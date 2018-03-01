Министерство обороны США не удивлено заявлением президента Путина о новом ракетном вооружении

Пентагон готов защищать свою страну, — заявила официальный представитель военного ведомства Дана Уайт.

Весь мир пребывает в шоке от демонстрации Владимиром Путина новейшего вооружения, считает политик Владимир Рыжков. Видимо, Владимир Путин считает, что с электоральной точки зрения, демонстрация ракет принесет ему дополнительные голоса на президентских выборах, добавил Владимир Рыжков.

Напомним, в ходе послания федеральному собранию Путин три четверти часа говорил о новом стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире и делает бессмысленным развитие американских систем противоракетной обороны.

Новое оружие России, о котором рассказал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, делает ПРО США «дырявой». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Новейшие разработки вооружения не потребовали дополнительных средств из бюджета, добавил Шойгу.