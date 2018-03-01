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20:32, 01 марта 2018

Источник объяснил, почему данные о весе чемоданов с кокаином, найденных в российском посольстве в Аргентине, разнятся

Источник, близкий к следствию, объяснил, почему появились разные данные о весе чемоданов с кокаином, найденных в российском посольстве в Аргентине. МИД, заявляя о весе в 389 килограммов, считал и вес двенадцати чемоданов. ФСБ, заявляя о 362-х килограммах кокаина, имел в виду чистый вес наркотика, — отмечает источник.

Три фигуранта уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию в начале недели были задержаны на базе МИД в Кунцево. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию. По его словам, когда груз прибыл в Москву, за ним приехали Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Чемоданы открыть они не успели и были задержаны. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты ехали забирать партию кофе, за которую, предварительно, заплатили 50 тысяч евро.

Комментарии

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nusipusi 01 марта 2018 | 20:38

389-
362=
27 кг

evgolius7 01 марта 2018 | 20:43

Нетто...Брутто...в ярдах или в сантиметрах....
Всё равно кто-то снюхал почти 20 килограмм....
Или утаил от хозяина...

dvch_nic 01 марта 2018 | 20:52

evgolius7: Интересно, а почему не дали открыть чемоданы и не посмотрели на реакцию?
Чтобы они сейчас могли утверждать что не знали что в чемоданах и ехали за кофе с коньячком?

ostapbey 01 марта 2018 | 21:02

- 500 бутылок оказались пустыми.
- Как 500?
- Наверно ребята выпили. Север, Аляска, холодно. Решили согреться.
- 500 бутылок?
- Ну их же 5 человек было. (с)
Дежа вю.
Даже.

aleko_1 Александр Королев 01 марта 2018 | 20:53

evgolius7: Тех, кто ехал за кофо, жестоко обманули.. хотели всучить гораздо более дорогой продукт. Ну кругом, кругом мошенники!

pyfrjvsqfldjrfn 01 марта 2018 | 20:59

evgolius7: А вои интересно, что весит больше: 389 кг коки или 389 кг муки...

evgolius7 01 марта 2018 | 21:01

pyfrjvsqfldjrfn:
Попробуйте сами....потом расскажите....

sim202_ 01 марта 2018 | 21:16

evgolius7:
Да и так всем ясно - усушка, раструска...
В России, чай, живем, а не где-нидь в Пиндосии... ☝

aleko_1 Александр Королев 01 марта 2018 | 20:52

nusipusi: Oбычная практика- изьято на "экспертизу"

pusto1 01 марта 2018 | 21:08

как раз на разнице и составлено обращение к ФС

virgenu 01 марта 2018 | 21:13

nusipusi: В традициях трудяк путинского режима- разница банально украдена.

vilingrad 01 марта 2018 | 21:28

nusipusi: так это совсем другое дело!!!

alexscvortsov 01 марта 2018 | 20:40

А у самих-то головы нет? Возьмите 362 кг муки тонкого помола, упакуйте в пакеты, пакеты в чемоданы, всё это на весы.. А своего ситочника пошлите. Дурак он у Вас, да и Вы тоже, не очень.

dobro_vam_v_dom 01 марта 2018 | 20:46

Хорошая совместная работа МИД и МВД.
Преступников поймали с поличным.
Пресекли появление нового канала наркотрафика.
К сожалению, в Россию потоком идет афганский героин через открытые границы с Казахстаном. А он гораздо опаснее кокаина.
Говорят, что героин в Афганистане производится и распространяется под контролем американских оккупационных сил.

pavelmistery 01 марта 2018 | 20:52

dobro_vam_v_dom: "Хорошая совместная работа МИД и МВД. "

Поддерживаю! Неплохо так наваривались МИД и МВД РФ на торговле наркотой через посольства ))

sim202_ 01 марта 2018 | 21:18

dobro_vam_v_dom:
А распространяется в России под контролем ФСКН и ФСБ?

zloy_sok 01 марта 2018 | 20:47

Когда источник рассказывал чувстовалось что настроение у него очень хорошее и веселое)

plank1957 01 марта 2018 | 20:49

Ну да, тут все покрыто таким мраком, что впору ФБР приглашать для расследования. И что интересно, ни президент, ни премьер, ни шеф МИДа Лавров ни слова не проронили о коксовом скандале. Путин сегодня болтал о чем угодно, но об этом не заикнулся. А между тем, похоже, что кокс уже прибыл в РФ и его дальнейшую судьбу проследить не представляется возможным. Тайна следствия!

pyfrjvsqfldjrfn 01 марта 2018 | 21:01

plank1957: Судя по его болтанию, совершенно очевидно, куда делись 27 кг.

delovoy_podolsk 01 марта 2018 | 20:53

27 кг кокса при переброске уже пропало. Следующий этап, довести кокс до Петровки 38? Я думаю пропадёт немного килограммов 5, не больше. Хранение - 200 гр. в день. Глядишь к концу 2018 разговор об аргентинском коксе превратится в разговор ни о чём.

y3emen1 01 марта 2018 | 20:56

Усушка, утруска, распилка

bbob 01 марта 2018 | 20:58

Почему-почему.
Вы сегодня видели, как Путин показывал мультики (как выяснилось, часть из них турецкие) про суперпупер новое российское оружие? Если видели, то должны все понять про эту усушку-утруску.

sproter 01 марта 2018 | 21:01

"Кто-то взвешивает в фунтах, кто-то в килограммах" - это подлые спекуляции американских спецслужб на разнице валют, заявила Машка.

sasass 01 марта 2018 | 21:08

Это идиоты только с чемоданами вешают , когда вскрыли чемоданы там обнаружили аккуратно сложенные брикеты с кокаином - вот их взвесили...

nikruchev 01 марта 2018 | 21:08

Долго думали, чтобы такую отмазку придумать

pusto1 01 марта 2018 | 21:12

nikruchev: это как с территорией Сирии, которая увеличилась в три раза

andrey_crf Андрей Балабан 01 марта 2018 | 21:24

Когда Пу говорит "Это не блеф!", сомневаться в блефе не приходится.

mickey 01 марта 2018 | 21:25

27:12=2,25кг. Кто-нибудь знает, кто производит большие чемоданы, весом меньше 3 килограммов? Я не знаю.

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