В научном сообществе усомнились в заявлении президента о разработке новой ракеты с ядерной установкой
Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики
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Кто такое Институт космической политики и какое он имеет отношение к научному сообществу?
malanoff 01 марта 2018 | 22:35
nikvol: "Кто такое Институт космической политики и какое он имеет отношение к научному сообществу?"
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Думаешь и в этом институте Слуцкий к бабам приставал. Поэтому ракеты и не летают. Ты хорошую подсказку Бастрыкину сбросил , может даже медаль получишь.
eule 01 марта 2018 | 22:45
Вот жучила, попиариться решила таким низким способом.