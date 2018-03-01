Z Архив новостей новости
5 16 6 2135
21:32, 01 марта 2018

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Леонида Слуцкого

Продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Она была одной из трех журналисток, которые ранее анонимно сообщали о домогательствах депутата. Дарья Жук добавила, что отправила официальное письмо на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.

Ранее комиссия Госдумы по этике отказалась проверять поведение депутата Слуцкого. Как заявил глава Комиссии Отари Аршба, пока не поступило ни одного официального заявления, а анонимные заявления не разбираются и не обсуждаются.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

xoxlolox 01 марта 2018 | 21:34

О, еще одна журнашлюшка нарисовалась!)

moderator_super 01 марта 2018 | 21:41

xoxlolox:

Дарья Жук дала согласие на предложение руки и сердца Котрикадзе ! Счастья молодым !

golodomor__ce__hohlokost 01 марта 2018 | 22:04

В мире животных: Настя Рыбка и Дарья Жук. Просто шлюха и журнашлюха.

caesar_prost 01 марта 2018 | 22:24

moderator_super:
Чурешка, почему ты заперлась в кабинете Слуцкого....?
Он на тебе не женится................)

hanghin2 01 марта 2018 | 21:36

на имя главы думской комиссии по этике Отари Аршбы.
-----------
не дума а кишлак, мужик это или баба?

sasass 01 марта 2018 | 21:44

Своего не сдадут - они все там такие , в том числе депутаты женского пола ...

serhio_25__ 01 марта 2018 | 21:51

sasass: Кого своего? Чего это бабаца молчала 4 года и тут вдруг вспомнила, что ее же страшно домагались, в ресторан приглашали. Какое страшное домогательство!!

spec71205 01 марта 2018 | 21:51

...меня сегодня тармазнула немецкая полиция ...я сказал что это не я ! Они поржали и отпустили ! -и я поехал ДАЛЬШЕ!

fikus74 01 марта 2018 | 21:54

ворон-ворону глаз не выклюет.

evgollius7 01 марта 2018 | 21:55

Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.

Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?

golodomor__ce__hohlokost 01 марта 2018 | 22:10

evgollius7:" Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями? "-------------- Журналистом может быть хоть педофил, хоть зоофил. Даже ты можешь. А влиять на общественное мнение эти продажные людишки не могут.

estamp 01 марта 2018 | 22:02

Даша, а чё раньше молчала?

vlastimil_popogrebski 01 марта 2018 | 22:02

Слуцкому вручить переходящее звание Боевого Петуха Единой России. Всех либеральных куриц оттоптал!

wuwer 01 марта 2018 | 22:17

vlastimil_popogrebski: Так он из Едра? А чё в ЛДПР ошивается? Замаскировался в филиале?

spitac 01 марта 2018 | 22:29

Глава комиссии Госдумы не знает что такое "анонимные заявления"? Это - финиш!

vik669 01 марта 2018 | 23:04

У них там на "Дожде" что ли массовое "бешенство матки" !

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 312 6 5154 00:00
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 5933 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 23 февраля Поздравить…

5 338 6 6654 23.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 263 6 6506 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Новости

Президент Путин лично координировал создание новых военных разработок Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин…

5 115 6 5534
Новости

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о принципиально новых видах вооружения Эти новейшие системы нужны нашей стране, чтобы добиться переговоров с другими государствами, — сказал Владимир Путин…

5 191 6 10173
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 91 6 5120 27.02
Новости

Путин во время своего послания Федеральному собранию значительную часть времени уделил новым видам вооружения В частности, было рассказано про новые ракеты, которые, по словам Путина, не имеют аналогов в мире…

5 103 6 5865
Новости

Путин во время оглашения послания Федеральному собранию значительную часть выступления уделил новым видам вооружения В частности, было рассказано про новые ракеты, которые, по словам Путина, не имеют аналогов в мире…

5 191 6 11079
Новости

Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт…

5 125 6 8276
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 350 6 24787 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Новости

Путин в послании к Федеральному собранию рассказал о принципиально новых видах вооружения Эти новейшие системы нужны нашей стране, чтобы добиться переговоров с другими государствами, — сказал Путин…

5 123 6 9469
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 142 6 11003 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Новости

Мать Олега Дерипаски, как оказалось, владеет миллиардными активами На 79-летнюю женщину оформлены офшоры, фирмы, яхты и особняки…

5 75 6 6388
Блоги

Ксения Собчак политик

Мы не дадим его забыть Давайте помнить о Немцове, о его убеждениях всегда, не только в этот день. Давайте вместе противостоять насилию, коррупции, авторитаризму…

5 185 6 16400 25.02
Kполитика, митинги, немцов, общество, мнения
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 202 6 17970 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул студию во время дебатов на «Первом канале» Перед уходом он сказал. что происходящее напоминает ему базар и крики с места…

5 40 6 45337
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Зачем бесплатно, если можно освоить, распилить, съединороссить, сротенбергить, стимченкевить, счемезовить, сминоборонить и так далее. И вот на божий свет рождается наш криптографически защищенный кирпич…

5 195 6 180520 24.02
#слушать 48:19 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление россиян на нынешней Зимней Олимпиаде?
5 63 6 11022 23.02
Блоги

Елена Коренева актриса

Зачем комментировать такую ерунду и расстраивать Лию? Лия не могла говорить о своей ненависти к победе наших хоккеистов на Олимпийских играх и ждать и желать, когда, наконец, их поймают на употреблении мельдония. Лия так не разговаривает и не мыслит…

5 604 6 306651 25.02
Kобщество, ахеджакова, спорт, сми, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Чёрная луна Путина Чёрная луна Путина «Тот же Михалков позабудет и державность, и Русь, и преданность власти…»

5 189 6 211468 23.02
Kсеребряков, культура, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6734392
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3319100

Сегодня в эфире