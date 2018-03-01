Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении
Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт. Напомним, в ходе послания федеральному собранию Путин три четверти часа говорил о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире и делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны.
Весь мир пребывает в шоке от демонстрации Владимиром Путина новейшего вооружения, считает политик Владимир Рыжков. Видимо, Владимир Путин считает, что с электоральной точки зрения, демонстрация ракет принесет ему дополнительные голоса на президентских выборах, добавил Владимир Рыжков.
Заявление о вооружении в риторике Владимира Путина — это новая объединяющая идея для избирателей, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы внутренней политики московского центра Карнеги Андрей Колесников. Задержка со всякими программными выступлениями Путина была связана с тем, что не могли нащупать какую-то базовую идея и какой-то крючок для избирателя, добавил Андрей Колесников.
Комментарии8
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cpy_on_pycckoe 01 марта 2018 | 22:06
Может теперь пиндосы с гейропейцами воспримут серьёзно угрозы плеши. А то всё как-то озабочивались, ети их через коромысло.
metvlag 01 марта 2018 | 22:13
сплагиатил Путин про низколетящую непредсказуемую ракуету.
Идея у СК украдена
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В Северной Корее создана новая секретная ракета. Американцы очень озабочены тем, что их средства ПВО оказались совершенно непригодными для её перехвата. Ракета имеет сверхнизкую траекторию полёта и абсолютную точность попадания, поскольку доставляется к цели непосредственно на велосипеде. Президент США пригрозил Северной Корее возмездием, если та в двухнедельный срок не уничтожит все имеющиеся на её вооружении велосипеды.
xoxlolox 01 марта 2018 | 22:08
Че вы там защитить можете клоуны пиндоские? Путин ща как включит двоим хакерам интернет ,будете потом бегать по своей омерике, искать где свет включается !))
metvlag 01 марта 2018 | 22:17
xoxlolox: Выпуск #1/2013
В.Кочемасов, Е.Строганова
Электронные компоненты иностранного производства. Ограничение экспорта в Россию
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Импортные компоненты составляют до 70% от всей электронной компонентной базы, используемой в производстве российского вооружения и оборудования для космоса. Иностранные производители предлагают широкий спектр компонентов и изделий с требуемыми характеристиками. Однако зарубежные производители (в первую очередь из США) вводят постоянные ограничения на поставку в Россию необходимых ЭРК, поэтому получать компоненты для авиакосмического или военного применения становится все более затруднительно.
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американцы как ща отдадут команду на все чипы на российских ракетах и они стартуют ... только, как сказал Путин, полетят по непредсказуемой территории.
evgollius7 01 марта 2018 | 22:14
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
askol2016 01 марта 2018 | 22:26
Такого блефа мир еще от России не видал! Переплюнул даже северокорейского Пузыря. А почему? Потому что получил "к одиннадцати туз". Галера идет ко дну и терять уже нечего.
salut__521 01 марта 2018 | 22:37
Путина снова используют как болвана в преферансе - мультики с ракетками из ролика МО 12-го года (см. с 6:40)
https://youtu.be/KUmOQlMRDRk
malinskii 01 марта 2018 | 23:00
мультики так себе......