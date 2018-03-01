Татьяна Лысова с сегодняшнего дня стала заместителем главного редактора агентства Интерфакс
Татьяна Лысова, больше десяти лет занимавшая пост главного редактора газеты «Ведомости», с сегодняшнего дня стала заместителем главного редактора агентства Интерфакс. Она возглавит службу политической информации. Как сообщает агентство, задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ Интерфакс, повышение профессионального мастерства и качества работы журналистов. Татьяна Лысова сказала, что видела работу Интерфакса как подписчик и всегда его считала ценным источником информации.
Комментарии7
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messija 01 марта 2018 | 21:07
Следующая будет по фамилии БЕЗМАЗГОТОВАЯ
com30 01 марта 2018 | 21:44
messija:
//БЕЗМАЗГОТОВАЯ//
Совсем нет, во времена Брежнева, его фамилия стала очень популярна, кто имел такую же фамилию, практически имел невидимые орден и генеральские погоны.
Ну а если уже фамилию не сложилось, то вход шли знаменитые брежневские брови, все начальники запускали себе такие же.))
Если эта начальница Лысова, значит должны пойти вход фамилии типа Карликов, Скрепоносцев или Нацлидеров, притом все должны будут отработать соответствующую борцовскую походку.
И в едином порыве дружно с такой походкой нога в ногу ходить по кремлевским коридорам. Возможно даже под песню Грибов - Тает лед.
Анекдот, старый:
Встречаются два друга, один другого спрашивает -
А чего это ты стал ходить как то в вразвалочку, болтая то влево то в право, ты что болен?
Нет, я борец, все борцы так ходят!
О, а если я (мягко говоря) женский угодник, то должен ходить раскачивая тазом в фрикциях в перед назад?
evgollius7 01 марта 2018 | 21:12
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус
evgollius7 01 марта 2018 | 21:21
Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ?
com30 01 марта 2018 | 21:28
//Татьяна Лысова//
И и и и и?
Может для журналистской среды это о чем то говорит, для публики -0
Если уже написали новость, хотя бы про нее что то сказали, типа взгляды на жизни, власть и в каких скандалах замешана...
А так ни о чем.
На 99 км ж/д №51 участка 2 смены сменили Сидорова на Иванову.
evgollius7 01 марта 2018 | 21:30
Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны»
evgollius7 01 марта 2018 | 21:39
Если прочитать в интернете биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?