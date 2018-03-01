Выговор объявлен сотруднику минкультуры, который прислал в СПЧ ссылку на пиратскую копию ленты «Смерть Сталина»
Строгий выговор объявлен сотруднику министерства культуры, который прислал в СПЧ ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» в социальной сети «Одноклассники». Об этом ТАСС сообщил замминистра культуры Сергей Обрывалин. Он добавил, что сотрудник допустил халатность. Напомним, СПЧ попросил министерство предоставить копию фильма для изучения членами совета и межведомственной рабочей группы. Минкульт отозвал прокатное удостоверения у фильма «Смерть Сталина» за два дня до премьеры в России.
Комментарии7
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klegg 01 марта 2018 | 21:04
странно, что птн о невидимом ковре-самолете, несущем ядерную боеголовку не расскахзал. Видимо, пока не время.
evgollius7 01 марта 2018 | 21:15
Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.
Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус .
klukvik 01 марта 2018 | 21:23
закрыть ОК как рассадник госдеповской пропаганды! (шучу))
evgollius7 01 марта 2018 | 21:24
Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ?
sasass 01 марта 2018 | 21:32
Минкульт тоже оказывается пиратствует....
evgollius7 01 марта 2018 | 21:34
Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны»
evgollius7 01 марта 2018 | 21:41
Если прочитать в интернете биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?