Источник объяснил, почему данные о весе чемоданов с кокаином, найденных в российском посольстве в Аргентине, разнятся

Источник, близкий к следствию, объяснил, почему появились разные данные о весе чемоданов с кокаином, найденных в российском посольстве в Аргентине. МИД, заявляя о весе в 389 килограммов, считал и вес двенадцати чемоданов. ФСБ, заявляя о 362-х килограммах кокаина, имел в виду чистый вес наркотика, — отмечает источник.

Три фигуранта уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию в начале недели были задержаны на базе МИД в Кунцево. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, когда груз прибыл в Москву, за ним приехали Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Чемоданы открыть они не успели и были задержаны. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты ехали забирать партию кофе, за которую, предварительно, заплатили 50 тысяч евро.