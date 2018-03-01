Суд в Екатеринбурге назначил 25 часов обязательных работ активисту Владиславу Бухтиярову
Суд в Екатеринбурге назначил 25 часов обязательных работ активисту Владиславу Бухтиярову, которого обвинили в том, что он закрыл лицо шарфом на пикете памяти Бориса Немцова. Суд счел это нарушением правил проведения акций. Юрист «Открытой России» Юлия Федотова написала в Фейсбуке, что Бухтияров закрыл лицо не для того, чтобы его не могли опознать, а потому что было очень холодно, «это Урал и зима». Когда подошли полицейские ,он снял шарф и представился – просто на минуту позже, как это потребовали правоохранители. Федотова добавила, что во время заседания представители общественной безопасности и полицейские путались в показаниях: сначала говорили, что Бухтияров в пикете стоял как-то не так, потом, что это был групповой пикет. Наконец, решили, что претензии – только к шарфу. Суд постановил вернуть Бухтиярову изъятый плакат с портретом Немцова.
Комментарии6
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trans 01 марта 2018 | 20:36
Мрази путинские.
vor__mbh 01 марта 2018 | 20:45
Каждый акцыанист-яйцеприбиватель-двериподжигатель-попазашиватель -
ДОЛЖЕН отрабатывать 25 часов в неделю на благо Общества, которое он оскорбляет своими действиями!
rampa 01 марта 2018 | 20:38
снизу опять стучат
xoxlolox 01 марта 2018 | 20:40
Мрази немцовские.
ac_dc 01 марта 2018 | 20:47
А все ж 3 дня бесплатно пахать - на кого и за што?
Или традицию нарушить нельзя. Раз взяли, значит надо наказать.
Какая разница - нарушал, не нарушал
kunst54 01 марта 2018 | 20:54
В сутках 24 часа, а если приговор 25 часов - то это перебор.