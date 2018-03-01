В Москве на Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход
Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. Огнем охвачено около 100 квадратных метров, горят три палубы. Рядом пришвартован еще один корабль, на котором могут находиться люди. На место происшествия направлен спасательный корабль, — сообщили в МЧС.
Комментарии7
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vor__mbh 01 марта 2018 | 20:40
ПОРНАС гуляет - касьянов ЗАЖИГАЕТ !!!
putinnavsegda 01 марта 2018 | 20:51
vor__mbh: Димон скрестил "лёд им пламень".
pyfrjvsqfldjrfn 01 марта 2018 | 21:03
//На место происшествия направлен спасательный корабль//
Ледокол В.И. Ленин.
piter_ug 01 марта 2018 | 20:45
Горит со стыда после послания.
Или осколок попал от ракет из Манежа.
opponent70 01 марта 2018 | 21:05
piter_ug: Наверняка страховка заканчивается!!! Не первый и не последний случай.
sproter 01 марта 2018 | 21:06
Нагатинский затон при зимнем отстое судов - около бермудского треугольника. Тонут и горят ежегодно, причину пресечь не могут.
opponent70 01 марта 2018 | 21:42
sproter: Не страховать от пожара, и гореть будут на порядок меньше!