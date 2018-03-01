Z Архив новостей новости
5 21 6 2182
22:03, 01 марта 2018

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Леонида Слуцкого

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Она была одной из трех журналисток, которые ранее анонимно сообщали о домогательствах депутата. Дарья Жук добавила, что отправила официальное письмо на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.

Ранее комиссия Госдумы по этике отказалась проверять поведение депутата Слуцкого. Как заявил глава Комиссии Отари Аршба, пока не поступило ни одного официального заявления, а анонимные заявления не разбираются и не обсуждаются.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:10

Если так дальше пойдет, то женечка альбац обвинит в домогательствах баркашова, а навальный вспомнит как хитрый усманов зажал его в темном углу после суда и... отпустил

malanoff 01 марта 2018 | 22:21

liberal_vulgaris: А почему ты ничего не сказал о Пескове ? Боишься , что он тебе больно сделает ? А то перечислил безобидных Альбац и Навального , гонимых властью. Ты трусяра.

liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:25

malanoff: У пескова красивая жена и выглядит он полностью довольным жизнью. А вот в глазах у альбац, навального, гозмана и т.д. легко читается неудовлетворенность и боль от пережитого унижения

gригорьич 01 марта 2018 | 22:32

liberal_vulgaris: У пескова красивая жена
=======/====
Кому и кобыла невеста (с). Впрочем, прогиб засчитан - получи у повара 11.80 в тугриках

liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:40

gригорьич: кобыла-невеста это вы на собчак намекаете? Аккуратней, разбогатевшие деревенщины, как правило, злопамятны и мстительны

shicotus_live 01 марта 2018 | 22:34

Какой то странный вкус у Слуцкого. Почему то он домогался исключительно к оппозиционным журналисткам)))

liberal_vulgaris 01 марта 2018 | 22:43

shicotus_live: Кто первый вспомнит фамилию "латынина" :)

kotvinder2 01 марта 2018 | 22:25

malanoff: А чё, кто-то отымел Пескова? Прикольно, расскажи как дело было))

malanoff 01 марта 2018 | 22:30

kotvinder2: " А чё, кто-то отымел Пескова? "
===================
Включи мозг.

svetalana 01 марта 2018 | 22:17

А что, просто по сусалам отвесить нельзя было? Обязательно весь мир надо оповестить?

echoist 01 марта 2018 | 22:19

svetalana: Депутат имеет неприкосновенные сусала. За "отвесить" можно и срок заполучить.

moderator_super 01 марта 2018 | 22:34

echoist:
Жукова исполняет , Котрикадзе бэк-вокал !


"Но долго вспоминала их руки под пальтом.
Руки под пальтом, том, том, руки под пальтом,
А руки под пальтом, руки под пальтом."

abuvgrobu 01 марта 2018 | 22:18

Ну, вот..Становится более или менее понятно, откуда ноги растут. Весь этот информационный повод от начала и до конца придуман журнализдами слякоти с их, естественно, участием.. А что, больше как к журнализдкам слякоти, Слуцкому пристать было не к кому ? Оне являются самыми обаятельными и привлекательными, что ли ? Смех да и только..

malanoff 01 марта 2018 | 22:26

abuvgrobu: Журналистки сопротивлялись Слуцкому , а ты явно не сопротивлялся , тебе это нравилось . По морде твоей видно.

abuvgrobu 01 марта 2018 | 22:30

malanoff: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают выдумки журнализдок слякоти. Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))

isnowanaarene 01 марта 2018 | 22:31

abuvgrobu: Не знаю про Дарью Жук, но то, для Слуцкого взять за уши молодую девку и обслюнявить в порядке вещей, это точно. Наблюдал неоднократно.

svetalana 01 марта 2018 | 22:41

isnowanaarene: "Наблюдал неоднократно." - на телефончик снимали? Тоже мне, мужики... Слабо за девушку заступиться было, да? Мелкота!

rico76 01 марта 2018 | 22:23

Ну, все.... у баб обострение перед 8 марта.

nikvol 01 марта 2018 | 22:30

В научном сообществе усомнились в заявлении президента о разработке новой ракеты с ядерной установкой
Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики
======================================
Кто такое Институт космической политики и какое он имеет отношение к научному сообществу?

malanoff 01 марта 2018 | 22:35

nikvol: "Кто такое Институт космической политики и какое он имеет отношение к научному сообществу?"
============================================
Думаешь и в этом институте Слуцкий к бабам приставал. Поэтому ракеты и не летают. Ты хорошую подсказку Бастрыкину сбросил , может даже медаль получишь.

eule 01 марта 2018 | 22:45

Вот жучила, попиариться решила таким низким способом.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 312 6 5154 00:00
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 5933 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 6654 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 263 6 6506 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Новости

Президент Путин лично координировал создание новых военных разработок Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин…

5 115 6 5534
Новости

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о принципиально новых видах вооружения Эти новейшие системы нужны нашей стране, чтобы добиться переговоров с другими государствами, — сказал Владимир Путин…

5 191 6 10173
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 91 6 5120 27.02
Новости

Путин во время своего послания Федеральному собранию значительную часть времени уделил новым видам вооружения В частности, было рассказано про новые ракеты, которые, по словам Путина, не имеют аналогов в мире…

5 103 6 5865
Новости

Путин во время оглашения послания Федеральному собранию значительную часть выступления уделил новым видам вооружения В частности, было рассказано про новые ракеты, которые, по словам Путина, не имеют аналогов в мире…

5 191 6 11079
Новости

Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт…

5 125 6 8276
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 350 6 24787 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Новости

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о принципиально новых видах вооружения Эти новейшие системы нужны нашей стране, чтобы добиться переговоров с другими государствами, — сказал Путин…

5 123 6 9469
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 142 6 11003 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Новости

Мать Олега Дерипаски, как оказалось, владеет миллиардными активами На 79-летнюю женщину оформлены офшоры, фирмы, яхты и особняки…

5 75 6 6388
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 185 6 16400 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 202 6 17970 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале» Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места…

5 40 6 45337
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 195 6 180520 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление россиян на нынешней Зимней Олимпиаде?
5 63 6 11022 23.02
Блоги

Елена Коренева актриса

Зачем комментировать такую ерунду и расстраивать Лию? Лия не могла говорить о своей ненависти к победе наших хоккеистов на Олимпийских играх и ждать и желать, когда, наконец, их поймают на употреблении мельдония. Лия так не разговаривает и не мыслит…

5 604 6 306651 25.02
Kобщество, ахеджакова, спорт, сми, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 189 6 211468 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6734392
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3319100

Сегодня в эфире