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Эксклюзив Эха 21:32, 01 марта 2018

В Москве полиция задержала активистов «Солидарности», которые охраняли заседание Красносельского совета мундепов

В Москве полиция задержала активистов движения «Солидарность» и волонтеров, которые помогали охранять заседание Красносельского совета муниципальных депутатов. Как рассказала «Эху Москвы» исполнительный директор «Солидарности» Надежда Митюшкина, несколько агрессивных граждан пытались прорваться на заседание совета. Они делают это уже не первый раз, так как им не нравится новый глава муниципального округа Илья Яшин. После того, как эти люди не смогли попасть на заседание, они вызвали полицейских и сообщили о драке у входа в здание. Всего задержаны шесть человек. Они находятся в отделе полиции по Красносельскому району. К ним выехал адвокат.

Комментарии

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captainobvious 01 марта 2018 | 21:40

Яшин формирует свои боевые дружины? ))
воинствующий аутизм в действии...

snips 01 марта 2018 | 21:46

captainobvious: олигофрен пригожин кий тебе что ли наваляли яшина ополченцы ?

prutkov100 01 марта 2018 | 21:50

Представляете , что эти уроды начнут вытворять после 18 марта ?
Мы живем пока спокойно ровно до окончания ЧМ по футболу , после этого кто не успеет свалить из страны жестоко пожалеет об этом . Делайте для себя выводы до 18 марта .

nikitin43 01 марта 2018 | 22:03

prutkov100: вступайте в ряды фашистов путена .

prutkov100 01 марта 2018 | 22:07

nikitin43: Ты уже вступил ?

vasilevich58 01 марта 2018 | 22:32

То есть задерживают тех, кто защищает от бандитов?
Я уже давно ощущаю себя в России, как в страшном сне.

zapadnay 01 марта 2018 | 22:25

captainobvious:
Вместо того, чтобы задержать хулиганов, которые мешают избранному Совету нормально работать, задерживают помошников депутатов. Ну как это так?

koshkairina 01 марта 2018 | 21:41

Ну естественно: не агрессивных граждан же задерживать, которые на депутатов напасть пытались! Это ж свои, классово близкие, можно сказать, специально присланные(((

evgollius7 01 марта 2018 | 21:43

Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.

Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус .

evgollius7 01 марта 2018 | 21:46

Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ?

evgollius7 01 марта 2018 | 21:49

Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны»

evgollius7 01 марта 2018 | 21:51

Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?

trans 01 марта 2018 | 21:54

" несколько агрессивных граждан пытались прорваться на заседание совета. Они делают это уже не первый раз, так как им не нравится новый глава муниципального округа Илья Яшин."
__________________
И все им сходит с рук т.к. Яшин не угоден власти. Нетрудно догадаться кто этих титушек крышует, не зря же полиция их не трогает. Мрази путинские.

max3446 01 марта 2018 | 21:59

Вот так весь народ ненавидит Яшина. Пошел он вон из депутатства, вместе со своими боевиками от Яблока

freedom55 01 марта 2018 | 22:43

max3446: Аптека за углом. Где Яшин, а где Яблоко?

flyingduchman 01 марта 2018 | 23:07

max3446: За "весь народ" - то полегче...! Яшина разве оленевод муниципальным депутатом назначил? Думай, что пишешь. и читай коммент ниже.

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