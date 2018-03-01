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21:00, 01 марта 2018

Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении

Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт.

Весь мир пребывает в шоке от демонстрации Владимиром Путина новейшего вооружения, считает политик Владимир Рыжков. Видимо, Владимир Путин считает, что с электоральной точки зрения, демонстрация ракет принесет ему дополнительные голоса на президентских выборах, добавил Владимир Рыжков.

Напомним, в ходе послания федеральному собранию Путин три четверти часа говорил о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире и делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны.

Новое оружие России, о котором рассказал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, делает ПРО США «дырявой». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Новейшие разработки вооружения не потребовали дополнительных средств из бюджета, добавил Шойгу.

Комментарии

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evgollius7 01 марта 2018 | 21:26

Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ?

idshoohov 01 марта 2018 | 21:34

Снова гонка вооружений? Ведь мы это уже проходили. Чем это кончилось можно узнать у Горбачёва. Жаль Рейгана уже нет.

max3446 01 марта 2018 | 21:27

Чем пендостан может ответить? Томагавками? Но они дай бог 1 из 3 взлетает, самолет 5 поколения? Все признают что это просто дорогостоящая рухлядь, не приспособленная летать. Новый корабль в виде утюга? Оказалось что для воды он не приспособлен. И все в том же духе. Отсюда и истеричный ответ на заявление Путина про наше супероружие.
Да что далеко ходить, США в Ираке город пол года брали, и в итоге смогли это сделать стерев его с лица земли вместе с мирными жителями. И в Россия, которая за пару недель Аллепо взяла, обороной которой занимался ИГИЛ вместе с американскими инструкторами

volandvovan 01 марта 2018 | 22:21

max3446: Чо опять победили -салапед)))

alis_kirs 01 марта 2018 | 21:27

===Пентагон готов защищать свою страну...===
Закупки подгузников для пиндосмовских военных увеличины в десятки раз. Цены на гробы населению будут неуклонно снижаться. Под будущие кладбища будут переоборудаваны тысячи свалок на территории Пиндостана...

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ramun 01 марта 2018 | 21:31

Когда то господин Рональд Рейган оставил СССР в одних трусах,красного цвета и в обнимку со своей атомной бомбой.А история все кругами,да кругами.
Удачи вам,россияне,в гонке вооружений.

alis_kirs 01 марта 2018 | 21:41

ramun: ===Когда то господин Рональд Рейган оставил СССР в одних трусах...===
Звиздите, глупашный Вы наш. СССР в одних трусах не смог оставить никто и никогда из внешних врагов! Увы. Внутри СССР созрело очень много падали. Той падали, что захотела стать господинами Земли Русской. И эта падаль этими господинами стала. Правда, потом вынуждена была бежать из России, бросив всё! В том числе и своих холуёв, что сейчас стали "оПОПАзиционерами". А некоторая сволота, как Ходорковский, отправилась в лагеря.
Так было, есть и будет дальше. Мы русские. С нами Бог!

nitinol 01 марта 2018 | 22:04

alis_kirs 21:41:
///...Так было, есть и будет дальше. Мы русские. С нами Бог!///

А вам это ничего не напоминает? Напомню: "Gott mit uns" такие слова были выдавлены на пряжках ремней фашистких солдат. Напомнить вам, чем это закончилось?

alis_kirs 01 марта 2018 | 22:15

nitinol: ==="Gott mit uns" такие слова были выдавлены на пряжках ремней фашистких солдат.===
Тю! Вы, наш необразованный, не знаете, что фразу "Мы русские. С нами Бог." сказал Суворов Александр Васильевич? А до него тоже самое говорил Владимир Мономах? Тогда ни о каких "фашистах" и "слыхать-неслыховали"!

volandvovan 01 марта 2018 | 22:23

alis_kirs: Это с тобой что ли Бог то-утырок сопливый ))) молоко на оттопыренных губах оботри

leon69 01 марта 2018 | 22:43

volandvovan: что, очканули ваши хозяева! Они да Ына боятся....не одна мондавошка не приблизилась к Корее!
Ваши убицы коренного населения америки могут только ..балом щелкать, а по мордасям боятся получить! Только не надо приводить в пример Вагнера, в рукопашную он не дрались...а то бы бежали через океан...штопаные изделия №2!!!

evgollius7 01 марта 2018 | 21:32

Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны»

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klukvik 01 марта 2018 | 21:36

Роботов на квадроциклах видели - поугорали.
Сейчас новая мулька - ракета на ядерной тяге - летает вечно и от всех уворачивается.

evgollius7 01 марта 2018 | 21:37

Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?

beautyqueen 01 марта 2018 | 21:41

Ребята, обязательно посмотрите! Вот оно, новейшее вооружение, которое демонстрировал Путин. Ролик висит с 2012 года!
https://youtu.be/KUmOQlMRDRk

alexmytsyk 01 марта 2018 | 23:34

beautyqueen: Это видео о Сатане. А сейчас у нас более мощное и неуязвимое.﻿Этот ролик турки взяли отсюда, который выложен ранее, в 2011 году и показывали по первому каналу, я сам этот ролик видел и помню про разделяющиеся боеголовки. https://youtu.be/Rnw6mIhefQI?t=5﻿

samkos 01 марта 2018 | 21:56

путин (в унисон с корейским толстопузиком): "не полюбите нас, пустим новую ракету !"

arkady1956 01 марта 2018 | 22:06

Ракеты...атомные бомбы...и оружие,оружие....но вот когда похвастаться нечем,показывают бомбу..Интересно это мы у Сев.Кореи научились или они у нас...нищий народ с голой жопой и атомной бомбой под мышкой.Ну Путину и его прихлебателям это понятно,им без бомбы ни как нельзя,зря страну 20 лет грабили? А простому люду на хрена атомные бомбы...им работа нужна,жильё,хорошие дороги,качественная и не дорогая(про бесплатную можно уже забыть)медицина,зарплата которая гораздо больше мифического прожиточного минимума...
Но который год нам рассказывает царь батюшка...что и как нужно сделать,усилить,укрепить....а до этого за 20 лет у власти этого как?нельзя было сделать?
Если бы при каждом слове не правды у оратора подростал нос,то в конце это уже был бы слон...
Итог вырисовывается такой...народ вы ждите и надейтесь на лучшее...а мы там на верху,поднатужимся и будет вам счастье,вот те крест,без базара....Ну а если что не так без обид,еще много президентских сроков в переди,надейся и жди..

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