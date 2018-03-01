Мосгорсуд в пятницу приступит к пересмотру дела против одного из лидеров российских националистов Александра Белова (Поткина). В апреле прошлого года Мосгорсуд смягчил А.Белову приговор, сократив срок с 7,5 лет в колонии до 3,5. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвоката А.Белова Иван Миронов, на предстоящем заседании суд может увеличить срок его подзащитному.

«Я думаю, речь будет идти об увеличении приговора завтра», — сказал он.

По словам И.Миронова, пересмотр дела является «политическим заказом».

«Задача всеми правдами и неправдами и дальше продолжать держать Александра Белова в заключении и не дать ему возможности выйти в ближайшее время на волю», — добавил он.

Как сообщил И.Миронов, в настоящий момент А.Белов содержится в СИЗО «Кремлевский централ» и будет присутствовать на процессе.

Адвокат также напомнил, что Мосгорсуд отправил дело по статье 174 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) на новое расследование в следственный орган. Однако поскольку решение было отменено президиумом Мосгорсуда, должно быть отменено и решение о возврате уголовного дела, пояснил И.Миронов.

«Посмотрим, как они будут выходить из этой ситуации», — добавил адвокат.

В августе 2016 года Мещанский суд Москвы признал Александра Поткина виновным в легализации похищенных у БТА-банка денежных средств, в создании экстремистского сообщества, а также в разжигании межнациональной розни и публичных призывах к экстремистской деятельности за высказывания на видео проекта «Срок». В апреле 2017 года Мосгорсуд отменил приговор за легализацию имущества и объединил эпизоды по «экстремистским» статьям в один, снизив наказание до 3,5 лет лишения свободы. В январе этого года президиум Мосгорсуда вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию для исправления нарушений.