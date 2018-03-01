===Партия Яблоко считает незаконной агитацией выступление Путина с посланием федеральному собранию.===

Об этом заявил зампред партии Николай Рыбаков. Он добавил, что Яблоко будет обратится в Центризбирком с требованием предоставить остальным кандидатом такую же возможность, чтобы представить свою программу. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что послание президента не нарушает законодательство о выборах. По ее словам, процедура абсолютно законна. Отвечая на вопрос журналистов, были ли признаки агитации в выступлении президента, Памфилова ответила: «Я не услышала».