Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении

Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт. Напомним, в ходе послания федеральному собранию Путин три четверти часа говорил о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире и делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны.

Весь мир пребывает в шоке от демонстрации Владимиром Путина новейшего вооружения, считает политик Владимир Рыжков. Видимо, Владимир Путин считает, что с электоральной точки зрения, демонстрация ракет принесет ему дополнительные голоса на президентских выборах, добавил Владимир Рыжков.

Заявление о вооружении в риторике Владимира Путина — это новая объединяющая идея для избирателей, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы внутренней политики московского центра Карнеги Андрей Колесников. Задержка со всякими программными выступлениями Путина была связана с тем, что не могли нащупать какую-то базовую идея и какой-то крючок для избирателя, добавил Андрей Колесников.