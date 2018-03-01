В Москве на Нагатинской набережной горит прогулочный теплоход

Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. Огнем охвачено около 100 квадратных метров, горят три палубы. Рядом пришвартован еще один корабль, на котором могут находиться люди. На место происшествия направлен спасательный корабль, — сообщили в МЧС.