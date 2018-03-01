Источник объяснил, почему данные о весе чемоданов с кокаином, найденных в российском посольстве в Аргентине, разнятся
Источник, близкий к следствию, объяснил, почему появились разные данные о весе чемоданов с кокаином, найденных в российском посольстве в Аргентине. МИД, заявляя о весе в 389 килограммов, считал и вес двенадцати чемоданов. ФСБ, заявляя о 362-х килограммах кокаина, имел в виду чистый вес наркотика, — отмечает источник.
Три фигуранта уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию в начале недели были задержаны на базе МИД в Кунцево. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, когда груз прибыл в Москву, за ним приехали Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Чемоданы открыть они не успели и были задержаны. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты ехали забирать партию кофе, за которую, предварительно, заплатили 50 тысяч евро.
Комментарии28
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nusipusi 01 марта 2018 | 20:38
389-
362=
27 кг
evgolius7 01 марта 2018 | 20:43
Нетто...Брутто...в ярдах или в сантиметрах....
Всё равно кто-то снюхал почти 20 килограмм....
Или утаил от хозяина...
dvch_nic 01 марта 2018 | 20:52
evgolius7: Интересно, а почему не дали открыть чемоданы и не посмотрели на реакцию?
Чтобы они сейчас могли утверждать что не знали что в чемоданах и ехали за кофе с коньячком?
ostapbey 01 марта 2018 | 21:02
- 500 бутылок оказались пустыми.
- Как 500?
- Наверно ребята выпили. Север, Аляска, холодно. Решили согреться.
- 500 бутылок?
- Ну их же 5 человек было. (с)
Дежа вю.
Даже.
aleko_1 Александр Королев 01 марта 2018 | 20:53
evgolius7: Тех, кто ехал за кофо, жестоко обманули.. хотели всучить гораздо более дорогой продукт. Ну кругом, кругом мошенники!
pyfrjvsqfldjrfn 01 марта 2018 | 20:59
evgolius7: А вои интересно, что весит больше: 389 кг коки или 389 кг муки...
evgolius7 01 марта 2018 | 21:01
pyfrjvsqfldjrfn:
Попробуйте сами....потом расскажите....
sim202_ 01 марта 2018 | 21:16
evgolius7:
Да и так всем ясно - усушка, раструска...
В России, чай, живем, а не где-нидь в Пиндосии... ☝
aleko_1 Александр Королев 01 марта 2018 | 20:52
nusipusi: Oбычная практика- изьято на "экспертизу"
pusto1 01 марта 2018 | 21:08
как раз на разнице и составлено обращение к ФС
virgenu 01 марта 2018 | 21:13
nusipusi: В традициях трудяк путинского режима- разница банально украдена.
vilingrad 01 марта 2018 | 21:28
nusipusi: так это совсем другое дело!!!
alexscvortsov 01 марта 2018 | 20:40
А у самих-то головы нет? Возьмите 362 кг муки тонкого помола, упакуйте в пакеты, пакеты в чемоданы, всё это на весы.. А своего ситочника пошлите. Дурак он у Вас, да и Вы тоже, не очень.
dobro_vam_v_dom 01 марта 2018 | 20:46
Хорошая совместная работа МИД и МВД.
Преступников поймали с поличным.
Пресекли появление нового канала наркотрафика.
К сожалению, в Россию потоком идет афганский героин через открытые границы с Казахстаном. А он гораздо опаснее кокаина.
Говорят, что героин в Афганистане производится и распространяется под контролем американских оккупационных сил.
pavelmistery 01 марта 2018 | 20:52
dobro_vam_v_dom: "Хорошая совместная работа МИД и МВД. "
Поддерживаю! Неплохо так наваривались МИД и МВД РФ на торговле наркотой через посольства ))
sim202_ 01 марта 2018 | 21:18
dobro_vam_v_dom:
А распространяется в России под контролем ФСКН и ФСБ?
zloy_sok 01 марта 2018 | 20:47
Когда источник рассказывал чувстовалось что настроение у него очень хорошее и веселое)
plank1957 01 марта 2018 | 20:49
Ну да, тут все покрыто таким мраком, что впору ФБР приглашать для расследования. И что интересно, ни президент, ни премьер, ни шеф МИДа Лавров ни слова не проронили о коксовом скандале. Путин сегодня болтал о чем угодно, но об этом не заикнулся. А между тем, похоже, что кокс уже прибыл в РФ и его дальнейшую судьбу проследить не представляется возможным. Тайна следствия!
pyfrjvsqfldjrfn 01 марта 2018 | 21:01
plank1957: Судя по его болтанию, совершенно очевидно, куда делись 27 кг.
delovoy_podolsk 01 марта 2018 | 20:53
27 кг кокса при переброске уже пропало. Следующий этап, довести кокс до Петровки 38? Я думаю пропадёт немного килограммов 5, не больше. Хранение - 200 гр. в день. Глядишь к концу 2018 разговор об аргентинском коксе превратится в разговор ни о чём.
y3emen1 01 марта 2018 | 20:56
Усушка, утруска, распилка
bbob 01 марта 2018 | 20:58
Почему-почему.
Вы сегодня видели, как Путин показывал мультики (как выяснилось, часть из них турецкие) про суперпупер новое российское оружие? Если видели, то должны все понять про эту усушку-утруску.
sproter 01 марта 2018 | 21:01
"Кто-то взвешивает в фунтах, кто-то в килограммах" - это подлые спекуляции американских спецслужб на разнице валют, заявила Машка.
sasass 01 марта 2018 | 21:08
Это идиоты только с чемоданами вешают , когда вскрыли чемоданы там обнаружили аккуратно сложенные брикеты с кокаином - вот их взвесили...
nikruchev 01 марта 2018 | 21:08
Долго думали, чтобы такую отмазку придумать
pusto1 01 марта 2018 | 21:12
nikruchev: это как с территорией Сирии, которая увеличилась в три раза
andrey_crf Андрей Балабан 01 марта 2018 | 21:24
Когда Пу говорит "Это не блеф!", сомневаться в блефе не приходится.
mickey 01 марта 2018 | 21:25
27:12=2,25кг. Кто-нибудь знает, кто производит большие чемоданы, весом меньше 3 килограммов? Я не знаю.