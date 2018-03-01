Выговор объявлен сотруднику минкультуры, который прислал в СПЧ ссылку на пиратскую копию ленты «Смерть Сталина»

Строгий выговор объявлен сотруднику министерства культуры, который прислал в СПЧ ссылку на пиратскую копию фильма «Смерть Сталина» в социальной сети «Одноклассники». Об этом ТАСС сообщил замминистра культуры Сергей Обрывалин. Он добавил, что сотрудник допустил халатность. Напомним, СПЧ попросил министерство предоставить копию фильма для изучения членами совета и межведомственной рабочей группы. Минкульт отозвал прокатное удостоверения у фильма «Смерть Сталина» за два дня до премьеры в России.