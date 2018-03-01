В научном сообществе усомнились в заявлении президента о разработке новой ракеты с ядерной установкой
Как заявил изданию Инсайдер руководитель Института космической политики Иван Моисеев, крылатые ракеты с ядерными энергетическими установками не могут существовать в природе. Нельзя на крылатую ракету ставить ядерный двигатель, и нет таких двигателей, — отметил ученый. Он добавил, что в разработке есть один подобный двигатель, но он космический, никаких испытаний в 2017 году проводиться не могло. Хорошо, если в 2027 году испытают подобные установки.
Немецкий эксперт в области ракетной техники Роберт Шмукер считает заявления Путина о новых ракетах совершенно неправдоподобными. Об этом сообщает Дойче Велле. «Не могу себе представить, что россияне могут создать маленький летающий термоядерный реактор», — заявил эксперт. По его мнению, в обозримом будущем Россия не в состоянии разработать ядерно-энергетическую крылатую ракету. Роберт Шмукер – профессор авиационной и космической техники в техническом университете Мюнхена.
Комментарии169
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vvbetin 01 марта 2018 | 22:19
не могут оправится от шока что пиндосы их не в состоянии защитить .. подумайте стоит ли в германии размещать американские ядерные ракеты
remote456 01 марта 2018 | 22:25
vvbetin: Летающая сарделька с пропеллером "а-ля Карлсон-который-живет-на-крыше" (вместо реактивной тяги на твердом или жидком топливе, полагающейся любой, без исключения ракете) - прекрасное кулинарное дополнение к длинной лапше, навешанной на уши российскому быдло-электорату в 18-й раз нестареющим стерхомачо.
Кушайте и не подавитесь, не то пиндосам воевать не с кем будет.
metvlag 01 марта 2018 | 22:30
vvbetin:
Весь мир угорает от смеха от полного идиотизма заявлений в докладе Путина. Надо же было так его подставить.
----------------------
Ученый также прокомментировал презентацию Путиным новой ракеты с "непредсказуемой траекторией полета". "У любой ракеты непредсказуемая траектория. Подали команду - ракета изменила курс. Если ракета летит без двигателя, тогда ее траектория предсказуема, если она с двигателем, то ее траектория зависит от того, кто дает команды, то есть, можно сказать, непредсказуемая", - объяснил Моисеев.
Выступая 1 марта в выставочном зале "Манеж", президент РФ, в частности, заявил о том, что Россия не только не ограничилась созданием новых межконтинентальных баллистических ракет, но и начала разработку оружия, вообще не использующего баллистическую траекторию полета.
После демонстрации кадров полета межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" Путин сообщил: "Мы этим не ограничились". "Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которое вообще не использует баллистические траектории полета при движении к цели", - сказал президент РФ. "А значит, системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны", - заявил Путин.
---------------------------------------------
А теперь старый анекдот. С него доклад Путину срисовали
В Северной Корее создана новая секретная ракета. Американцы очень озабочены тем, что их средства ПВО оказались совершенно непригодными для её перехвата. Ракета имеет сверхнизкую траекторию полёта и абсолютную точность попадания, поскольку доставляется к цели непосредственно на велосипеде. Президент США пригрозил Северной Корее возмездием, если та в двухнедельный срок не уничтожит все имеющиеся на её вооружении велосипеды.
fmsf Герман Лукашин 01 марта 2018 | 22:22
Путинский блеф чистой воды только смешит грамотных специалистов.
Кто ему такую свинью подложил?
Не считая прочего, только представьте себе габариты такого реактора, массу рабочего тела двигателя!
Наконец, все такие ракеты представляют собой боевые радиоактивные вещества. Как будет утилизирована такая ракета после боевого применения?
Апофеоз непрофессионализма.
varangian2011 01 марта 2018 | 22:27
fmsf: Выступление Путена правильно было закончить хитом Ярослава Евдокимова - "ФАНТАЗЕР". )
dicklyu 01 марта 2018 | 22:23
*
Ракета с ядерным двигателем... Б*я...
Мы сейчас пресс-форму на ТПА изготовить НЕ можем - полистирол лить.
Плиты фрезеровать некому. Последний фрезеровщик сбежал - в дворники подался.
Зарплату ему НЕ платили несколько лет толком. Денег нет. Спроса нет.
Промышленность в этой стране совсем исчезла. Какие ещё ядерные двигатели ?
*
vargor 01 марта 2018 | 22:23
Сразу поверят, когда на голову им свалятся, если что.
aristarh1970 01 марта 2018 | 22:23
Интересно б узнать, что это за "Институт кокосмической политики".
Сколько сотрудников, кто и на сколько финансирует, когда созда, где размещается?..
А, велик шанс, что этот "Институт" - комната в бизнес-ценре, с Иваном Моисеевым и его секретаршей (не подумайте плохого), между бутиком со шмотками и лавкой с мороженым...
shmuel63 01 марта 2018 | 22:35
aristarh1970: " Институт космической политики (ИКП) создан в мае 1993 г. Российским космическим агентством, Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федерации и Экспертной фирмой «ЮрЭк» при поддержке Комиссии по транспорту, связи, информатике и космосу Верховного Совета РФ в качестве независимой и некоммерческой исследовательской организаии." - Википедия
sab171 01 марта 2018 | 22:26
кто-то капитальную утку незаменимому подложил а этот будь здоров врать под аплодисменты, как будь-то с вертолетами в смартфоне не облажался.
kaplan911 01 марта 2018 | 22:28
\\ Немецкий эксперт назвал заявления Путина о новых ракетах "химерой"
Президент РФ сообщил о создании в России ядерно-энергетической крылатой ракеты и гиперзвуковой установки.
Немецкий эксперт в области ракетной техники считает заявления Путина неправдоподобными. \\
Другими словами..... он врёт.
bekipp 01 марта 2018 | 22:31
Ну неужели нам опять соврали? Прямо не верится. Сколько ж можно?
aristarh1970 01 марта 2018 | 22:32
Ага, предчувствия меня не обманули: на вэб-страничке "Института космической политики" нет ни юридического адреса, ни телефонов. Зато есть перечень из четырех сотрудников, влючая "Личного Помошника Директора", симпатичную девушку Алису...
В списке "выполненных работ" - откровенная халтура, предназначенная для прикрытия траты денег перед налоговохй.
ruthenocene 01 марта 2018 | 22:33
"...руководитель Института космической политики..."
Практически Королёв...
Что меня поражает: наука в России в полной заднице, РАН влачит жалкое существование, но при этом имеется чёртова уйма всяких -разных "Институтов Межгалактических Исследований". Где вся эта шобла бабки берёт?!.
jamba 01 марта 2018 | 22:38
Главное понты, и то, что мы страшны своей неадекватностью;)))
slavac 01 марта 2018 | 22:38
вот он где, кокаин ))
janychar 01 марта 2018 | 22:40
Нашли что обсуждать. Х***ло, оно и в Африке х***ло. Тем более в России.
aristarh1970 01 марта 2018 | 23:31
Щас погуглил тему и получается, что этот Моисеев - либо врет, либо не знает, что подобные проэкты крылатой ракеты на ядерном двигателе БЫЛИ:
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Pluto