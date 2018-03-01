Татьяна Лысова с сегодняшнего дня стала заместителем главного редактора агентства Интерфакс

Татьяна Лысова, больше десяти лет занимавшая пост главного редактора газеты «Ведомости», с сегодняшнего дня стала заместителем главного редактора агентства Интерфакс. Она возглавит службу политической информации. Как сообщает агентство, задачей Лысовой будет развитие конкурентных преимуществ Интерфакс, повышение профессионального мастерства и качества работы журналистов. Татьяна Лысова сказала, что видела работу Интерфакса как подписчик и всегда его считала ценным источником информации.