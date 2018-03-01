Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Леонида Слуцкого
Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Она была одной из трех журналисток, которые ранее анонимно сообщали о домогательствах депутата. Дарья Жук добавила, что отправила официальное письмо на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.
Ранее комиссия Госдумы по этике отказалась проверять поведение депутата Слуцкого. Как заявил глава Комиссии Отари Аршба, пока не поступило ни одного официального заявления, а анонимные заявления не разбираются и не обсуждаются.
Комментарии16
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xoxlolox 01 марта 2018 | 21:34
О, еще одна журнашлюшка нарисовалась!)
moderator_super 01 марта 2018 | 21:41
xoxlolox:
Дарья Жук дала согласие на предложение руки и сердца Котрикадзе ! Счастья молодым !
golodomor__ce__hohlokost 01 марта 2018 | 22:04
В мире животных: Настя Рыбка и Дарья Жук. Просто шлюха и журнашлюха.
caesar_prost 01 марта 2018 | 22:24
moderator_super:
Чурешка, почему ты заперлась в кабинете Слуцкого....?
Он на тебе не женится................)
hanghin2 01 марта 2018 | 21:36
на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.
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не дума а кишлак, мужик это или баба?
sasass 01 марта 2018 | 21:44
Своего не сдадут - они все там такие , в том числе депутаты женского пола ...
serhio_25__ 01 марта 2018 | 21:51
sasass: Кого своего? Чего это бабаца молчала 4 года и тут вдруг вспомнила, что ее же страшно домагались, в ресторан приглашали. Какое страшное домогательство!!
spec71205 01 марта 2018 | 21:51
...меня сегодня тармазнула немецкая полиция ...я сказал что это не я ! Они поржали и отпустили ! -и я поехал ДАЛЬШЕ!
fikus74 01 марта 2018 | 21:54
ворон-ворону глаз не выклюет.
evgollius7 01 марта 2018 | 21:55
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
golodomor__ce__hohlokost 01 марта 2018 | 22:10
evgollius7:" Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями? "-------------- Журналистом может быть хоть педофил, хоть зоофил. Даже ты можешь. А влиять на общественное мнение эти продажные людишки не могут.
estamp 01 марта 2018 | 22:02
Даша, а чё раньше молчала?
vlastimil_popogrebski 01 марта 2018 | 22:02
Слуцкому вручить переходящее звание Боевого Петуха Единой России. Всех либеральных куриц оттоптал!
wuwer 01 марта 2018 | 22:17
vlastimil_popogrebski: Так он из Едра? А чё в ЛДПР ошивается? Замаскировался в филиале?
spitac 01 марта 2018 | 22:29
Глава комиссии Госдумы не знает что такое "анонимные заявления"? Это - финиш!
vik669 01 марта 2018 | 23:04
У них там на "Дожде" что ли массовое "бешенство матки" !