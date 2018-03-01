Партия Яблоко считает незаконной агитацией выступление Путина с посланием федеральному собранию
Об этом заявил зампред партии Николай Рыбаков. Он добавил, что Яблоко будет обратится в Центризбирком с требованием предоставить остальным кандидатом такую же возможность, чтобы представить свою программу. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что послание президента не нарушает законодательство о выборах. По ее словам, процедура абсолютно законна. Отвечая на вопрос журналистов, были ли признаки агитации в выступлении президента, Памфилова ответила: «Я не услышала».
Комментарии18
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cpy_on_pycckoe 01 марта 2018 | 21:37
Слава Путину - могильщику России!
metalag 01 марта 2018 | 21:40
cpy_on_pycckoe: Я рад, что Явлинский не стал могильщиком России.
А ведь мог...:))))))
s_talker002 01 марта 2018 | 21:54
metalag:
В целом Явлинский работает хорошо, в духе Жириновского: чем глупее выглядишь тем безопасней. Не рвется победить на выборах, наверно ему пообещали что то.
pusto1 01 марта 2018 | 22:06
это не что иное, как агитация "дури"
captainobvious 01 марта 2018 | 21:38
Так выглядит бессильная мелочная злоба (С)
metalag 01 марта 2018 | 21:52
captainobvious: А что еще может Явлинский: у него ни ума, ни фантазии.
Так и остался в понятиях 90 годов....
spitac 01 марта 2018 | 21:58
metalag: "А что еще может Явлинский: у него ни ума, ни фантазии. "
Действительно. Я слышал его программу, так он хочет прекратить войны. Куда же это годится?
nikchimzwet886 01 марта 2018 | 21:51
Подавайте в Верховный суд на Путина В.В. как К.А.Собчак.
evgollius7 01 марта 2018 | 21:53
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?
nikitin43 01 марта 2018 | 22:01
evgollius7:ты уже сдал биоматериалы путену ?
alis_kirs 01 марта 2018 | 22:04
===Партия Яблоко считает незаконной агитацией выступление Путина с посланием федеральному собранию.===
"А Баба Яга против!" (с)
Моё поколение поймёт... :-)))
proetcontra 01 марта 2018 | 22:10
Ничего из себя не представляет это так называемое обращение к федеральному собранию. Очередная страшилка и смоделированные угрозы. Неужели еще хоть кто-то верит, что на нас собираются напасть? Пока мы выступаем в роли обезьяны с гранатой как и КНДР. Также прозвучали очередные пустые обещания и все это скучно, уныло и бездарно.
spitac 01 марта 2018 | 22:45
proetcontra: " Неужели еще хоть кто-то верит, что на нас собираются напасть? "
Зато мы видим, что бюджет страны растрачивается на дорогостоящие "игрушки" для политиков тогда как недофинансируются развивающие отрасли. В загоне медицина, образование, социальное обеспечение. Те же турбины и генераторы для Крыма обманом тянем немецкие. Сами сделать не в состоянии ничего кроме оружия?
Во всей этой компании не за кого голосовать кроме Явлинского.
caesar_prost 01 марта 2018 | 22:20
Яблоко то может и будет обратится в Центризбирком, да вот хто ево послушает, седовласого боксера....
znajka 01 марта 2018 | 22:22
Хотелось бы чтобы партия яблоко предприняла решительные, радикальные действия по этому поводу. Есть вариант: добавить всем кандидатам в президенты, кроме Путина, по пять лишних минут на дебатах. Зеркальная мера.
dchd49 01 марта 2018 | 22:24
Признаков агитации в выступлении президента Памфилова не услышала... Интересно,а что же она услышала?
kaplan911 01 марта 2018 | 22:33
Не, сидит на должности, вякает из каждого утюга.......18 лет.
Какого рожна ?
Пластинку нужно поменять.
drgonish 01 марта 2018 | 22:37
[Партия Яблоко считает незаконной агитацией выступление Путина с посланием федеральному собранию]
Вообще-то, Путин - действующий президент РФ. Не стоит бросаться на стену и грызть кирпич всякий раз, когда он появляется в СМИ.