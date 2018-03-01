В Москве полиция задержала активистов «Солидарности», которые охраняли заседание Красносельского совета мундепов

В Москве полиция задержала активистов движения «Солидарность» и волонтеров, которые помогали охранять заседание Красносельского совета муниципальных депутатов. Как рассказала «Эху Москвы» исполнительный директор «Солидарности» Надежда Митюшкина, несколько агрессивных граждан пытались прорваться на заседание совета. Они делают это уже не первый раз, так как им не нравится новый глава муниципального округа Илья Яшин. После того, как эти люди не смогли попасть на заседание, они вызвали полицейских и сообщили о драке у входа в здание. Всего задержаны шесть человек. Они находятся в отделе полиции по Красносельскому району. К ним выехал адвокат.