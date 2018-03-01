Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Леонида Слуцкого

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Она была одной из трех журналисток, которые ранее анонимно сообщали о домогательствах депутата. Дарья Жук добавила, что отправила официальное письмо на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.

Ранее комиссия Госдумы по этике отказалась проверять поведение депутата Слуцкого. Как заявил глава Комиссии Отари Аршба, пока не поступило ни одного официального заявления, а анонимные заявления не разбираются и не обсуждаются.