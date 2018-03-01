Суд в Екатеринбурге назначил 25 часов обязательных работ активисту Владиславу Бухтиярову, которого обвинили в том, что он закрыл лицо шарфом на пикете памяти Бориса Немцова. Суд счел это нарушением правил проведения акций. Юрист «Открытой России» Юлия Федотова написала в Фейсбуке, что Бухтияров закрыл лицо не для того, чтобы его не могли опознать, а потому что было очень холодно, «это Урал и зима». Когда подошли полицейские ,он снял шарф и представился – просто на минуту позже, как это потребовали правоохранители. Федотова добавила, что во время заседания представители общественной безопасности и полицейские путались в показаниях: сначала говорили, что Бухтияров в пикете стоял как-то не так, потом, что это был групповой пикет. Наконец, решили, что претензии – только к шарфу. Суд постановил вернуть Бухтиярову изъятый плакат с портретом Немцова.